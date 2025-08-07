Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост закрыт с 2 часов ночи - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250807/krymskiy-most-zakryt-s-2-chasov-nochi-1148440079.html
Крымский мост закрыт с 2 часов ночи
Крымский мост закрыт с 2 часов ночи - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Крымский мост закрыт с 2 часов ночи
Крымский мост перекрыли для движения транспорта в 2.08 мск. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через... РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-07T05:55
2025-08-07T07:10
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
керчь
тамань
крым
краснодарский край
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_0:0:1754:987_1920x0_80_0_0_76e3cbb4380b6b2f0528a59ae0169ccc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост перекрыли для движения транспорта в 2.08 мск. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.В этот момент на мостовом переходе находилось в очереди 95 автомобилей со стороны Тамани, со стороны Керчи очереди не было.Крымский мост – стратегический объект, поэтому проезжающие транспортный переход должны пройти процедуру досмотра. Это необходимо в целях безопасности – боевики киевского режима могут попытаться атаковать объект. Мостовой переход через Керченский пролив могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
керчь
тамань
крым
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_101:0:1754:1240_1920x0_80_0_0_5843e0e3c53c602bb5624c689f33c8f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, керчь, тамань, крым, краснодарский край, безопасность республики крым и севастополя
Крымский мост закрыт с 2 часов ночи

Крымский мост закрыт для движения автотранспорта с 2 часов ночи

05:55 07.08.2025 (обновлено: 07:10 07.08.2025)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост перекрыли для движения транспорта в 2.08 мск. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сообщили в ТГ-канале в 2.08.

В этот момент на мостовом переходе находилось в очереди 95 автомобилей со стороны Тамани, со стороны Керчи очереди не было.
Крымский мост – стратегический объект, поэтому проезжающие транспортный переход должны пройти процедуру досмотра. Это необходимо в целях безопасности – боевики киевского режима могут попытаться атаковать объект. Мостовой переход через Керченский пролив могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКерчьТаманьКрымКраснодарский крайБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:38Крымский мост снова открыт для движения транспорта
09:37Взялись за умерших: мошенники начали создавать сайты моргов
09:26Семь поездов в Крым идут с опозданием
09:12В Севастополе отбой воздушной тревоги
09:04Поезда в Крым задерживаются в пути из-за падения БПЛА на Кубани
09:02В Алуште и пригороде более 3,5 тысяч абонентов остались без света
08:35Воздушная тревога в Севастополе
08:30В Новосибирской области предотвратили покушение на российского военного
08:20Крымский мост снова закрыт
08:12Ситуация с питьевым водоснабжением в Крыму - информация властей
08:01Крымский мост сейчас: ситуация после шестичасового перекрытия движения
07:46Крымский мост открыли для движения
07:31Что происходит на Крымском мосту
07:1550 украинских беспилотников сбиты над Крымом и Черным и Азовским морями
07:02Трамп призвал быстрее планировать встречи с Путиным и Зеленским - СМИ
06:52Атака БПЛА на Волгоградскую область - возник пожар на ж/д станции
06:43Мужчина пострадал в результате падения обломков БПЛА на Кубани
06:04Заповедники Крыма: как попасть и что меняют для туристов
05:55Крымский мост закрыт с 2 часов ночи
01:19Введут ли США новые санкции против РФ – ответ Трампа
Лента новостейМолния