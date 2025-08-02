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Трамп готовит отход: зачем Уиткофф едет в Россию

Трамп готовит отход: зачем Уиткофф едет в Россию - РИА Новости Крым, 02.08.2025

Трамп готовит отход: зачем Уиткофф едет в Россию

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни, чтобы наладить переговорный процесс между Вашингтоном и Москвой, который зашел в тупик РИА Новости Крым, 02.08.2025

2025-08-02T17:32

2025-08-02T17:32

2025-08-02T17:32

радио "спутник в крыму"

дональд трамп

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россия

стивен уиткофф

переговоры

переговоры путина и трампа

политика

внешняя политика

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Спецпредставитель Трампа Уиткофф едет в Россию наладить переговорный процесс - Колесниченко Спецпредставитель Трампа Уиткофф едет в Россию наладить переговорный процесс - Колесниченко audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг– РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни, чтобы наладить переговорный процесс между Вашингтоном и Москвой, который зашел в тупик после ультиматумов американского президента Дональда Трампа. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.1 августа президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшее время, после поездки в Израиль.По мнению Колесниченко, это говорит о том, что американский лидер все-таки понял кое-что важное о позиции России и "старается сохранить лицо, потому что не может вынудить нас отказаться от целей СВО".Ситуация с Часовым Яром – один из ответов России на то, что происходит в ее отношениях с США и Европой, где стараются не слышать наших требований, заметил он. И теперь, когда стало понятно, что никакие ультиматумы ничего не решают, Трамп "начал готовить некий отход, чтобы все же вести переговорный процесс, из которого он не желает выйти", сказал эксперт."Потому что для него, конечно же, важны отношения с Российской Федерацией, и ему важно использовать Россию как мост для контактов с Китаем, от которого он при этом хочет ее оторвать, но это не удается", – высказал свое мнение Колесниченко.При этом визит в Москву Уиткоффа вряд ли станет знаковой отправной точкой в решении конфликта на Украине, считает политолог."То есть это игра Трампа, которая является неким пасом опять в сторону Российской Федерации, чтобы вступить в переговорный процесс", – сказал Колесниченко.Такие "качели" будут продолжаться до того момента, пока Россия и США не перейдут к переговорному процессу на уровне глав государств, считает политолог. Но этот этап не обязательно начнется в сентябре в Пекине, где пройдет празднование 80-летия окончания Второй мировой войны и куда могут прибыть лидеры РФ и США, добавил Колесниченко.Ранее доцент МГУ, американист Андрей Сидоров высказал мнение, что выдвигаемые Трампом сроки ультиматумов нужны ему самому.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад заело: в МИД России прокомментировали угрозы ТрампаЭксперт объяснил риторику Трампа о сокращении сроков на сделку по УкраинеТрамп пригрозил Медведеву

https://crimea.ria.ru/20250801/tramp-v-otvet-medvedevu-napravil-dve-podlodki-v-sootvetstvuyuschie-regiony-1148430043.html

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дональд трамп, сша, россия, стивен уиткофф, переговоры, переговоры путина и трампа, политика, внешняя политика, мнения, вадим колесниченко