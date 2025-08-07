Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост снова открыт для движения транспорта
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост снова открыт для движения транспорта
На Крымском мосту возобновили движение транспорта. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 07.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту возобновили движение транспорта. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В четверг, 7 августа в 2.08 мск Крымский мост перекрыли для движения транспорта. Движение было возобновлено в 7.45. Затем в 8.20 движение снова было перекрыто. В Севастополе была объявлена воздушная тревога.В очереди перед досмотровыми пунктами на Крымский мост с двух сторон транспортного перехода по состоянию на 8 утра находились 2320 автомобилей.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Крымский мост снова открыт для движения транспорта

09:38 07.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту возобновили движение транспорта. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
В четверг, 7 августа в 2.08 мск Крымский мост перекрыли для движения транспорта. Движение было возобновлено в 7.45. Затем в 8.20 движение снова было перекрыто. В Севастополе была объявлена воздушная тревога.
В очереди перед досмотровыми пунктами на Крымский мост с двух сторон транспортного перехода по состоянию на 8 утра находились 2320 автомобилей.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
