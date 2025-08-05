https://crimea.ria.ru/20250805/krymskiy-most-kak-organizovana-razdacha-pitevoy-vody-na-zhare-1148505292.html

Крымский мост: как организована раздача питьевой воды на жаре

Крымский мост: как организована раздача питьевой воды на жаре - РИА Новости Крым, 05.08.2025

Крымский мост: как организована раздача питьевой воды на жаре

На автоподходах к досмотровым комплексам перед Крымским мостом организована раздача питьевой воды. Волонтеры выходят к автомобилистам и бесплатно предлагают... РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T15:10

2025-08-05T15:10

2025-08-05T15:51

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

очереди на крымском мосту

видео

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. На автоподходах к досмотровым комплексам перед Крымским мостом организована раздача питьевой воды. Волонтеры выходят к автомобилистам и бесплатно предлагают бутылки с питьевой водой, передает корреспондент РИА Новости Крым.Активная раздача воды начинается, как только в очереди скапливается больше 500 транспортных средств. Организовано два штаба – первый рядом с постом МЧС, второй через три с половиной километра в районе развязки въезда в город.За последнюю неделю так раздали больше трех тысяч литров питьевой воды. Кроме того, со стороны Крыма по дороге установлены 10 биотуалетов. Дежурят спасатели, сотрудники всех экстренных служб.Тем не менее, автотуристы относятся к ситуации с пониманием. Отмечают, что были к такому готовы с учетом того, что сейчас пик сезона."Абсолютно нормально к такому относимся потому, что сейчас пик сезона. Люди отдыхают. Ничего страшного, потерпим. Главное – безопасность. Спасибо, мы 21 год отдыхаем в Крыму и не изменяем этой традиции", – сказали автотуристы.По состоянию на 6 утра вторника в очереди к пунктам досмотра перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края скопилось около тысячи машин, сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.К 11 часам с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив было уже 800 машин. К полудню с двух сторон проезда ждали 638 автомобилей. Пробка со стороны Керчи растянулась на 1,5 километра.Накануне водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Проехать мост без пробок можно с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье.По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда по транспортному переходу через Керченский пролив будут с 1 по 5 августа, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа. Также специалисты подсчитали, что до четырех часов придется ожидать проезда по Крымскому мосту тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября.Кроме того автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Более 3,74 миллионов туристов посетило Крым с января по июль текущего года. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этой связи растут и очереди к транспортному переходу через Керченский пролив – сейчас по Крымскому мосту каждый день проезжают около семи тысяч автомобилей.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокий сезон в Крыму: эксперты заявляют о рекордном турпотокеОтветственный туризм: безопасность на природе в летний период5 млн пассажиров перевезла за полгода Крымская железная дорога

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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