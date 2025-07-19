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Крым и Севастополь получат почти 250 миллионов рублей на развитие туризма - РИА Новости Крым, 19.07.2025
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Крым и Севастополь получат почти 250 миллионов рублей на развитие туризма
Крым и Севастополь получат почти 250 миллионов рублей на развитие туризма - РИА Новости Крым, 19.07.2025
Крым и Севастополь получат почти 250 миллионов рублей на развитие туризма
Крым и Севастополь получат из бюджета России 207 и 32 миллиона рублей соответственно в качестве единой субсидии для достижения показателей госпрограммы... РИА Новости Крым, 19.07.2025
2025-07-19T19:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь получат из бюджета России 207 и 32 миллиона рублей соответственно в качестве единой субсидии для достижения показателей госпрограммы "Развитие туризма" в 2025 году. Соответствующее распоряжение правительства размещено на портале официального опубликования правовых актов.Согласно данным, Республике Крым на эти цели предназначено 207,2 млн рублей, а Севастополю – 32,4 млн.Всего на развитие туризма субъектам России будет выделено 9 миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госпрограмму развития Крыма и Севастополя продлили до 2030 годаКрыму выделят 675 миллионов рублей на модульныеТуроператорам простили миллионы: кто и когда получит отсрочку платежей
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Крым и Севастополь получат почти 250 миллионов рублей на развитие туризма

Крым и Севастополь получат почти четверть миллиарда рублей на развитие туризма в 2025 году

19:05 19.07.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь получат из бюджета России 207 и 32 миллиона рублей соответственно в качестве единой субсидии для достижения показателей госпрограммы "Развитие туризма" в 2025 году. Соответствующее распоряжение правительства размещено на портале официального опубликования правовых актов.
"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение единой субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на достижение показателей государственной программы "Развитие туризма" на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов", – сказано в документе.
Согласно данным, Республике Крым на эти цели предназначено 207,2 млн рублей, а Севастополю – 32,4 млн.
Всего на развитие туризма субъектам России будет выделено 9 миллиардов рублей.
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