Крымский мост закрыт с 2 часов ночи

Крымский мост закрыт с 2 часов ночи - РИА Новости Крым, 07.08.2025

Крымский мост закрыт с 2 часов ночи

Крымский мост перекрыли для движения транспорта в 2.08 мск. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через...

2025-08-07T05:55

2025-08-07T05:55

2025-08-07T07:10

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

керчь

тамань

крым

краснодарский край

безопасность республики крым и севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост перекрыли для движения транспорта в 2.08 мск. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.В этот момент на мостовом переходе находилось в очереди 95 автомобилей со стороны Тамани, со стороны Керчи очереди не было.Крымский мост – стратегический объект, поэтому проезжающие транспортный переход должны пройти процедуру досмотра. Это необходимо в целях безопасности – боевики киевского режима могут попытаться атаковать объект. Мостовой переход через Керченский пролив могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

