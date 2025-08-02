https://crimea.ria.ru/20250802/vsu-obstrelyali-energodar---pogibla-zhenschina-1148440808.html

ВСУ обстреляли Энергодар - погибла женщина

ВСУ обстреляли Энергодар - погибла женщина - РИА Новости Крым, 02.08.2025

ВСУ обстреляли Энергодар - погибла женщина

Беспилотник ВСУ нанес удар по гражданской машине в Энергодаре. В результате погибла женщина, еще один человек попал в больницу с ранениями. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 02.08.2025

2025-08-02T15:45

2025-08-02T15:45

2025-08-02T15:45

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

евгений балицкий

запорожская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ нанес удар по гражданской машине в Энергодаре. В результате погибла женщина, еще один человек попал в больницу с ранениями. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.Балицкий добавил, что мужчина получил ранения, ему оказывают помощь.Кроме того, по информации губернатора, от атак противника пострадал населенный пункт Васильевка. В результате массированного артиллерийского обстрела со стороны ВСУ осколочные ранения получили мужчины 1986 и 1956 года рождения и женщина 1952 года рождения.Накануне стало известно, что один человек погиб, еще одиннадцать пострадали при ударах ВСУ по Херсонской области. При эвакуации пострадавших после удара в самих Алешках враг нанес повторный удар по карете скорой помощи. Ранены фельдшер и водитель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по сельскому рынку в Херсонской области: шесть пострадавшихБили по жилым домам ночью – последствия атаки ВСУ на Ростовскую областьПятеро пожарных ранены после удара дрона в ЛНР

запорожская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, евгений балицкий, запорожская область, новости