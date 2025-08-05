https://crimea.ria.ru/20250805/zelenskiy-zayavil-o-razgovore-s-trampom--chto-obsuzhdalos-1148511809.html

Зеленский заявил о разговоре с Трампом – что обсуждалось

Зеленский заявил о разговоре с Трампом – что обсуждалось - РИА Новости Крым, 05.08.2025

Зеленский заявил о разговоре с Трампом – что обсуждалось

Владимир Зеленский заявил, что в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом принято решение о закупке странами Европы американского оружия для... РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T19:14

2025-08-05T19:14

2025-08-05T19:14

владимир зеленский

дональд трамп

украина

сша

в мире

политика

внешняя политика

коллективный запад

поставки западного оружия украине

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом принято решение о закупке странами Европы американского оружия для Украины более чем на миллиард долларов.По его словам, в ходе разговора также обсуждалось оборонное взаимодействие двух стран. Глава киевского режима добавил, что "проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной", и Киев "готов его подробно обсудить и заключить".Он не уточнил, о каком именно соглашении идет речь, но, судя по всему, имеется в виду ранее озвученное Зеленским Трампу предложение о закупке у Киева прошедших боевые испытания беспилотников в обмен на приобретение у Вашингтона необходимого ВСУ вооружения.Также Трамп и Зеленский, по словам последнего, обсудили санкции против России.Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко 1 августа заявил, что условия Москвы по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине. При этом он отметил важность обсуждения гуманитарных вопросов: русского языка, независимости и достойных условий развития православной церкви на Украине. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какую цель преследует Трамп ультиматумами в отношении России Трамп готовит отход: зачем Уиткофф едет в Россию "Расслоение сознания": Лавров дал совет заботящимся о мире на Украине

украина

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, дональд трамп, украина, сша, в мире, политика, внешняя политика, коллективный запад, поставки западного оружия украине, новости