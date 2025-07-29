https://crimea.ria.ru/20250729/v-krym-i-po-krymu-na-avtobuse-kakie-reysy-populyarny-i-dostupny-letom-1148140967.html

В Крым и по Крыму на автобусе: какие рейсы популярны и доступны летом

В Крым и по Крыму на автобусе: какие рейсы популярны и доступны летом - РИА Новости Крым, 28.07.2025

В Крым и по Крыму на автобусе: какие рейсы популярны и доступны летом

За полгода в Крым на автобусах из других регионов России приехали 125 тысяч пассажиров, что на 13% больше, чем в прошлом году. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-29T06:04

2025-07-29T06:04

2025-07-28T22:00

денис кратюк

радио "спутник в крыму"

вячеслав мартынов

"крымавтотранс"

автобус

транспорт

общественный транспорт

отдых в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123280413_0:88:3008:1780_1920x0_80_0_0_90b2b3f35bc3bbeb004b2b1b85e5e0b5.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. За полгода в Крым на автобусах из других регионов России приехали 125 тысяч пассажиров, что на 13% больше, чем в прошлом году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов, отметив, что спрос на рейсы с материка на полуостров продолжает расти, как и популярность внутренних маршрутов, в том числе между курортными регионами республики.Число гостей с материка растетПо словам Мартынова, все больше крымчан и гостей полуострова приобретают автомобили и предпочитают путешествовать на личном транспорте, из-за чего ежегодно отмечается падение спроса на автобусные билеты на 2−3%.Несмотря на это число людей, приезжающих в Крым из других регионов страны на автобусах, по-прежнему растет, отметил он."У нас же есть пригородные перевозки – это до 50 километров вокруг населенного пункта. А есть междугородные – свыше этого расстояния, и еще межрегиональные, которые приходят из других регионов Российской Федерации. И мы посмотрели: в первом полугодии 2024 года к нам таким путем приехали 111 тысяч пассажиров, а в первом полугодии 2025-го – 125 тысяч человек. То есть на 13% количество возросло", – уточнил Мартынов.Эти показатели сравнимы со статистикой представителей курортной сферы Крыма, которые говорят о росте туристов примерно на 12%, добавил он.По словам Мартынова, традиционно в сезон растет число межрегиональных маршрутов, которые сегодня охватывают всю европейскую часть России до Волги."То есть можно уехать до Нижнего Новгорода прямым рейсом. Там достаточно большое количество рейсов, все это есть в интернете, и можно зайти – посмотреть направления и купить билет", – отметил руководитель транспортного предприятия.Особенно популярны у гостей Крыма курортные направления, такие как Сочи – Ялта, связывающие два крупных города у моря, подчеркнул он.Такие маршруты прорабатываются и корректируются в крымской транспортной отрасли постоянно, причем растет число "материковых" перевозчиков, предлагающих рейсы на полуостров из разных регионов страны, сказал Мартынов.Рейсов по Крыму все большеВ разгар сезона растет и число желающих путешествовать внутри самого полуострова, отмечает Мартынов.В этой связи диспетчерский отдел ГУП "Крымавтотранс" работает практически в режиме нон-стоп, взаимодействуя с перевозчиками, чтобы анализировать пассажиропоток и вовремя добавлять автобусы. При этом очень сильно увеличилось количество различных направлений, подчеркнул директор транспортного предприятия."В том числе и на наши стандартные направления. Такие как Ялта – Евпатория, Ялта – Симферополь, Симферополь – Евпатория, Симферополь – Феодосия, судакское направление. В разы увеличилось количество пассажиров, желающих отправиться именно в курортные регионы", – сказал он.Открыты и несколько сезонных направлений, очень востребованных не только у гостей Крыма, но и у местных жителей, добавил Мартынов."Это Бахчисарай – Николаевка, Кировское – Судак, Красноперекопск – Черноморское, Симферополь – Гурзуф, Нижнегорский – Судак, Советский – Судак, Судак – Феодосия, Мисхор – Севастополь, Симферополь – Морское и другие. Чтобы жители полуострова, которые не живут у моря – это в основном степные районы, столица – могли дополнительно поехать туда, куда им угодно", – перечислил гость эфира.В Судак, например, число рейсов растет буквально каждый год в 2,5 раза."На 150% увеличивается практически ежегодно. Потому что вся степная часть Крыма – Советское, Кировское – очень любят Нижнегорский район, именно Судак. Может быть, потому что им так ближе, и сложилось географически, исторически. В этот регион очень востребованы билеты", – сказал Мартынов.Временные сезонные рейсы, по его словам, действуют столько, сколько этого требует ситуация, и "летние" автобусы вполне могут стать "осенними", если остаются востребованными.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По Крыму на автомобиле: советы туристам по безопасности на дорогахКрым и Севастополь получат почти 250 миллионов рублей на развитие туризмаОтдохнуть рядом с лесом и парком – Крым в топе направлений

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис кратюк, вячеслав мартынов, "крымавтотранс", автобус, транспорт, общественный транспорт, отдых в крыму