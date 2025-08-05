https://crimea.ria.ru/20250805/kak-turistu-priekhat-v-krym-po-sukhoputnomu-koridoru--sovety-eksperta-1148512777.html

Как туристу приехать в Крым по сухопутному коридору – советы эксперта

Как туристу приехать в Крым по сухопутному коридору – советы эксперта - РИА Новости Крым, 05.08.2025

Как туристу приехать в Крым по сухопутному коридору – советы эксперта

Приехать на отдых в Крым по сухопутному коридору туристы могут через пункты пропуска "Джанкой", "Перекоп" и "Армянск". Они работают круглосуточно, не действует... РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T19:57

2025-08-05T19:57

2025-08-05T20:00

радио "спутник в крыму"

анатолий цуркин

армянск

перекоп

джанкой

пункты пропуска

граница

крым

сухопутный коридор в крым

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Приехать на отдых в Крым по сухопутному коридору туристы могут через пункты пропуска "Джанкой", "Перекоп" и "Армянск". Они работают круглосуточно, не действует комендантский час и на самом маршруте. Как пройти процедуру досмотра быстрее, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава Ассоциации грузоперевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин.Он отметил, что на территории этих пунктов, как и на досмотре перед Крымским мостом, проводится полная проверка вещей и багажа. Это необходимо для безопасности как самих гостей, так и жителей полуострова."Многие люди не понимают, что, они выезжают из зоны специальной военной операции. Мы всячески должны оберегать мирных граждан. Увы, внешне невозможно различить диверсанта от обычного гражданина, и именно сотрудники пограничного управления проводят выявления таких нежелательных граждан. Естественно, люди ради безопасности подвергаются досмотру вещей", - сказал Цуркин.Пункты пропуска работают круглосуточно, а движение по сухопутному коридору не ограничивается комендантским часом. Соответствующие указы о его отмене приняли губернаторы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.Он также предупредил, что на сегодняшний момент подтверждение учетной записи о паспорте в Госуслугах на пунктах досмотра не действительно, документы при себе необходимо иметь в оригинальном бумажном виде.При этом не требуется никаких документов на провоз животных и птиц, нет лимита по провозу в Республику Крым алкоголя и бензина.Досмотр на административных постах на территории сухопутного коридора происходит только по выезду из зоны военного положения. При въезде из Ростовской области в ДНР и из Крыма в Херсонскую область досмотр не проводится, требуется только подтверждение удостоверения личности, отметил он."В этом году на пунктах досмотра установлены сканеры досмотра автомобилей. Пассажиры выходят, водитель проезжает через рамку. Это абсолютно безопасно и ускоряет процесс досмотра. Но в связи с тем, что прибор установлен один, а автомобильный поток большой, потоки на досмотре делятся. Естественно, не все автомобили попадают в сканер", - предупредил Цуркин путешествующих.Для того, чтобы выбрать наилучший путь в Крым, Анатолий Цуркин на подъезде в Ростовской области рекомендует зайти в общедоступные официальные каналы и сравнить накопление автомобилей на Крымском мосту и на досмотровых пунктах на севере полуострова.В связи с тем, что в целях безопасности на территории Ростовской, Запорожской, Херсонской областей, Краснодарского края и Республики Крым периодически отсутствует мобильный интернет, могут возникать проблемы с навигацией. На этот случай эксперт порекомендовал подстраховаться бумажной картой автомобильных дорог и внимательно читать дорожные указатели.Сканеры на пунктах пропуска в Джанкое и Армянске установили в апреле этого года. Тогда же в пресс-службе Минтранса РФ заявили, что такие же комплексы могут появиться в пунктах пропуска на границе Ростовской области и ДНР. Эти комплексы позволяют проводить проверку транспорта без выхода водителя из автомобиля. Сканирование выполняется непрерывно, не требует остановки движения и полностью безопасно для человека, что сокращает время досмотра в пять раз.В конце июля почти 100 тысяч легковых автомобилей прошли сканирование.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: как люди ждут проезда в километровых пробкахНа границе Крыма с Херсонской областью в 5 раз ускорили досмотр автоНа сухопутном коридоре в Крым улучшили качество мобильной связи

https://crimea.ria.ru/20250804/veernye-otklyucheniya-mobilnogo-interneta-v-krymu--chto-nado-znat-1148487165.html

армянск

перекоп

джанкой

крым

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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