https://crimea.ria.ru/20250805/chetyre-kommunalschika-pogibli-i-dvoe-raneny-pri-udare-bespilotnika-po-lnr-1148511505.html
Четыре коммунальщика погибли и двое ранены при ударе беспилотника по ЛНР
Четыре коммунальщика погибли и двое ранены при ударе беспилотника по ЛНР - РИА Новости Крым, 05.08.2025
Четыре коммунальщика погибли и двое ранены при ударе беспилотника по ЛНР
Четыре человека погибли и еще двое получили ранения при атаке украинского беспилотника по сотрудникам Сватовского водоканала в Луганской Народной Республике. Об РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-05T18:42
2025-08-05T18:42
2025-08-05T19:04
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли и еще двое получили ранения при атаке украинского беспилотника по сотрудникам Сватовского водоканала в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил губернатор ЛНР Леонид Пасечник.Кроме того, добавил глава региона, в результате обстрелов два человека получили ранения. За их жизнь борются врачи. Также под ударом вражеских БПЛА оказался Сватовский маслозавод, предварительно пострадавших нет. Повреждены три автомобиля, один из них – для подвоза воды, уточнил Пасечник."Сотрудники Следственного комитета России по ЛНР работают на месте обстрелов и фиксируют преступления киевского режима", – заявил глава республики.Председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению народного совета ЛНР Александр Криеренко добавил, что вопреки сложной военной обстановке, сотрудники водоканала каждый день выходили на работу, чтобы у людей в городе была вода.Ранее сообщалось, что в Херсонской области один человек погиб, еще одиннадцать пострадали при ударах ВСУ. В Алешках обстрел киевских боевиков привел к гибели мужчины. Три человека пострадали. При эвакуации пострадавших после удара в самих Алешках враг нанес повторный удар по карете скорой помощи. Ранены фельдшер и водитель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Энергодар - погибла женщинаВСУ ударили по сельскому рынку в Херсонской области: шесть пострадавшихВСУ обстреляли детскую площадку в Запорожской области – ранены дети
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости, происшествия
Четыре коммунальщика погибли и двое ранены при ударе беспилотника по ЛНР
В ЛНР четыре человека погибли и двое ранены при ударе украинского беспилотника - Пасечник
18:42 05.08.2025 (обновлено: 19:04 05.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли и еще двое получили ранения при атаке украинского беспилотника по сотрудникам Сватовского водоканала в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил губернатор ЛНР Леонид Пасечник.
"Сегодня Сватовский муниципальный округ весь день под ударами киевских силовиков. Четыре сотрудника Сватовского водоканала погибли в результате обстрела вражескими беспилотниками", – сказано в сообщении.
Кроме того, добавил глава региона, в результате обстрелов два человека получили ранения. За их жизнь борются врачи.
Также под ударом вражеских БПЛА оказался Сватовский маслозавод, предварительно пострадавших нет. Повреждены три автомобиля, один из них – для подвоза воды, уточнил Пасечник.
"Сотрудники Следственного комитета России по ЛНР работают на месте обстрелов и фиксируют преступления киевского режима", – заявил глава республики.
Председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению народного совета ЛНР Александр Криеренко добавил, что вопреки сложной военной обстановке, сотрудники водоканала каждый день выходили на работу, чтобы у людей в городе была вода.
"Ребята просто делали свою работу – поддерживали и развивали инфраструктуру Сватовского округа. Царствие Небесное погибшим ребятам. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Республика сделает все возможное, чтобы скорее поставить их на ноги", написал он в Telegram-канале.
Ранее сообщалось
, что в Херсонской области один человек погиб, еще одиннадцать пострадали при ударах ВСУ. В Алешках обстрел киевских боевиков привел к гибели мужчины. Три человека пострадали. При эвакуации пострадавших после удара в самих Алешках враг нанес повторный удар по карете скорой помощи. Ранены фельдшер и водитель.
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