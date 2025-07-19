https://crimea.ria.ru/20250719/krym-i-sevastopol-poluchat-pochti-250-millionov-rubley-na-razvitie-turizma-1148080971.html

Крым и Севастополь получат почти 250 миллионов рублей на развитие туризма

Крым и Севастополь получат почти 250 миллионов рублей на развитие туризма - РИА Новости Крым, 19.07.2025

Крым и Севастополь получат почти 250 миллионов рублей на развитие туризма

Крым и Севастополь получат из бюджета России 207 и 32 миллиона рублей соответственно в качестве единой субсидии для достижения показателей госпрограммы... РИА Новости Крым, 19.07.2025

2025-07-19T19:05

2025-07-19T19:05

2025-07-19T18:52

новости крыма

крым

новости севастополя

севастополь

туризм

туризм в крыму

субсидии

господдержка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110501/75/1105017558_0:122:3208:1927_1920x0_80_0_0_1f14558e1a359e51ff155facdce316a2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь получат из бюджета России 207 и 32 миллиона рублей соответственно в качестве единой субсидии для достижения показателей госпрограммы "Развитие туризма" в 2025 году. Соответствующее распоряжение правительства размещено на портале официального опубликования правовых актов.Согласно данным, Республике Крым на эти цели предназначено 207,2 млн рублей, а Севастополю – 32,4 млн.Всего на развитие туризма субъектам России будет выделено 9 миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госпрограмму развития Крыма и Севастополя продлили до 2030 годаКрыму выделят 675 миллионов рублей на модульныеТуроператорам простили миллионы: кто и когда получит отсрочку платежей

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, туризм, туризм в крыму, субсидии, господдержка