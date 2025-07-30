https://crimea.ria.ru/20250730/v-krymu-otsenili-ideyu-peredavat-kollektoram-dolgi-grazhdan-za-uslugi-zhkkh-1148322291.html

В Крыму оценили идею передавать коллекторам долги граждан за услуги ЖКХ

В Крыму оценили идею передавать коллекторам долги граждан за услуги ЖКХ - РИА Новости Крым, 30.07.2025

В Крыму оценили идею передавать коллекторам долги граждан за услуги ЖКХ

В Крыму поддержали идею вернуть управляющим недвижимостью организациям право передавать третьим лицам долги граждан за оказание жилищно-коммунальных услуг... РИА Новости Крым, 30.07.2025

2025-07-30T06:37

2025-07-30T06:37

2025-07-30T09:16

радио "спутник в крыму"

крым

олег бышук

мнения

жкх крыма и севастополя

ано "жкх контроль республики крым"

долги

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Крыму поддержали идею вернуть управляющим недвижимостью организациям право передавать третьим лицам долги граждан за оказание жилищно-коммунальных услуг. Аргументы в пользу инициативы на примере Крыма в эфире радио "Спутник в Крыму" перечислил замдиректора АНО "ЖКХ-контроль" Олег Бышук.Ранее стало известно, что растущая задолженность россиян по коммунальным платежам беспокоит управляющие многоквартирными домами компании и они просят власти РФ разрешить переуступать права требования по таким обязательствам третьим лицам, в том числе коллекторам. Письмо с просьбой внести поправки в Жилищный кодекс России направил в Минстрой и Госдуму совет ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН).По словам Бышука, задолженность россиян за ЖКХ по всей стране велика – более 1,5 триллионов рублей, при этом проблема с взысканием долгов существует уже несколько лет после отмены соответствующего закона.Если большинство УК теперь уже могут позволить себе иметь штатных юристов, которые станут заниматься проблемой должников, то это неподъемная ноша для товариществ собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), сказал Бышук. Кроме того, это огромная проблема для поставщиков услуг, в частности в Крыму, подчеркнул он."Зачастую из-за большого количества абонентов поставщикам, таким как "Крымэкоресурсы", "Фонд капитального ремонта", "Крымтеплокоммунэнерго", невозможно нанять столько штатных сотрудников, чтобы судиться с каждым должником. Это процесс долгий. А когда должников тысячи, юристов нужны, как минимум, сотни", – объяснил замдиректора АНО "ЖКХ-контроль". И отметил, что, есть очень большая проблема с взысканием за теплоснабжение в Крыму.Крымчане задолжали за отопление больше 800 миллионов рублейУчитывая вышесказанное, Бышук считает, что компаниям, которые занимаются обслуживанием недвижимости, целесообразно было бы брать на аутсорсинге (передача определенной работы или функций компании на сторону – ред.) организации, которые занимаются взысканием долгов, и тех, кто могут купить долги, чтобы уже отдельно, спокойно заниматься их сбором.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как вернуть деньги за неоказанные услуги управляющих компанийЛифты и крыши: как в Крыму работает программа капремонта в 2025 годуКрымские программисты разработали приложение для оплаты коммуналки

https://crimea.ria.ru/20250715/rost-tarifov-na-zhkkh--mnenie-krymchan-1147952799.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, олег бышук, мнения, жкх крыма и севастополя, ано "жкх контроль республики крым", долги