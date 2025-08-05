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Пятый пострадавший умер в больнице после удара беспилотника по ЛНР - РИА Новости Крым, 05.08.2025
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Пятый пострадавший умер в больнице после удара беспилотника по ЛНР
Пятый пострадавший умер в больнице после удара беспилотника по ЛНР - РИА Новости Крым, 05.08.2025
Пятый пострадавший умер в больнице после удара беспилотника по ЛНР
Число погибших в результате атаки беспилотника ВСУ по Сватово Луганской Народной Республики увеличилось до пяти человек. Об этом сообщили в правительстве ЛНР. РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-05T23:02
2025-08-05T23:02
луганская народная республика (лнр)
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
новые регионы россии
происшествия
минздрав лнр
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Число погибших в результате атаки беспилотника ВСУ по Сватово Луганской Народной Республики увеличилось до пяти человек. Об этом сообщили в правительстве ЛНР.Во вторник четыре человека погибли и еще двое получили ранения при атаке украинского беспилотника по сотрудникам Сватовского водоканала в Луганской Народной Республике. Также под ударом вражеских БПЛА оказался Сватовский маслозавод, предварительно пострадавших нет. Повреждены три автомобиля, один из них – для подвоза воды.Уточняется, что в больнице скончался 43-летний мужчина, который во время атаки проезжал мимо на велосипеде.Еще один раненый сегодня – сотрудник местного водоканала, 1963 года рождения – с осколочными ранениями лица и туловища госпитализирован в местную больницу. Его жизни ничего не угрожает, добавили в минздраве ЛНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Энергодар - погибла женщинаВСУ ударили по сельскому рынку в Херсонской области: шесть пострадавшихВСУ обстреляли детскую площадку в Запорожской области – ранены дети
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60
луганская народная республика (лнр), беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новые регионы россии, происшествия, минздрав лнр, новости
Пятый пострадавший умер в больнице после удара беспилотника по ЛНР

До пяти человек увеличилось число погибших в результате удара беспилотника по Сватово ЛНР

23:02 05.08.2025
 
© РИА Новости . Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкРабота врачей в больнице
Работа врачей в больнице - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Ростислав Нетисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Число погибших в результате атаки беспилотника ВСУ по Сватово Луганской Народной Республики увеличилось до пяти человек. Об этом сообщили в правительстве ЛНР.
Во вторник четыре человека погибли и еще двое получили ранения при атаке украинского беспилотника по сотрудникам Сватовского водоканала в Луганской Народной Республике. Также под ударом вражеских БПЛА оказался Сватовский маслозавод, предварительно пострадавших нет. Повреждены три автомобиля, один из них – для подвоза воды.
Уточняется, что в больнице скончался 43-летний мужчина, который во время атаки проезжал мимо на велосипеде.
"Мужчина получил множественные осколочные ранения головы, туловища, конечностей. Пострадавший был в крайне тяжелом состоянии. Находился под ИВЛ. К сожалению, медики оказались бессильны, пациент скончался, не приходя в сознание", – сказано в сообщении.
Еще один раненый сегодня – сотрудник местного водоканала, 1963 года рождения – с осколочными ранениями лица и туловища госпитализирован в местную больницу. Его жизни ничего не угрожает, добавили в минздраве ЛНР.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)Беспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУНовые регионы РоссииПроисшествияМинздрав ЛНРНовости
 
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