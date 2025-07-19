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Крым и Севастополь получат почти 250 миллионов рублей на развитие туризма
Крым и Севастополь получат почти 250 миллионов рублей на развитие туризма - РИА Новости Крым, 19.07.2025
Крым и Севастополь получат почти 250 миллионов рублей на развитие туризма
Крым и Севастополь получат из бюджета России 207 и 32 миллиона рублей соответственно в качестве единой субсидии для достижения показателей госпрограммы... РИА Новости Крым, 19.07.2025
2025-07-19T19:05
2025-07-19T19:05
2025-07-19T18:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь получат из бюджета России 207 и 32 миллиона рублей соответственно в качестве единой субсидии для достижения показателей госпрограммы "Развитие туризма" в 2025 году. Соответствующее распоряжение правительства размещено на портале официального опубликования правовых актов.Согласно данным, Республике Крым на эти цели предназначено 207,2 млн рублей, а Севастополю – 32,4 млн.Всего на развитие туризма субъектам России будет выделено 9 миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госпрограмму развития Крыма и Севастополя продлили до 2030 годаКрыму выделят 675 миллионов рублей на модульныеТуроператорам простили миллионы: кто и когда получит отсрочку платежей
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Крым и Севастополь получат почти 250 миллионов рублей на развитие туризма
Крым и Севастополь получат почти четверть миллиарда рублей на развитие туризма в 2025 году