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Крымский мост: как организована раздача питьевой воды на жаре - РИА Новости Крым, 05.08.2025
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Крымский мост: как организована раздача питьевой воды на жаре
Крымский мост: как организована раздача питьевой воды на жаре - РИА Новости Крым, 05.08.2025
Крымский мост: как организована раздача питьевой воды на жаре
На автоподходах к досмотровым комплексам перед Крымским мостом организована раздача питьевой воды. Волонтеры выходят к автомобилистам и бесплатно предлагают... РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-05T15:10
2025-08-05T15:51
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. На автоподходах к досмотровым комплексам перед Крымским мостом организована раздача питьевой воды. Волонтеры выходят к автомобилистам и бесплатно предлагают бутылки с питьевой водой, передает корреспондент РИА Новости Крым.Активная раздача воды начинается, как только в очереди скапливается больше 500 транспортных средств. Организовано два штаба – первый рядом с постом МЧС, второй через три с половиной километра в районе развязки въезда в город.За последнюю неделю так раздали больше трех тысяч литров питьевой воды. Кроме того, со стороны Крыма по дороге установлены 10 биотуалетов. Дежурят спасатели, сотрудники всех экстренных служб.Тем не менее, автотуристы относятся к ситуации с пониманием. Отмечают, что были к такому готовы с учетом того, что сейчас пик сезона."Абсолютно нормально к такому относимся потому, что сейчас пик сезона. Люди отдыхают. Ничего страшного, потерпим. Главное – безопасность. Спасибо, мы 21 год отдыхаем в Крыму и не изменяем этой традиции", – сказали автотуристы.По состоянию на 6 утра вторника в очереди к пунктам досмотра перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края скопилось около тысячи машин, сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.К 11 часам с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив было уже 800 машин. К полудню с двух сторон проезда ждали 638 автомобилей. Пробка со стороны Керчи растянулась на 1,5 километра.Накануне водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Проехать мост без пробок можно с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье.По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда по транспортному переходу через Керченский пролив будут с 1 по 5 августа, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа. Также специалисты подсчитали, что до четырех часов придется ожидать проезда по Крымскому мосту тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября.Кроме того автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Более 3,74 миллионов туристов посетило Крым с января по июль текущего года. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этой связи растут и очереди к транспортному переходу через Керченский пролив – сейчас по Крымскому мосту каждый день проезжают около семи тысяч автомобилей.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокий сезон в Крыму: эксперты заявляют о рекордном турпотокеОтветственный туризм: безопасность на природе в летний период5 млн пассажиров перевезла за полгода Крымская железная дорога
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крымский мост, видео, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту, видео
Крымский мост: как организована раздача питьевой воды на жаре

На автоподходах к Крымскому мосту волонтеры раздали более трех тысяч литров воды за неделю

15:10 05.08.2025 (обновлено: 15:51 05.08.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. На автоподходах к досмотровым комплексам перед Крымским мостом организована раздача питьевой воды. Волонтеры выходят к автомобилистам и бесплатно предлагают бутылки с питьевой водой, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Активная раздача воды начинается, как только в очереди скапливается больше 500 транспортных средств. Организовано два штаба – первый рядом с постом МЧС, второй через три с половиной километра в районе развязки въезда в город.

"Ситуации бывают разные. Кто-то сам останавливается, спрашивает воду, – рассказали волонтеры, - к кому-то подходим, предлагаем. Люди нас видят издалека, притормаживают, берут воду. Без питьевой точно никого не оставим", – рассказали волонтеры.

За последнюю неделю так раздали больше трех тысяч литров питьевой воды. Кроме того, со стороны Крыма по дороге установлены 10 биотуалетов. Дежурят спасатели, сотрудники всех экстренных служб.

"Работа на месте организована. Любой водитель может проконсультироваться, обратиться за помощью к нашим волонтерам или напрямую к сотрудникам экстренных служб. Готовы ко всем ситуациям", – рассказали РИА Новости Крым в администрации Керчи.

Тем не менее, автотуристы относятся к ситуации с пониманием. Отмечают, что были к такому готовы с учетом того, что сейчас пик сезона.
"Абсолютно нормально к такому относимся потому, что сейчас пик сезона. Люди отдыхают. Ничего страшного, потерпим. Главное – безопасность. Спасибо, мы 21 год отдыхаем в Крыму и не изменяем этой традиции", – сказали автотуристы.
По состоянию на 6 утра вторника в очереди к пунктам досмотра перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края скопилось около тысячи машин, сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
К 11 часам с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив было уже 800 машин. К полудню с двух сторон проезда ждали 638 автомобилей. Пробка со стороны Керчи растянулась на 1,5 километра.
Накануне водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Проехать мост без пробок можно с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье.
По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда по транспортному переходу через Керченский пролив будут с 1 по 5 августа, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа. Также специалисты подсчитали, что до четырех часов придется ожидать проезда по Крымскому мосту тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября.
Кроме того автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Более 3,74 миллионов туристов посетило Крым с января по июль текущего года. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этой связи растут и очереди к транспортному переходу через Керченский пролив – сейчас по Крымскому мосту каждый день проезжают около семи тысяч автомобилей.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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