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ВСУ ударили по сельскому рынку в Херсонской области: шесть пострадавших

ВСУ ударили по сельскому рынку в Херсонской области: шесть пострадавших - РИА Новости Крым, 01.08.2025

ВСУ ударили по сельскому рынку в Херсонской области: шесть пострадавших

Как минимум шесть человек пострадали в результате удара ВСУ по рынку в Великих Копанях Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T09:58

2025-08-01T09:58

2025-08-01T09:58

херсонская область

владимир сальдо

происшествия

обстрелы всу

атаки всу

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Как минимум шесть человек пострадали в результате удара ВСУ по рынку в Великих Копанях Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Все пострадавшие доставлены в Алешкинскую центральную районную больницу. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.19 июля киевские боевики нанесли удар по сельхозрынку в Великих Копанях, тогда ранения получили два человека.Боевики вооруженных формирований Украины практически уничтожили здание поликлиники в Новой Каховке ударами из ствольной артиллерии, сообщал ранее Сальдо. До этого ВСУ атаковали ударным беспилотником машину скорой помощи в Каховке . По счастливой случайности в машине никого не оказалось. 4 июля украинский беспилотник атаковал приемное отделение Алешковской центральной районной больницы. Обошлось без пострадавших.28 июля нейрохирург Николай Костин погиб в своем доме в Херсонской области при попадании снаряда ВСУ, его жена и ребенок получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Били по жилым домам ночью – последствия атаки ВСУ на Ростовскую областьВСУ обстреляли детскую площадку в Запорожской области – ранены детиОт атак ВСУ за неделю погибли 24 мирных жителя российских регионов

херсонская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, происшествия, обстрелы всу, атаки всу, новости сво