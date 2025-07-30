https://crimea.ria.ru/20250730/v-krymu-otsenili-ideyu-peredavat-kollektoram-dolgi-grazhdan-za-uslugi-zhkkh-1148322291.html
В Крыму оценили идею передавать коллекторам долги граждан за услуги ЖКХ
В Крыму оценили идею передавать коллекторам долги граждан за услуги ЖКХ - РИА Новости Крым, 30.07.2025
В Крыму оценили идею передавать коллекторам долги граждан за услуги ЖКХ
В Крыму поддержали идею вернуть управляющим недвижимостью организациям право передавать третьим лицам долги граждан за оказание жилищно-коммунальных услуг... РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T06:37
2025-07-30T06:37
2025-07-30T09:16
радио "спутник в крыму"
крым
олег бышук
мнения
жкх крыма и севастополя
ано "жкх контроль республики крым"
долги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111831/94/1118319430_0:0:3299:1856_1920x0_80_0_0_d0e76aeb0d6100c5438dcb84a0c127b2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Крыму поддержали идею вернуть управляющим недвижимостью организациям право передавать третьим лицам долги граждан за оказание жилищно-коммунальных услуг. Аргументы в пользу инициативы на примере Крыма в эфире радио "Спутник в Крыму" перечислил замдиректора АНО "ЖКХ-контроль" Олег Бышук.Ранее стало известно, что растущая задолженность россиян по коммунальным платежам беспокоит управляющие многоквартирными домами компании и они просят власти РФ разрешить переуступать права требования по таким обязательствам третьим лицам, в том числе коллекторам. Письмо с просьбой внести поправки в Жилищный кодекс России направил в Минстрой и Госдуму совет ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН).По словам Бышука, задолженность россиян за ЖКХ по всей стране велика – более 1,5 триллионов рублей, при этом проблема с взысканием долгов существует уже несколько лет после отмены соответствующего закона.Если большинство УК теперь уже могут позволить себе иметь штатных юристов, которые станут заниматься проблемой должников, то это неподъемная ноша для товариществ собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), сказал Бышук. Кроме того, это огромная проблема для поставщиков услуг, в частности в Крыму, подчеркнул он."Зачастую из-за большого количества абонентов поставщикам, таким как "Крымэкоресурсы", "Фонд капитального ремонта", "Крымтеплокоммунэнерго", невозможно нанять столько штатных сотрудников, чтобы судиться с каждым должником. Это процесс долгий. А когда должников тысячи, юристов нужны, как минимум, сотни", – объяснил замдиректора АНО "ЖКХ-контроль". И отметил, что, есть очень большая проблема с взысканием за теплоснабжение в Крыму.Крымчане задолжали за отопление больше 800 миллионов рублейУчитывая вышесказанное, Бышук считает, что компаниям, которые занимаются обслуживанием недвижимости, целесообразно было бы брать на аутсорсинге (передача определенной работы или функций компании на сторону – ред.) организации, которые занимаются взысканием долгов, и тех, кто могут купить долги, чтобы уже отдельно, спокойно заниматься их сбором.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как вернуть деньги за неоказанные услуги управляющих компанийЛифты и крыши: как в Крыму работает программа капремонта в 2025 годуКрымские программисты разработали приложение для оплаты коммуналки
https://crimea.ria.ru/20250715/rost-tarifov-na-zhkkh--mnenie-krymchan-1147952799.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111831/94/1118319430_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_3f997c5afb570747cb35956a4802a84b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, олег бышук, мнения, жкх крыма и севастополя, ано "жкх контроль республики крым", долги
В Крыму оценили идею передавать коллекторам долги граждан за услуги ЖКХ
В Крыму поддержали идею вернуть право передавать долги граждан за услуги ЖКХ третьим лицам
06:37 30.07.2025 (обновлено: 09:16 30.07.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым
. В Крыму поддержали идею вернуть управляющим недвижимостью организациям право передавать третьим лицам долги граждан за оказание жилищно-коммунальных услуг. Аргументы в пользу инициативы на примере Крыма в эфире радио "Спутник в Крыму"
перечислил замдиректора АНО "ЖКХ-контроль" Олег Бышук.
Ранее стало известно, что растущая задолженность россиян по коммунальным платежам беспокоит управляющие многоквартирными домами компании и они просят власти РФ разрешить переуступать права требования по таким обязательствам третьим лицам, в том числе коллекторам. Письмо с просьбой внести поправки в Жилищный кодекс России направил в Минстрой и Госдуму совет ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН).
По словам Бышука, задолженность россиян за ЖКХ по всей стране велика – более 1,5 триллионов рублей, при этом проблема с взысканием долгов существует уже несколько лет после отмены соответствующего закона.
"Так, если говорить о коллекторах, то ни в нынешнем законопроекте, ни ранее в законе этого нигде не сказано – указано "третьим лицам". И это обычный инструмент при уступке прав требованиям к взысканию задолженностей либо привлечение к взысканию сторонних организаций. Но несколько лет назад эту норму отменили, и теперь взыскать задолженность может только сама управляющая компания", – рассказал гость эфира.
Если большинство УК теперь уже могут позволить себе иметь штатных юристов, которые станут заниматься проблемой должников, то это неподъемная ноша для товариществ собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), сказал Бышук. Кроме того, это огромная проблема для поставщиков услуг, в частности в Крыму, подчеркнул он.
"Зачастую из-за большого количества абонентов поставщикам, таким как "Крымэкоресурсы", "Фонд капитального ремонта", "Крымтеплокоммунэнерго", невозможно нанять столько штатных сотрудников, чтобы судиться с каждым должником. Это процесс долгий. А когда должников тысячи, юристов нужны, как минимум, сотни", – объяснил замдиректора АНО "ЖКХ-контроль". И отметил, что, есть очень большая проблема с взысканием за теплоснабжение в Крыму.
"Южные наши города, в которых сезонное наполнение, там в зимнее время, как правило, никто не проживает в квартирах и не оплачивает отопление. А это большие суммы задолженностей. Если мы пройдем по Евпатории, Ялте и посмотрим в подъездах объявления от "Теплокоммунэнерго", то увидим суммы, например, в 50 или 150 тысяч рублей задолженностей по квартире", – сказал гость эфира.
Учитывая вышесказанное, Бышук считает, что компаниям, которые занимаются обслуживанием недвижимости, целесообразно было бы брать на аутсорсинге (передача определенной работы или функций компании на сторону – ред.) организации, которые занимаются взысканием долгов, и тех, кто могут купить долги, чтобы уже отдельно, спокойно заниматься их сбором.
"Для добросовестных граждан, тех, кто исправно оплачивает услуги, ничего не изменится. Они как платили и у них долгов не было, так все и будет. Это коснется только тех, кто целенаправленно не оплачивает задолженности, кто ищет пути, чтобы не предоставлять данные о собственнике квартиры, информацию о доходах и так далее. И это те долги, которые накапливаются и с которыми нужно работать", – подытожил эксперт.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: