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Как туристу приехать в Крым по сухопутному коридору – советы эксперта - РИА Новости Крым, 05.08.2025
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Как туристу приехать в Крым по сухопутному коридору – советы эксперта
Как туристу приехать в Крым по сухопутному коридору – советы эксперта - РИА Новости Крым, 05.08.2025
Как туристу приехать в Крым по сухопутному коридору – советы эксперта
Приехать на отдых в Крым по сухопутному коридору туристы могут через пункты пропуска "Джанкой", "Перекоп" и "Армянск". Они работают круглосуточно, не действует... РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-05T19:57
2025-08-05T20:00
радио "спутник в крыму"
анатолий цуркин
армянск
перекоп
джанкой
пункты пропуска
граница
крым
сухопутный коридор в крым
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Приехать на отдых в Крым по сухопутному коридору туристы могут через пункты пропуска "Джанкой", "Перекоп" и "Армянск". Они работают круглосуточно, не действует комендантский час и на самом маршруте. Как пройти процедуру досмотра быстрее, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава Ассоциации грузоперевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин.Он отметил, что на территории этих пунктов, как и на досмотре перед Крымским мостом, проводится полная проверка вещей и багажа. Это необходимо для безопасности как самих гостей, так и жителей полуострова."Многие люди не понимают, что, они выезжают из зоны специальной военной операции. Мы всячески должны оберегать мирных граждан. Увы, внешне невозможно различить диверсанта от обычного гражданина, и именно сотрудники пограничного управления проводят выявления таких нежелательных граждан. Естественно, люди ради безопасности подвергаются досмотру вещей", - сказал Цуркин.Пункты пропуска работают круглосуточно, а движение по сухопутному коридору не ограничивается комендантским часом. Соответствующие указы о его отмене приняли губернаторы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.Он также предупредил, что на сегодняшний момент подтверждение учетной записи о паспорте в Госуслугах на пунктах досмотра не действительно, документы при себе необходимо иметь в оригинальном бумажном виде.При этом не требуется никаких документов на провоз животных и птиц, нет лимита по провозу в Республику Крым алкоголя и бензина.Досмотр на административных постах на территории сухопутного коридора происходит только по выезду из зоны военного положения. При въезде из Ростовской области в ДНР и из Крыма в Херсонскую область досмотр не проводится, требуется только подтверждение удостоверения личности, отметил он."В этом году на пунктах досмотра установлены сканеры досмотра автомобилей. Пассажиры выходят, водитель проезжает через рамку. Это абсолютно безопасно и ускоряет процесс досмотра. Но в связи с тем, что прибор установлен один, а автомобильный поток большой, потоки на досмотре делятся. Естественно, не все автомобили попадают в сканер", - предупредил Цуркин путешествующих.Для того, чтобы выбрать наилучший путь в Крым, Анатолий Цуркин на подъезде в Ростовской области рекомендует зайти в общедоступные официальные каналы и сравнить накопление автомобилей на Крымском мосту и на досмотровых пунктах на севере полуострова.В связи с тем, что в целях безопасности на территории Ростовской, Запорожской, Херсонской областей, Краснодарского края и Республики Крым периодически отсутствует мобильный интернет, могут возникать проблемы с навигацией. На этот случай эксперт порекомендовал подстраховаться бумажной картой автомобильных дорог и внимательно читать дорожные указатели.Сканеры на пунктах пропуска в Джанкое и Армянске установили в апреле этого года. Тогда же в пресс-службе Минтранса РФ заявили, что такие же комплексы могут появиться в пунктах пропуска на границе Ростовской области и ДНР. Эти комплексы позволяют проводить проверку транспорта без выхода водителя из автомобиля. Сканирование выполняется непрерывно, не требует остановки движения и полностью безопасно для человека, что сокращает время досмотра в пять раз.В конце июля почти 100 тысяч легковых автомобилей прошли сканирование.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: как люди ждут проезда в километровых пробкахНа границе Крыма с Херсонской областью в 5 раз ускорили досмотр автоНа сухопутном коридоре в Крым улучшили качество мобильной связи
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армянск
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анатолий цуркин, армянск, перекоп, джанкой, пункты пропуска, граница, крым, сухопутный коридор в крым, совет эксперта
Как туристу приехать в Крым по сухопутному коридору – советы эксперта

Сухопутный коридор в Крым доступен для проезда круглосуточно

19:57 05.08.2025 (обновлено: 20:00 05.08.2025)
 
© Минтранс РоссииПроехать через пункты пропуска Джанкой и Армянск можно будет в 5 раз быстрее
Проехать через пункты пропуска Джанкой и Армянск можно будет в 5 раз быстрее
© Минтранс России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Приехать на отдых в Крым по сухопутному коридору туристы могут через пункты пропуска "Джанкой", "Перекоп" и "Армянск". Они работают круглосуточно, не действует комендантский час и на самом маршруте. Как пройти процедуру досмотра быстрее, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава Ассоциации грузоперевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин.
Он отметил, что на территории этих пунктов, как и на досмотре перед Крымским мостом, проводится полная проверка вещей и багажа. Это необходимо для безопасности как самих гостей, так и жителей полуострова.
"Многие люди не понимают, что, они выезжают из зоны специальной военной операции. Мы всячески должны оберегать мирных граждан. Увы, внешне невозможно различить диверсанта от обычного гражданина, и именно сотрудники пограничного управления проводят выявления таких нежелательных граждан. Естественно, люди ради безопасности подвергаются досмотру вещей", - сказал Цуркин.
Пункты пропуска работают круглосуточно, а движение по сухопутному коридору не ограничивается комендантским часом. Соответствующие указы о его отмене приняли губернаторы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
"Стоит обратить внимание туристов, что на трассе (сухопутном коридоре – ред.) находятся посты военной полиции, военной комендатуры, которые проверяют документы. Стоит также отметить, что у вас обязательно при себе должен быть паспорт, свидетельство о рождении на детей, документы на автомобиль. Никаких доверенностей на автомобиль выписывать не надо", - подчеркнул Цуркин.
Он также предупредил, что на сегодняшний момент подтверждение учетной записи о паспорте в Госуслугах на пунктах досмотра не действительно, документы при себе необходимо иметь в оригинальном бумажном виде.
При этом не требуется никаких документов на провоз животных и птиц, нет лимита по провозу в Республику Крым алкоголя и бензина.

"Никаких ограничений на перевоз разрешенных вещей нет. Если вы везете свое домашнее вино в Крым, пожалуйста, везите его хоть бочку. Нет никаких ограничений и для товаров для собственных нужд, не запрещенных к обороту", - предупредил Анатолий Цуркин.

Досмотр на административных постах на территории сухопутного коридора происходит только по выезду из зоны военного положения. При въезде из Ростовской области в ДНР и из Крыма в Херсонскую область досмотр не проводится, требуется только подтверждение удостоверения личности, отметил он.
"В этом году на пунктах досмотра установлены сканеры досмотра автомобилей. Пассажиры выходят, водитель проезжает через рамку. Это абсолютно безопасно и ускоряет процесс досмотра. Но в связи с тем, что прибор установлен один, а автомобильный поток большой, потоки на досмотре делятся. Естественно, не все автомобили попадают в сканер", - предупредил Цуркин путешествующих.
Для того, чтобы выбрать наилучший путь в Крым, Анатолий Цуркин на подъезде в Ростовской области рекомендует зайти в общедоступные официальные каналы и сравнить накопление автомобилей на Крымском мосту и на досмотровых пунктах на севере полуострова.
В связи с тем, что в целях безопасности на территории Ростовской, Запорожской, Херсонской областей, Краснодарского края и Республики Крым периодически отсутствует мобильный интернет, могут возникать проблемы с навигацией. На этот случай эксперт порекомендовал подстраховаться бумажной картой автомобильных дорог и внимательно читать дорожные указатели.
"Думаю, что в скором времени на так называемом сухопутном коридоре будет четырехполоска, будем ждать. Я думаю, что максимально все возможное будет сделано, чтобы разгрузить Крымский мост, потому что нагрузка на него действительно большая", - выразил надежду глава Ассоциации грузоперевозчиков и экспедиторов Республики Крым.
Сканеры на пунктах пропуска в Джанкое и Армянске установили в апреле этого года. Тогда же в пресс-службе Минтранса РФ заявили, что такие же комплексы могут появиться в пунктах пропуска на границе Ростовской области и ДНР. Эти комплексы позволяют проводить проверку транспорта без выхода водителя из автомобиля. Сканирование выполняется непрерывно, не требует остановки движения и полностью безопасно для человека, что сокращает время досмотра в пять раз.
В конце июля почти 100 тысяч легковых автомобилей прошли сканирование.
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