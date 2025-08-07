Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост открыли для движения - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250807/krymskiy-most-otkryli-dlya-dvizheniya-1147742965.html
Крымский мост открыли для движения
Крымский мост открыли для движения - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Крымский мост открыли для движения
На Крымском мосту возобновлено движение автотранспорта. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-07T07:46
2025-08-07T07:47
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
керчь
керченский пролив
тамань
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_95bff99a66a8e1edfbd69b2c50ef8bc5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту возобновлено движение автотранспорта. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В четверг в 2.08 мск Крымский мост перекрыли для движения транспорта. В этот момент в очереди находилось 95 автомобилей со стороны Тамани, со стороны Керчи очереди не было.По данным Минобороны России, в ночь на 7 августа ВСУ предприняли очередную массированную атаку беспилотников на регионы РФ - из 82 дронов самолетного типа 50 атаковали Крым, Азовское и Черное море.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250807/chto-proiskhodit-na-krymskom-mostu-posle-nochnoy-ataki-bespilotnikov-1148545715.html
крымский мост
керчь
керченский пролив
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_2167f822c59d8135a36f0c93ea7c0970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, керчь, керченский пролив, тамань, транспорт
Крымский мост открыли для движения

Крымский мост открыт

07:46 07.08.2025 (обновлено: 07:47 07.08.2025)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту возобновлено движение автотранспорта. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сообщается в публикации.
В четверг в 2.08 мск Крымский мост перекрыли для движения транспорта. В этот момент в очереди находилось 95 автомобилей со стороны Тамани, со стороны Керчи очереди не было.
По данным Минобороны России, в ночь на 7 августа ВСУ предприняли очередную массированную атаку беспилотников на регионы РФ - из 82 дронов самолетного типа 50 атаковали Крым, Азовское и Черное море.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Очередь на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
07:31Ситуация на дорогах Крыма
Что происходит на Крымском мосту
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКерчьКерченский проливТаманьТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:38Крымский мост снова открыт для движения транспорта
09:37Взялись за умерших: мошенники начали создавать сайты моргов
09:26Семь поездов в Крым идут с опозданием
09:12В Севастополе отбой воздушной тревоги
09:04Поезда в Крым задерживаются в пути из-за падения БПЛА на Кубани
09:02В Алуште и пригороде более 3,5 тысяч абонентов остались без света
08:35Воздушная тревога в Севастополе
08:30В Новосибирской области предотвратили покушение на российского военного
08:20Крымский мост снова закрыт
08:12Ситуация с питьевым водоснабжением в Крыму - информация властей
08:01Крымский мост сейчас: ситуация после шестичасового перекрытия движения
07:46Крымский мост открыли для движения
07:31Что происходит на Крымском мосту
07:1550 украинских беспилотников сбиты над Крымом и Черным и Азовским морями
07:02Трамп призвал быстрее планировать встречи с Путиным и Зеленским - СМИ
06:52Атака БПЛА на Волгоградскую область - возник пожар на ж/д станции
06:43Мужчина пострадал в результате падения обломков БПЛА на Кубани
06:04Заповедники Крыма: как попасть и что меняют для туристов
05:55Крымский мост закрыт с 2 часов ночи
01:19Введут ли США новые санкции против РФ – ответ Трампа
Лента новостейМолния