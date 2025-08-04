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ДНР нужны совместные с Крымом туристические маршруты

ДНР нужны совместные с Крымом туристические маршруты - РИА Новости Крым, 04.08.2025

ДНР нужны совместные с Крымом туристические маршруты

Большинство туристов едут через территорию ДНР транзитом по трассе Р-280 "Новороссия", в связи с чем в республике прорабатывают вопрос организации с соседними... РИА Новости Крым, 04.08.2025

2025-08-04T19:52

2025-08-04T19:52

2025-08-04T19:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Большинство туристов едут через территорию ДНР транзитом по трассе Р-280 "Новороссия", в связи с чем в республике прорабатывают вопрос организации с соседними регионами, в частности с Крымом, совместных туристических маршрутов, чтобы этот турпоток стал целевым. Об этом РИА Новости Крым рассказали в ГУП ДНР "Туризм. Донбасс".Поток отдыхающих едет на Черноморское побережье по трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь, которая соединяет Ростовскую область с Республикой Крым, отмечают на предприятии.Общая протяженность участка этой дороги на территории ДНР составляет 106 км (с учетом подъезда к Белосарайскому заповеднику) и 76,5 км – от границы с Ростовской областью до границы с Запорожской областью. При этом большинство туристов едут транзитом подчеркивают в ГУП ДНР "Туризм. Донбасс".Отмечается, что в гости в саму республику едут из разных регионов России, в том числе из Крыма – как по делу, так и на отдых. Но большинство путешественников составляют пока еще внутренние туристы макротерритории, то есть жители ДНР и ЛНР.По данным ГУП "Туризм. Донбасс", лидером по турпотоку традиционно являются прибрежные территории республики благодаря географическому положению и природно-рекреационному потенциалу, так что загрузка отелей здесь может составлять до 90%.Причем наибольшая доля молодежи (18 – 30 лет) в структуре туристов характерна для городского округа Мариуполь, а наибольшая доля подростков – для Новоазовского муниципального округа, отмечают специалисты.По данным предприятия, самые популярные виды туризма на территории Донецкого Приазовья – это пляжный и культурно-познавательный. При этом активно развивается молодежный и деловой, лечебно-оздоровительный, сельский, а в отдельных районах и этнический туризм, претендующий на звание уникального флагманского турпродукта территории.Крым и исторические регионы объединяются для развития туротраслиНапомним, в июне текущего года замминистра спорта и туризма ДНР Александр Головко, пребывая на Международном туристическом форуме "Путешествуй!" в Москве заявлял о планах развития Донецкого Приазовья. В частности, о создании пяти туристских кластеров и реализации 11 перспективных инвестиционных проектов, в числе которых детские оздоровительные лагеря, гостиницы и базы отдыха для семей с детьми.Ранее мы рассказывали, что Запорожская область готова сотрудничать с Крымом в туристических проектах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По Крыму на автомобиле: советы туристам по безопасности на дорогахГде в Крыму нужны глэмпинги – мнениеБалаклава вошла в проект "Пять морей и озеро Байкал"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, внутренний туризм, крым, донецкая народная республика (днр), ростовская область, запорожская область, херсонская область, луганская народная республика (лнр), мнения, азовское море