Воздушная тревога в Севастополе - РИА Новости Крым, 07.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250807/vozdushnaya-trevoga-v-sevastopole-1148473984.html
Воздушная тревога в Севастополе
Воздушная тревога в Севастополе - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Воздушная тревога в Севастополе
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщение об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-07T08:35
2025-08-07T08:36
новости севастополя
севастополь
крым
срочные новости крыма
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666923_0:141:2896:1770_1920x0_80_0_0_04af0577afdf59deecf627160f19f04c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщение об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Во время воздушной тревоги жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.Ранее в Севастополе по итогам заседания оперштаба ввели два дополнительных сигнала оповещения: "Морская опасность!" и "Воздушная тревога и морская опасность!". Разработано новое видео- и звуковое оповещение. При поступлении информации от военных оно будет транслироваться по всем каналам связи.23 сентября прошлого года в ходе аппаратного совещания губернатор Михаил Развожаев поручил пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS. Также власти региона решили улучшить систему оповещения.
севастополь
крым
новости севастополя, севастополь, крым, срочные новости крыма, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
Воздушная тревога в Севастополе

В Севастополе воздушная тревога

08:35 07.08.2025 (обновлено: 08:36 07.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщение об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – предупредил он.
Во время воздушной тревоги жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.
Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
Ранее в Севастополе по итогам заседания оперштаба ввели два дополнительных сигнала оповещения: "Морская опасность!" и "Воздушная тревога и морская опасность!". Разработано новое видео- и звуковое оповещение. При поступлении информации от военных оно будет транслироваться по всем каналам связи.
23 сентября прошлого года в ходе аппаратного совещания губернатор Михаил Развожаев поручил пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS. Также власти региона решили улучшить систему оповещения.
Новости СевастополяСевастопольКрымСрочные новости КрымаМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяВоздушная тревога в Севастополе
 
