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ВСУ ударили по сельскому рынку в Херсонской области: шесть пострадавших - РИА Новости Крым, 01.08.2025
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ВСУ ударили по сельскому рынку в Херсонской области: шесть пострадавших
ВСУ ударили по сельскому рынку в Херсонской области: шесть пострадавших - РИА Новости Крым, 01.08.2025
ВСУ ударили по сельскому рынку в Херсонской области: шесть пострадавших
Как минимум шесть человек пострадали в результате удара ВСУ по рынку в Великих Копанях Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T09:58
2025-08-01T09:58
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
обстрелы всу
атаки всу
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Как минимум шесть человек пострадали в результате удара ВСУ по рынку в Великих Копанях Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Все пострадавшие доставлены в Алешкинскую центральную районную больницу. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.19 июля киевские боевики нанесли удар по сельхозрынку в Великих Копанях, тогда ранения получили два человека.Боевики вооруженных формирований Украины практически уничтожили здание поликлиники в Новой Каховке ударами из ствольной артиллерии, сообщал ранее Сальдо. До этого ВСУ атаковали ударным беспилотником машину скорой помощи в Каховке . По счастливой случайности в машине никого не оказалось. 4 июля украинский беспилотник атаковал приемное отделение Алешковской центральной районной больницы. Обошлось без пострадавших.28 июля нейрохирург Николай Костин погиб в своем доме в Херсонской области при попадании снаряда ВСУ, его жена и ребенок получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Били по жилым домам ночью – последствия атаки ВСУ на Ростовскую областьВСУ обстреляли детскую площадку в Запорожской области – ранены детиОт атак ВСУ за неделю погибли 24 мирных жителя российских регионов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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херсонская область, владимир сальдо, происшествия, обстрелы всу, атаки всу, новости сво
ВСУ ударили по сельскому рынку в Херсонской области: шесть пострадавших

В Херсонской области шесть человек пострадали в результате удара ВСУ по сельскому рынку

09:58 01.08.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ ударили по сельскому рынку в Херсонской области
ВСУ ударили по сельскому рынку в Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Как минимум шесть человек пострадали в результате удара ВСУ по рынку в Великих Копанях Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Враг снова нанес подлый удар по торговым помещениям в Великих Копанях. Вражеский беспилотник атаковал торговые павильоны при выезде из села. По предварительным данным, пострадали шесть человек", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Все пострадавшие доставлены в Алешкинскую центральную районную больницу. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
19 июля киевские боевики нанесли удар по сельхозрынку в Великих Копанях, тогда ранения получили два человека.
Боевики вооруженных формирований Украины практически уничтожили здание поликлиники в Новой Каховке ударами из ствольной артиллерии, сообщал ранее Сальдо. До этого ВСУ атаковали ударным беспилотником машину скорой помощи в Каховке . По счастливой случайности в машине никого не оказалось. 4 июля украинский беспилотник атаковал приемное отделение Алешковской центральной районной больницы. Обошлось без пострадавших.
28 июля нейрохирург Николай Костин погиб в своем доме в Херсонской области при попадании снаряда ВСУ, его жена и ребенок получили ранения.
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Херсонская областьВладимир СальдоПроисшествияОбстрелы ВСУАтаки ВСУНовости СВО
 
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