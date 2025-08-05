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Зеленский заявил о разговоре с Трампом – что обсуждалось - РИА Новости Крым, 05.08.2025
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Зеленский заявил о разговоре с Трампом – что обсуждалось
Зеленский заявил о разговоре с Трампом – что обсуждалось - РИА Новости Крым, 05.08.2025
Зеленский заявил о разговоре с Трампом – что обсуждалось
Владимир Зеленский заявил, что в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом принято решение о закупке странами Европы американского оружия для... РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-05T19:14
2025-08-05T19:14
владимир зеленский
дональд трамп
украина
сша
в мире
политика
внешняя политика
коллективный запад
поставки западного оружия украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом принято решение о закупке странами Европы американского оружия для Украины более чем на миллиард долларов.По его словам, в ходе разговора также обсуждалось оборонное взаимодействие двух стран. Глава киевского режима добавил, что "проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной", и Киев "готов его подробно обсудить и заключить".Он не уточнил, о каком именно соглашении идет речь, но, судя по всему, имеется в виду ранее озвученное Зеленским Трампу предложение о закупке у Киева прошедших боевые испытания беспилотников в обмен на приобретение у Вашингтона необходимого ВСУ вооружения.Также Трамп и Зеленский, по словам последнего, обсудили санкции против России.Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко 1 августа заявил, что условия Москвы по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине. При этом он отметил важность обсуждения гуманитарных вопросов: русского языка, независимости и достойных условий развития православной церкви на Украине. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какую цель преследует Трамп ультиматумами в отношении России Трамп готовит отход: зачем Уиткофф едет в Россию "Расслоение сознания": Лавров дал совет заботящимся о мире на Украине
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РИА Новости Крым
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владимир зеленский, дональд трамп, украина, сша, в мире, политика, внешняя политика, коллективный запад, поставки западного оружия украине, новости
Зеленский заявил о разговоре с Трампом – что обсуждалось

Европа купит у США оружие для Киева на $1 млрд – Зеленский после разговора с Трампом

19:14 05.08.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом принято решение о закупке странами Европы американского оружия для Украины более чем на миллиард долларов.

"Сейчас имеем уже решение Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании – более миллиарда долларов на американское оружие, которое Украина получит. Это взаимодействие со странами НАТО продолжится", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, в ходе разговора также обсуждалось оборонное взаимодействие двух стран. Глава киевского режима добавил, что "проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной", и Киев "готов его подробно обсудить и заключить".
Он не уточнил, о каком именно соглашении идет речь, но, судя по всему, имеется в виду ранее озвученное Зеленским Трампу предложение о закупке у Киева прошедших боевые испытания беспилотников в обмен на приобретение у Вашингтона необходимого ВСУ вооружения.
Также Трамп и Зеленский, по словам последнего, обсудили санкции против России.
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко 1 августа заявил, что условия Москвы по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать.
Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине. При этом он отметил важность обсуждения гуманитарных вопросов: русского языка, независимости и достойных условий развития православной церкви на Украине.
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Владимир ЗеленскийДональд ТрампУкраинаСШАВ миреПолитикаВнешняя политикаКоллективный ЗападПоставки западного оружия УкраинеНовости
 
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