Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Энергодар - погибла женщина - РИА Новости Крым, 02.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250802/vsu-obstrelyali-energodar---pogibla-zhenschina-1148440808.html
ВСУ обстреляли Энергодар - погибла женщина
ВСУ обстреляли Энергодар - погибла женщина - РИА Новости Крым, 02.08.2025
ВСУ обстреляли Энергодар - погибла женщина
Беспилотник ВСУ нанес удар по гражданской машине в Энергодаре. В результате погибла женщина, еще один человек попал в больницу с ранениями. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 02.08.2025
2025-08-02T15:45
2025-08-02T15:45
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
евгений балицкий
запорожская область
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1b/1130987741_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f6e1eea7184fc1f06af46863e4e21e4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ нанес удар по гражданской машине в Энергодаре. В результате погибла женщина, еще один человек попал в больницу с ранениями. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.Балицкий добавил, что мужчина получил ранения, ему оказывают помощь.Кроме того, по информации губернатора, от атак противника пострадал населенный пункт Васильевка. В результате массированного артиллерийского обстрела со стороны ВСУ осколочные ранения получили мужчины 1986 и 1956 года рождения и женщина 1952 года рождения.Накануне стало известно, что один человек погиб, еще одиннадцать пострадали при ударах ВСУ по Херсонской области. При эвакуации пострадавших после удара в самих Алешках враг нанес повторный удар по карете скорой помощи. Ранены фельдшер и водитель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по сельскому рынку в Херсонской области: шесть пострадавшихБили по жилым домам ночью – последствия атаки ВСУ на Ростовскую областьПятеро пожарных ранены после удара дрона в ЛНР
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1b/1130987741_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_69d504ea63f3b45f4094cacb325d4821.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, евгений балицкий, запорожская область, новости
ВСУ обстреляли Энергодар - погибла женщина

Балицкий: ВСУ ударили по гражданскому автомобилю в Запорожской области – погибла женщина

15:45 02.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРабота бригады скорой помощи
Работа бригады скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ нанес удар по гражданской машине в Энергодаре. В результате погибла женщина, еще один человек попал в больницу с ранениями. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"БПЛА противника ударил по гражданскому автомобилю в Энергодаре, в автомобиле находились женщина и мужчина. К сожалению, женщина погибла", – сказано в сообщении.
Балицкий добавил, что мужчина получил ранения, ему оказывают помощь.
Кроме того, по информации губернатора, от атак противника пострадал населенный пункт Васильевка. В результате массированного артиллерийского обстрела со стороны ВСУ осколочные ранения получили мужчины 1986 и 1956 года рождения и женщина 1952 года рождения.
"Состояние пострадавших стабильное, им оказывается помощь. Опасность повторных ударов сохраняется. Нахожусь на связи с оперативными службами", – подчеркнул Балицкий.
Накануне стало известно, что один человек погиб, еще одиннадцать пострадали при ударах ВСУ по Херсонской области. При эвакуации пострадавших после удара в самих Алешках враг нанес повторный удар по карете скорой помощи. Ранены фельдшер и водитель.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ ударили по сельскому рынку в Херсонской области: шесть пострадавших
Били по жилым домам ночью – последствия атаки ВСУ на Ростовскую область
Пятеро пожарных ранены после удара дрона в ЛНР
 
ВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияЕвгений БалицкийЗапорожская областьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:06Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру субботы
17:55Житель Чувашии погиб при очищении подвала от плесени
17:32Трамп готовит отход: зачем Уиткофф едет в Россию
17:10Как в Севастополе празднуют 95-летие ВДВ
16:55Движение по автодороге Льговское – Грушевка – Судак откроют в октябре
16:30Мотор вылетел от удара: жуткое ДТП под Ялтой с тремя пострадавшими
16:16"Бородино" Ивана Грозного: великая и забытая победа в битве при Молодях
15:45ВСУ обстреляли Энергодар - погибла женщина
15:28Задержка поездов в Крым и из Крыма: свежие данные
15:08Серьезное ДТП произошло под Ялтой
14:30На Украине женщин-медиков будут объявлять в розыск за неявку в военкомат
13:59Это место сводит талантливых людей: группа "Моя Мишель" на "Тавриде.АРТ"
13:38Способны на любые подвиги: пожарной охране Севастополя 150 лет
13:27Армия России оставляет ВСУ без боеприпасов и техники
13:08Очереди на Крымском мосту прогнозируются до 3 августа
12:57Путин поздравил воинов и ветеранов с 95-летием создания ВДВ
12:39Задержка поездов в Крым и из Крыма: актуальные данные
12:15Александро-Калиново в ДНР перешло под контроль России
11:58На "Таврида.АРТ" заработала первая в России подводная почта
11:39На Черноморском побережье ожидаются смерчи
Лента новостейМолния