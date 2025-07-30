Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли детскую площадку в Запорожской области – ранены дети - РИА Новости Крым, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250730/vsu-obstrelyali-detskuyu-ploschadku-v-zaporozhskoy-oblasti--raneny-deti-1148359598.html
ВСУ обстреляли детскую площадку в Запорожской области – ранены дети
ВСУ обстреляли детскую площадку в Запорожской области – ранены дети - РИА Новости Крым, 30.07.2025
ВСУ обстреляли детскую площадку в Запорожской области – ранены дети
Боевики ВСУ обстреляли детскую площадку в одном из городов Запорожской области – ранены двое маленьких детей. Об этом сообщает губернатор региона Евгений... РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T16:28
2025-07-30T16:37
запорожская область
евгений балицкий
новости
дети
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1e/1148359706_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_110980f2135d4efc93002e4c72281e97.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ обстреляли детскую площадку в одном из городов Запорожской области – ранены двое маленьких детей. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.С осколочными ранениями дети доставлены в больницу, им оказывается помощь.На прошлой неделе киевские боевики совершили массированный артобстрел Энергодара – погибли люди.При атаке украинского беспилотника на автомобиль скорой помощи в городе Пологи погиб водитель, а врач и фельдшер получили ранения.В Горловке ДНР три сотрудника МЧС получили ранения при ударе дрона ВСУ по пожарной автоцистерне, которая подверглась массированной артиллерийской и беспилотной атаке украинских боевиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Каховке дрон ВСУ ударил по скорой помощи – медики выжили чудомВСУ ударили по рынку в Херсонской области – ранены людиВСУ практически уничтожили поликлинику в Новой Каховке – Сальдо
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1e/1148359706_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8d4e6dc9b8db6f3316951e47ac985a9d.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, евгений балицкий, новости, дети, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ обстреляли детскую площадку в Запорожской области – ранены дети

После обстрела ВСУ детской площадки в Запорожской области ранены два маленьких ребенка

16:28 30.07.2025 (обновлено: 16:37 30.07.2025)
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоОбстрел ВСУ
Обстрел ВСУ
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ обстреляли детскую площадку в одном из городов Запорожской области – ранены двое маленьких детей. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.
"В результате обстрела противником территории детской площадки в городе Васильевка пострадали двое детей: девочка 2016 года рождения и мальчик 2018 года рождения", – сказано в сообщении.
С осколочными ранениями дети доставлены в больницу, им оказывается помощь.
На прошлой неделе киевские боевики совершили массированный артобстрел Энергодара – погибли люди.
При атаке украинского беспилотника на автомобиль скорой помощи в городе Пологи погиб водитель, а врач и фельдшер получили ранения.
В Горловке ДНР три сотрудника МЧС получили ранения при ударе дрона ВСУ по пожарной автоцистерне, которая подверглась массированной артиллерийской и беспилотной атаке украинских боевиков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Каховке дрон ВСУ ударил по скорой помощи – медики выжили чудом
ВСУ ударили по рынку в Херсонской области – ранены люди
ВСУ практически уничтожили поликлинику в Новой Каховке – Сальдо
Запорожская областьЕвгений БалицкийНовостидетиПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:52Крымские бойцы и ветераны СВО сразились за "Кубок защитников Отечества"
16:34Суд отменил премирование чиновника в Севастополе на 3,5 млн рублей
16:28ВСУ обстреляли детскую площадку в Запорожской области – ранены дети
16:15Убегавший от военкомов украинец прыгнул с моста и разбился насмерть
15:57Запад заело: в МИД России прокомментировали угрозы Трампа
15:46Обещал помочь с землей за деньги – в Ялте экс-чиновник идет под суд
15:37Вино и виноградники в Крыму и Севастополе оценили эксперты Роскачества
15:22На Камчатке начал извергаться самый высокий действующий вулкан Евразии
14:59Бывшего гендиректора судостроительного завода в Крыму осудили за хищения
14:55Крымская железная дорога и РЖД получат 8,3 млрд на перевозку зерна
14:38Центробанк повторно снизил ставку: как это влияет на цены
14:16В Кремле оценили ситуацию на Камчатке после землетрясения
14:10Киев готовит провокации в Азербайджане руками релокантов из России – МИД
13:42От атак ВСУ за неделю погибли 24 мирных жителя российских регионов
13:29В Херсоне военкомы на "скорой" похищают мужчин – Сальдо
13:19Землетрясение на Камчатке - есть ли угроза для Крыма
12:56Табу на грузовики: в Ялте ввели запрет на проезд большегрузов днем
12:45Армия России движется вперед – ВСУ теряют людей и технику
12:28Хакерские атаки: как защититься от киберугроз
12:20В Геленджике потушили крупный лесной пожар 0:33
Лента новостейМолния