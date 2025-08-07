Крымский мост сейчас: ситуация после шестичасового перекрытия движения
Очередь на Крымском мосту - с обеих сторон проезда ждут 2320 автомобилей
08:01 07.08.2025 (обновлено: 09:17 07.08.2025)
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаРаздача воды в очереди на Крымский мост
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. В очереди перед досмотровыми пунктами на Крымский мост с двух сторон транспортного перехода находится 2320 автомобилей. Такие данные опубликовали в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте по состоянию на 8 утра.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1470 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 850 транспортных средств. Время ожидания около трех часов.", – сказано в сообщении.
В четверг в 2.08 мск Крымский мост перекрыли для движения транспорта. В этот момент в очереди находилось 95 автомобилей со стороны Тамани, со стороны Керчи очереди не было. Движение было возобновлено в 7.45.
По данным Минобороны России, в ночь на 7 августа ВСУ предприняли очередную массированную атаку беспилотников на регионы РФ - из 82 дронов самолетного типа 50 были сбиты над Крымом, Азовским и Черным морями.
Крымский мост – стратегический объект, поэтому проезжающие транспортный переход должны пройти процедуру досмотра. Это необходимо в целях безопасности – боевики киевского режима могут попытаться атаковать объект. Мостовой переход через Керченский пролив могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
