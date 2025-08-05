https://crimea.ria.ru/20250805/chetyre-kommunalschika-pogibli-i-dvoe-raneny-pri-udare-bespilotnika-po-lnr-1148511505.html

Четыре коммунальщика погибли и двое ранены при ударе беспилотника по ЛНР

Четыре коммунальщика погибли и двое ранены при ударе беспилотника по ЛНР - РИА Новости Крым, 05.08.2025

Четыре коммунальщика погибли и двое ранены при ударе беспилотника по ЛНР

Четыре человека погибли и еще двое получили ранения при атаке украинского беспилотника по сотрудникам Сватовского водоканала в Луганской Народной Республике. Об РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T18:42

2025-08-05T18:42

2025-08-05T19:04

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли и еще двое получили ранения при атаке украинского беспилотника по сотрудникам Сватовского водоканала в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил губернатор ЛНР Леонид Пасечник.Кроме того, добавил глава региона, в результате обстрелов два человека получили ранения. За их жизнь борются врачи. Также под ударом вражеских БПЛА оказался Сватовский маслозавод, предварительно пострадавших нет. Повреждены три автомобиля, один из них – для подвоза воды, уточнил Пасечник."Сотрудники Следственного комитета России по ЛНР работают на месте обстрелов и фиксируют преступления киевского режима", – заявил глава республики.Председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению народного совета ЛНР Александр Криеренко добавил, что вопреки сложной военной обстановке, сотрудники водоканала каждый день выходили на работу, чтобы у людей в городе была вода.Ранее сообщалось, что в Херсонской области один человек погиб, еще одиннадцать пострадали при ударах ВСУ. В Алешках обстрел киевских боевиков привел к гибели мужчины. Три человека пострадали. При эвакуации пострадавших после удара в самих Алешках враг нанес повторный удар по карете скорой помощи. Ранены фельдшер и водитель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Энергодар - погибла женщинаВСУ ударили по сельскому рынку в Херсонской области: шесть пострадавшихВСУ обстреляли детскую площадку в Запорожской области – ранены дети

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости, происшествия