ВСУ ударили по сельскому рынку в Херсонской области: шесть пострадавших
В Херсонской области шесть человек пострадали в результате удара ВСУ по сельскому рынку
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ ударили по сельскому рынку в Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Как минимум шесть человек пострадали в результате удара ВСУ по рынку в Великих Копанях Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Враг снова нанес подлый удар по торговым помещениям в Великих Копанях. Вражеский беспилотник атаковал торговые павильоны при выезде из села. По предварительным данным, пострадали шесть человек", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Все пострадавшие доставлены в Алешкинскую центральную районную больницу. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
19 июля киевские боевики нанесли удар по сельхозрынку в Великих Копанях, тогда ранения получили два человека.
Боевики вооруженных формирований Украины практически уничтожили здание поликлиники в Новой Каховке ударами из ствольной артиллерии, сообщал ранее Сальдо. До этого ВСУ атаковали ударным беспилотником машину скорой помощи в Каховке . По счастливой случайности в машине никого не оказалось. 4 июля украинский беспилотник атаковал приемное отделение Алешковской центральной районной больницы. Обошлось без пострадавших.
28 июля нейрохирург Николай Костин погиб в своем доме в Херсонской области при попадании снаряда ВСУ, его жена и ребенок получили ранения.
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