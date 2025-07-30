https://crimea.ria.ru/20250730/vsu-obstrelyali-detskuyu-ploschadku-v-zaporozhskoy-oblasti--raneny-deti-1148359598.html

ВСУ обстреляли детскую площадку в Запорожской области – ранены дети

ВСУ обстреляли детскую площадку в Запорожской области – ранены дети - РИА Новости Крым, 30.07.2025

ВСУ обстреляли детскую площадку в Запорожской области – ранены дети

Боевики ВСУ обстреляли детскую площадку в одном из городов Запорожской области – ранены двое маленьких детей. Об этом сообщает губернатор региона Евгений... РИА Новости Крым, 30.07.2025

2025-07-30T16:28

2025-07-30T16:28

2025-07-30T16:37

запорожская область

евгений балицкий

новости

дети

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ обстреляли детскую площадку в одном из городов Запорожской области – ранены двое маленьких детей. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.С осколочными ранениями дети доставлены в больницу, им оказывается помощь.На прошлой неделе киевские боевики совершили массированный артобстрел Энергодара – погибли люди.При атаке украинского беспилотника на автомобиль скорой помощи в городе Пологи погиб водитель, а врач и фельдшер получили ранения.В Горловке ДНР три сотрудника МЧС получили ранения при ударе дрона ВСУ по пожарной автоцистерне, которая подверглась массированной артиллерийской и беспилотной атаке украинских боевиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Каховке дрон ВСУ ударил по скорой помощи – медики выжили чудомВСУ ударили по рынку в Херсонской области – ранены людиВСУ практически уничтожили поликлинику в Новой Каховке – Сальдо

запорожская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, новости, дети, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу