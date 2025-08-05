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Пятый пострадавший умер в больнице после удара беспилотника по ЛНР

Пятый пострадавший умер в больнице после удара беспилотника по ЛНР - РИА Новости Крым, 05.08.2025

Пятый пострадавший умер в больнице после удара беспилотника по ЛНР

Число погибших в результате атаки беспилотника ВСУ по Сватово Луганской Народной Республики увеличилось до пяти человек. Об этом сообщили в правительстве ЛНР. РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T23:02

2025-08-05T23:02

2025-08-05T23:02

луганская народная республика (лнр)

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

новые регионы россии

происшествия

минздрав лнр

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Число погибших в результате атаки беспилотника ВСУ по Сватово Луганской Народной Республики увеличилось до пяти человек. Об этом сообщили в правительстве ЛНР.Во вторник четыре человека погибли и еще двое получили ранения при атаке украинского беспилотника по сотрудникам Сватовского водоканала в Луганской Народной Республике. Также под ударом вражеских БПЛА оказался Сватовский маслозавод, предварительно пострадавших нет. Повреждены три автомобиля, один из них – для подвоза воды.Уточняется, что в больнице скончался 43-летний мужчина, который во время атаки проезжал мимо на велосипеде.Еще один раненый сегодня – сотрудник местного водоканала, 1963 года рождения – с осколочными ранениями лица и туловища госпитализирован в местную больницу. Его жизни ничего не угрожает, добавили в минздраве ЛНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Энергодар - погибла женщинаВСУ ударили по сельскому рынку в Херсонской области: шесть пострадавшихВСУ обстреляли детскую площадку в Запорожской области – ранены дети

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новые регионы россии, происшествия, минздрав лнр, новости