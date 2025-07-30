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ВСУ обстреляли детскую площадку в Запорожской области – ранены дети
ВСУ обстреляли детскую площадку в Запорожской области – ранены дети - РИА Новости Крым, 30.07.2025
ВСУ обстреляли детскую площадку в Запорожской области – ранены дети
Боевики ВСУ обстреляли детскую площадку в одном из городов Запорожской области – ранены двое маленьких детей. Об этом сообщает губернатор региона Евгений... РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T16:28
2025-07-30T16:28
2025-07-30T16:37
запорожская область
евгений балицкий
новости
дети
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ обстреляли детскую площадку в одном из городов Запорожской области – ранены двое маленьких детей. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.С осколочными ранениями дети доставлены в больницу, им оказывается помощь.На прошлой неделе киевские боевики совершили массированный артобстрел Энергодара – погибли люди.При атаке украинского беспилотника на автомобиль скорой помощи в городе Пологи погиб водитель, а врач и фельдшер получили ранения.В Горловке ДНР три сотрудника МЧС получили ранения при ударе дрона ВСУ по пожарной автоцистерне, которая подверглась массированной артиллерийской и беспилотной атаке украинских боевиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Каховке дрон ВСУ ударил по скорой помощи – медики выжили чудомВСУ ударили по рынку в Херсонской области – ранены людиВСУ практически уничтожили поликлинику в Новой Каховке – Сальдо
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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запорожская область, евгений балицкий, новости, дети, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ обстреляли детскую площадку в Запорожской области – ранены дети
После обстрела ВСУ детской площадки в Запорожской области ранены два маленьких ребенка
16:28 30.07.2025 (обновлено: 16:37 30.07.2025)