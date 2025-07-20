https://crimea.ria.ru/20250720/po-krymu-na-avtomobile-sovety-turistam-po-bezopasnosti-na-dorogakh-1147956004.html
По Крыму на автомобиле: советы туристам по безопасности на дорогах
По Крыму на автомобиле: советы туристам по безопасности на дорогах - РИА Новости Крым, 20.07.2025
По Крыму на автомобиле: советы туристам по безопасности на дорогах
Туристам, которые отправляются в Крым на автомобилях, следует быть особенно внимательными на некоторых дорогах в целях безопасности. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 20.07.2025
2025-07-20T07:10
2025-07-20T07:10
2025-07-20T07:10
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
дороги крыма
отдых в крыму
туризм в крыму
своим ходом в крым
автомобиль
крым курортный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/0b/1119673182_0:0:1881:1058_1920x0_80_0_0_4dc2ef6c17d021092cade86580cf464a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Туристам, которые отправляются в Крым на автомобилях, следует быть особенно внимательными на некоторых дорогах в целях безопасности. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил учредитель Крымской Республиканской Ассоциации автошкол, преподаватель Юрий Закревский.Все больше туристов едет в Крым на личных автомобилях издалека – а значит, многие водители сильно устают в пути, и если отказываются отдыхать, чтобы прибыть в место назначения поскорее, то рискуют неожиданно потерять бдительность, и это опасно, предупреждает Закревский.И дал первый совет: когда человек едет за рулем с дальнего расстояния, тем более по жаре, которая пагубно влияет – непременно надо отдыхать. На трассах для этого предусмотрены заездные карманы, подчеркнул гость эфира.Горные дороги, которыми богат Южный берег Крыма, самые сложные, и внимательность здесь должна быть на высоте, сказал эксперт. Кроме того, всем здесь пригодятся навыки вождения автомобиля с механической коробкой передач."Многие по таким (горным – ред.) дорогам не ездили, используют тормозную систему на спусках – и отказывают тормоза, потому что перегреваются. У нас билборды: "Впереди затяжной спуск. Движение на пониженной передаче". Здесь необходимо торможение двигателем. "Автомат" (автомобиль с автоматической коробкой передач, АКПП – ред.) сам развивает скорость, когда мы спускаемся с горки. Надо перевести управление в ручной режим и самому переключать передачи, на любом "автомате" такое переключение есть", – объяснил специалист.Закревский настоятельно рекомендует водителям перед поездкой и во время остановок на отдых в пути проверять техническое состояние автомобиля, в частности, работу внешних осветительных приборов.Все фары и "поворотники" должны работать, иначе на участках крымских дорог с их серпантинами и ограниченной видимостью, в сумерках или в условиях тумана транспортное средство могут не заметить вовремя другие участники дорожного движения.Крым известен своей неожиданной переменой климата, и, если туман или дождь застал вас в затяжном пути, сбавьте скорость, чтобы двигаться спокойно и безопасно по дороге, которая в первые минуты осадков становится хуже гололеда, предупредил эксперт."Близость моря роли не играет. Самое опасное – когда дождь только начинает идти и прибивает пыль к проезжей части. Дорога становится очень скользкая. Ни в коем случае нельзя резко ни крутить руль, ни нажимать на педаль газа или тормоза, потому что машину на этом участке может занести", – сказал Закревский.Ездить в Крыму можно по любым трассам – новым и старым, но на старых скоростной режим меньше, заметил специалист. И если водитель впервые на полуострове, плохо знает местность и не уверен в себе, можно выбрать их, к тому же многие очень живописны.Но и на новых трассах для "тихоходов" есть место, и никто не в праве мешать им ехать так, как хочется, подчеркнул Закревский.Эксперт предупреждает автотуристов о том, что в Крыму на опасных участках дорог, которых немало, работает много камер ГИБДД, фиксирующих самые разные нарушения. И чтобы сумма назначенных потом штрафов не была неприятным сюрпризом, лучше руководствоваться знаками и не нарушать правила дорожного движения, советует инструктор."Например, камеры на ремень безопасности на материке есть в больших городах, это Москва и Питер. И есть у нас в Крыму. В других городах таких камер нет, и люди, которые приезжают оттуда, расслабленные. А если взять город Севастополь, то тут камеры уже фиксируют разговор по телефону, даже если он в руке. Это пока в Крыму единственный город, где такие камеры есть. Все это стимулирует водителя не нарушать ПДД", – объяснил Закревский.Что касается движения в городах и других населенных пунктах в Крыму, то самая большая проблема сегодня – это новые средства передвижения, и гостям полуострова следует быть к ним очень внимательными, рекомендует эксперт.Специалист отметил, что и взрослые люди, использующие такие транспортные средства, сильно ошибаются, считая, что, если они едут по тротуару, то могут и переехать по пешеходному переходу."Они не имеют права по нему переезжать, потому что это переход, а не переезд", – резюмировал эксперт, подчеркнув, что правила дорожного движения написаны не только для водителей, а для всех участников дорожного движения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять городов в Крыму вошли в топ направлений для автотуристов в июлеТоп-направлений для отдыха с детьми – Крым вышел в лидеры Оплатить проезд по трассе Краснодар – Крымский мост можно без остановок
https://crimea.ria.ru/20250528/gde-i-kak-na-dorogakh-kryma-smogli-sokratit-chislo-narusheniy-v-100-raz-1146772082.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/0b/1119673182_0:0:1671:1253_1920x0_80_0_0_6dac9271ef82dfbe604d869732946e1f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет эксперта, дороги крыма, отдых в крыму, туризм в крыму, своим ходом в крым, автомобиль, крым курортный
По Крыму на автомобиле: советы туристам по безопасности на дорогах
Туристам в Крыму надо быть внимательными на некоторых дорогах – советы автоинструктора
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым.
Туристам, которые отправляются в Крым на автомобилях, следует быть особенно внимательными на некоторых дорогах в целях безопасности. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
предупредил учредитель Крымской Республиканской Ассоциации автошкол, преподаватель Юрий Закревский.
Все больше туристов едет в Крым на личных автомобилях издалека – а значит, многие водители сильно устают в пути, и если отказываются отдыхать, чтобы прибыть в место назначения поскорее, то рискуют неожиданно потерять бдительность, и это опасно, предупреждает Закревский.
"Многие считают, что если осталось, например, 100 километров до конца маршрута, они могут преодолеть их, хотя чувствуют усталость. Такая уверенность обманчива. Организм подвержен отключению внимания за секунду, из-за чего водитель выезжает на полосу встречного движения, потому что просто начинает засыпать", – сказал специалист.
И дал первый совет: когда человек едет за рулем с дальнего расстояния, тем более по жаре, которая пагубно влияет – непременно надо отдыхать. На трассах для этого предусмотрены заездные карманы, подчеркнул гость эфира.
Горные дороги, которыми богат Южный берег Крыма, самые сложные, и внимательность здесь должна быть на высоте, сказал эксперт. Кроме того, всем здесь пригодятся навыки вождения автомобиля с механической коробкой передач.
"Многие по таким (горным – ред.) дорогам не ездили, используют тормозную систему на спусках – и отказывают тормоза, потому что перегреваются. У нас билборды: "Впереди затяжной спуск. Движение на пониженной передаче". Здесь необходимо торможение двигателем. "Автомат" (автомобиль с автоматической коробкой передач, АКПП – ред.) сам развивает скорость, когда мы спускаемся с горки. Надо перевести управление в ручной режим и самому переключать передачи, на любом "автомате" такое переключение есть", – объяснил специалист.
Закревский настоятельно рекомендует водителям перед поездкой и во время остановок на отдых в пути проверять техническое состояние автомобиля, в частности, работу внешних осветительных приборов.
Все фары и "поворотники" должны работать, иначе на участках крымских дорог с их серпантинами и ограниченной видимостью, в сумерках или в условиях тумана транспортное средство могут не заметить вовремя другие участники дорожного движения.
"Когда автомобиль едет, а сзади у него не горит ни одна лампочка, как можно его заметить? Особенно после проезда встречного автомобиля, который вас ослепил", – заметил Закревский.
Крым известен своей неожиданной переменой климата, и, если туман или дождь застал вас в затяжном пути, сбавьте скорость, чтобы двигаться спокойно и безопасно по дороге, которая в первые минуты осадков становится хуже гололеда, предупредил эксперт.
"Близость моря роли не играет. Самое опасное – когда дождь только начинает идти и прибивает пыль к проезжей части. Дорога становится очень скользкая. Ни в коем случае нельзя резко ни крутить руль, ни нажимать на педаль газа или тормоза, потому что машину на этом участке может занести", – сказал Закревский.
Ездить в Крыму можно по любым трассам – новым и старым, но на старых скоростной режим меньше, заметил специалист. И если водитель впервые на полуострове, плохо знает местность и не уверен в себе, можно выбрать их, к тому же многие очень живописны.
Но и на новых трассах для "тихоходов" есть место, и никто не в праве мешать им ехать так, как хочется, подчеркнул Закревский.
"На той же "Тавриде" две полосы для движения, чтобы те, кто двигается с более высокой скоростью, могли спокойно опередить других по второй. И там нет минимального ограничения, так как это не автомагистраль", – сказал Закревский.
Эксперт предупреждает автотуристов о том, что в Крыму на опасных участках дорог, которых немало, работает много камер ГИБДД, фиксирующих самые разные нарушения. И чтобы сумма назначенных потом штрафов не была неприятным сюрпризом, лучше руководствоваться знаками и не нарушать правила дорожного движения, советует инструктор.
"Например, камеры на ремень безопасности на материке есть в больших городах, это Москва и Питер. И есть у нас в Крыму. В других городах таких камер нет, и люди, которые приезжают оттуда, расслабленные. А если взять город Севастополь, то тут камеры уже фиксируют разговор по телефону, даже если он в руке. Это пока в Крыму единственный город, где такие камеры есть. Все это стимулирует водителя не нарушать ПДД", – объяснил Закревский.
Что касается движения в городах и других населенных пунктах в Крыму, то самая большая проблема сегодня – это новые средства передвижения, и гостям полуострова следует быть к ним очень внимательными, рекомендует эксперт.
"Средства индивидуальной мобильности: самокаты, сигвеи, моноколеса. Дети, которые во дворах катаются, могут выезжать на проезжую часть", – перечислил Закревский.
Специалист отметил, что и взрослые люди, использующие такие транспортные средства, сильно ошибаются, считая, что, если они едут по тротуару, то могут и переехать по пешеходному переходу.
"Они не имеют права по нему переезжать, потому что это переход, а не переезд", – резюмировал эксперт, подчеркнув, что правила дорожного движения написаны не только для водителей, а для всех участников дорожного движения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: