Крымский мост снова открыт для движения транспорта

Крымский мост снова открыт для движения транспорта

На Крымском мосту возобновили движение транспорта. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту возобновили движение транспорта. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В четверг, 7 августа в 2.08 мск Крымский мост перекрыли для движения транспорта. Движение было возобновлено в 7.45. Затем в 8.20 движение снова было перекрыто. В Севастополе была объявлена воздушная тревога.В очереди перед досмотровыми пунктами на Крымский мост с двух сторон транспортного перехода по состоянию на 8 утра находились 2320 автомобилей.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

