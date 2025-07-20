https://crimea.ria.ru/20250720/po-krymu-na-avtomobile-sovety-turistam-po-bezopasnosti-na-dorogakh-1147956004.html

По Крыму на автомобиле: советы туристам по безопасности на дорогах

По Крыму на автомобиле: советы туристам по безопасности на дорогах - РИА Новости Крым, 20.07.2025

По Крыму на автомобиле: советы туристам по безопасности на дорогах

Туристам, которые отправляются в Крым на автомобилях, следует быть особенно внимательными на некоторых дорогах в целях безопасности. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 20.07.2025

2025-07-20T07:10

2025-07-20T07:10

2025-07-20T07:10

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

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крым курортный

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Туристам, которые отправляются в Крым на автомобилях, следует быть особенно внимательными на некоторых дорогах в целях безопасности. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил учредитель Крымской Республиканской Ассоциации автошкол, преподаватель Юрий Закревский.Все больше туристов едет в Крым на личных автомобилях издалека – а значит, многие водители сильно устают в пути, и если отказываются отдыхать, чтобы прибыть в место назначения поскорее, то рискуют неожиданно потерять бдительность, и это опасно, предупреждает Закревский.И дал первый совет: когда человек едет за рулем с дальнего расстояния, тем более по жаре, которая пагубно влияет – непременно надо отдыхать. На трассах для этого предусмотрены заездные карманы, подчеркнул гость эфира.Горные дороги, которыми богат Южный берег Крыма, самые сложные, и внимательность здесь должна быть на высоте, сказал эксперт. Кроме того, всем здесь пригодятся навыки вождения автомобиля с механической коробкой передач."Многие по таким (горным – ред.) дорогам не ездили, используют тормозную систему на спусках – и отказывают тормоза, потому что перегреваются. У нас билборды: "Впереди затяжной спуск. Движение на пониженной передаче". Здесь необходимо торможение двигателем. "Автомат" (автомобиль с автоматической коробкой передач, АКПП – ред.) сам развивает скорость, когда мы спускаемся с горки. Надо перевести управление в ручной режим и самому переключать передачи, на любом "автомате" такое переключение есть", – объяснил специалист.Закревский настоятельно рекомендует водителям перед поездкой и во время остановок на отдых в пути проверять техническое состояние автомобиля, в частности, работу внешних осветительных приборов.Все фары и "поворотники" должны работать, иначе на участках крымских дорог с их серпантинами и ограниченной видимостью, в сумерках или в условиях тумана транспортное средство могут не заметить вовремя другие участники дорожного движения.Крым известен своей неожиданной переменой климата, и, если туман или дождь застал вас в затяжном пути, сбавьте скорость, чтобы двигаться спокойно и безопасно по дороге, которая в первые минуты осадков становится хуже гололеда, предупредил эксперт."Близость моря роли не играет. Самое опасное – когда дождь только начинает идти и прибивает пыль к проезжей части. Дорога становится очень скользкая. Ни в коем случае нельзя резко ни крутить руль, ни нажимать на педаль газа или тормоза, потому что машину на этом участке может занести", – сказал Закревский.Ездить в Крыму можно по любым трассам – новым и старым, но на старых скоростной режим меньше, заметил специалист. И если водитель впервые на полуострове, плохо знает местность и не уверен в себе, можно выбрать их, к тому же многие очень живописны.Но и на новых трассах для "тихоходов" есть место, и никто не в праве мешать им ехать так, как хочется, подчеркнул Закревский.Эксперт предупреждает автотуристов о том, что в Крыму на опасных участках дорог, которых немало, работает много камер ГИБДД, фиксирующих самые разные нарушения. И чтобы сумма назначенных потом штрафов не была неприятным сюрпризом, лучше руководствоваться знаками и не нарушать правила дорожного движения, советует инструктор."Например, камеры на ремень безопасности на материке есть в больших городах, это Москва и Питер. И есть у нас в Крыму. В других городах таких камер нет, и люди, которые приезжают оттуда, расслабленные. А если взять город Севастополь, то тут камеры уже фиксируют разговор по телефону, даже если он в руке. Это пока в Крыму единственный город, где такие камеры есть. Все это стимулирует водителя не нарушать ПДД", – объяснил Закревский.Что касается движения в городах и других населенных пунктах в Крыму, то самая большая проблема сегодня – это новые средства передвижения, и гостям полуострова следует быть к ним очень внимательными, рекомендует эксперт.Специалист отметил, что и взрослые люди, использующие такие транспортные средства, сильно ошибаются, считая, что, если они едут по тротуару, то могут и переехать по пешеходному переходу."Они не имеют права по нему переезжать, потому что это переход, а не переезд", – резюмировал эксперт, подчеркнув, что правила дорожного движения написаны не только для водителей, а для всех участников дорожного движения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять городов в Крыму вошли в топ направлений для автотуристов в июлеТоп-направлений для отдыха с детьми – Крым вышел в лидеры Оплатить проезд по трассе Краснодар – Крымский мост можно без остановок

https://crimea.ria.ru/20250528/gde-i-kak-na-dorogakh-kryma-smogli-sokratit-chislo-narusheniy-v-100-raz-1146772082.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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