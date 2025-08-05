Рейтинг@Mail.ru
Четыре коммунальщика погибли и двое ранены при ударе беспилотника по ЛНР - РИА Новости Крым, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250805/chetyre-kommunalschika-pogibli-i-dvoe-raneny-pri-udare-bespilotnika-po-lnr-1148511505.html
Четыре коммунальщика погибли и двое ранены при ударе беспилотника по ЛНР
Четыре коммунальщика погибли и двое ранены при ударе беспилотника по ЛНР - РИА Новости Крым, 05.08.2025
Четыре коммунальщика погибли и двое ранены при ударе беспилотника по ЛНР
Четыре человека погибли и еще двое получили ранения при атаке украинского беспилотника по сотрудникам Сватовского водоканала в Луганской Народной Республике. Об РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-05T18:42
2025-08-05T19:04
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
новые регионы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0d/1127500108_0:114:3235:1933_1920x0_80_0_0_9b4feb459a7d20d45d18b08adda6f2a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли и еще двое получили ранения при атаке украинского беспилотника по сотрудникам Сватовского водоканала в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил губернатор ЛНР Леонид Пасечник.Кроме того, добавил глава региона, в результате обстрелов два человека получили ранения. За их жизнь борются врачи. Также под ударом вражеских БПЛА оказался Сватовский маслозавод, предварительно пострадавших нет. Повреждены три автомобиля, один из них – для подвоза воды, уточнил Пасечник."Сотрудники Следственного комитета России по ЛНР работают на месте обстрелов и фиксируют преступления киевского режима", – заявил глава республики.Председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению народного совета ЛНР Александр Криеренко добавил, что вопреки сложной военной обстановке, сотрудники водоканала каждый день выходили на работу, чтобы у людей в городе была вода.Ранее сообщалось, что в Херсонской области один человек погиб, еще одиннадцать пострадали при ударах ВСУ. В Алешках обстрел киевских боевиков привел к гибели мужчины. Три человека пострадали. При эвакуации пострадавших после удара в самих Алешках враг нанес повторный удар по карете скорой помощи. Ранены фельдшер и водитель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Энергодар - погибла женщинаВСУ ударили по сельскому рынку в Херсонской области: шесть пострадавшихВСУ обстреляли детскую площадку в Запорожской области – ранены дети
луганская народная республика (лнр)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0d/1127500108_252:0:2981:2047_1920x0_80_0_0_0a2bd5de2fafb5c08e526eee1069e224.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости, происшествия
Четыре коммунальщика погибли и двое ранены при ударе беспилотника по ЛНР

В ЛНР четыре человека погибли и двое ранены при ударе украинского беспилотника - Пасечник

18:42 05.08.2025 (обновлено: 19:04 05.08.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела ЛНР
Последствия обстрела ЛНР - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли и еще двое получили ранения при атаке украинского беспилотника по сотрудникам Сватовского водоканала в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил губернатор ЛНР Леонид Пасечник.
"Сегодня Сватовский муниципальный округ весь день под ударами киевских силовиков. Четыре сотрудника Сватовского водоканала погибли в результате обстрела вражескими беспилотниками", – сказано в сообщении.
Кроме того, добавил глава региона, в результате обстрелов два человека получили ранения. За их жизнь борются врачи.
Также под ударом вражеских БПЛА оказался Сватовский маслозавод, предварительно пострадавших нет. Повреждены три автомобиля, один из них – для подвоза воды, уточнил Пасечник.
"Сотрудники Следственного комитета России по ЛНР работают на месте обстрелов и фиксируют преступления киевского режима", – заявил глава республики.
Председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению народного совета ЛНР Александр Криеренко добавил, что вопреки сложной военной обстановке, сотрудники водоканала каждый день выходили на работу, чтобы у людей в городе была вода.
"Ребята просто делали свою работу – поддерживали и развивали инфраструктуру Сватовского округа. Царствие Небесное погибшим ребятам. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Республика сделает все возможное, чтобы скорее поставить их на ноги", написал он в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области один человек погиб, еще одиннадцать пострадали при ударах ВСУ. В Алешках обстрел киевских боевиков привел к гибели мужчины. Три человека пострадали. При эвакуации пострадавших после удара в самих Алешках враг нанес повторный удар по карете скорой помощи. Ранены фельдшер и водитель.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ обстреляли Энергодар - погибла женщина
ВСУ ударили по сельскому рынку в Херсонской области: шесть пострадавших
ВСУ обстреляли детскую площадку в Запорожской области – ранены дети
 
Луганская Народная Республика (ЛНР)Леонид ПасечникБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУНовые регионы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОНовостиПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:25Умер экс-президент Румынии Ион Илиеску
19:14Зеленский заявил о разговоре с Трампом – что обсуждалось
18:42Четыре коммунальщика погибли и двое ранены при ударе беспилотника по ЛНР
18:28Симферополь сковали 9-балльные пробки
18:07Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника
18:00Как на Западе воспримут отказ России от моратория на размещение ракет
17:39Поезда в Крым меняют маршруты и график
17:06Ливень обрушился на Симферополь
16:35Часть Симферополя осталась без света
16:32В Севастополе по четвергам рыбу будут продавать со скидкой
16:19Замдиректора строительной фирмы ответит за смерть рабочего в Симферополе
16:07Цена бензина Аи-95 обновила рекорд
15:57В Севастополе мать и дочь ответят за госизмену
15:50В Судаке турист упал в колодец в гроте Шаляпина
15:33Сколько детей мигрантов прошли тестирование в школах Крыма
15:25Акт политической репрессии: в России возмутились приговором Гуцул
15:16Казна Крыма пополнилась почти на миллиард от аренды госимущества и земли
15:13В Севастополе водолазы обследовали оцепленный пляж "Любимовка"
15:10Крымский мост: как люди ждут проезда в километровых пробках
14:52В Анапе изъяли больше тонны нелегального пива
Лента новостейМолния