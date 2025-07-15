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Крымские программисты разработали приложение для оплаты коммуналки - РИА Новости Крым, 15.07.2025
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Крымские программисты разработали приложение для оплаты коммуналки
Крымские программисты разработали приложение для оплаты коммуналки - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Крымские программисты разработали приложение для оплаты коммуналки
Крымские разработчики создали и внедрили несколько цифровых сервисов, которые призваны облегчить общение между жителями, управляющими компаниями и ресурсными... РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T15:35
2025-07-15T15:38
новости крыма
наука и технологии
крым
жкх крыма и севастополя
ано "жкх контроль республики крым"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Крымские разработчики создали и внедрили несколько цифровых сервисов, которые призваны облегчить общение между жителями, управляющими компаниями и ресурсными организациями. Как в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель Комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Союза "Торгово-промышленная палата Республики Крым", руководитель крымского проекта "Коммуналка" Денис Шиндин, идея пришла ему в голову несколько лет назад, когда он сам столкнулся с многочисленными нюансами оплаты за коммунальные услуги.Сейчас команда сделала новый публичный реестр всех многоквартирных домов Крыма, он опубликован на сайте жилищной инспекции. В нем предоставлена детальная информация по всем домам полуострова."Этот реестр дает нам возможность актуализировать эти сведения постоянно. Мы заходим в реестр и видим, какие размеры платы по какому многоквартирному дому по Крыму. Можно выбрать сведения по этажности, по размеру оплаты, по степени благоустройства. Разные данные, технические характеристики по дому нам дают понимание, откуда взялся тот или иной размер платы", – добавила заместитель начальника Инспекции по жилищному надзору Республики Крым, заместитель главного государственного жилищного инспектора Республики Крым Елена Кухоль.Также в Крыму работает сервис круглосуточных диспетчерских для управляющих компаний (УК) полуострова."Мы имеем большой опыт по внедрению колл-центров, и первое, что мы стали делать, это помогать УК переводить номера в IP-телефонию и делать их многоканальными. Второе – внедрять такие инструменты, как автоматические голосовые уведомления", – рассказал Денис Шиндин.Также в Крыму работает голосовой робот, который регистрирует аварийную заявку по номеру, затем оператор берет ее в работу.Так же через приложение "Коммуналка", которое бесплатно доступно всем крымчанам для установки в мобильных телефонах, работает услуга, которая позволят прислать абоненту пуш-сообщение, если на тех или иных сетях произошла авария. Через это же приложение можно оплачивать коммунальные услуги по счетам, подключая лицевые счета, и оформлять аварийные заявки."Это удобно управляющим компаниям, потому что мы оптимизируем их работу, помогаем им удовлетворять требования законов – например, один из сервисов позволяет брать трубку в течение пяти минут или перезванивать через 10 минут, регистрировать звонки", – сказал разработчик.По мнению директора АНО "ЖКХ-контроль" Анатолия Петрова, цифровизация поможет вывести деятельность управляющих компаний и формирование тарифов из тени.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости крыма, наука и технологии, крым, жкх крыма и севастополя, ано "жкх контроль республики крым"
Крымские программисты разработали приложение для оплаты коммуналки

Цифровые сервисы помогают крымчанам получать качественные услуги ЖКХ

15:35 15.07.2025 (обновлено: 15:38 15.07.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Крымские разработчики создали и внедрили несколько цифровых сервисов, которые призваны облегчить общение между жителями, управляющими компаниями и ресурсными организациями. Как в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель Комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Союза "Торгово-промышленная палата Республики Крым", руководитель крымского проекта "Коммуналка" Денис Шиндин, идея пришла ему в голову несколько лет назад, когда он сам столкнулся с многочисленными нюансами оплаты за коммунальные услуги.

"Изначально это было просто мобильное приложение, чтобы передавать показания счетчиков и удобно платить одной кнопкой. Сегодня это выросло в целую систему в части ЖКХ, которая направлена по трем векторам: делать жизнь проще и удобнее с помощью смартфона, это цифровизация разных сервисов для рынка ЖКХ и третий вектор – мы в этом году подписали соглашение с жилинспекцией, чтобы придумать такой сервис, который позволит нашему правительству получать актуальную информацию о состоянии в ЖКХ и принимать быстрые решения, а также планировать свою работу дальше", – сказал руководитель проекта.

Сейчас команда сделала новый публичный реестр всех многоквартирных домов Крыма, он опубликован на сайте жилищной инспекции. В нем предоставлена детальная информация по всем домам полуострова.
"Этот реестр дает нам возможность актуализировать эти сведения постоянно. Мы заходим в реестр и видим, какие размеры платы по какому многоквартирному дому по Крыму. Можно выбрать сведения по этажности, по размеру оплаты, по степени благоустройства. Разные данные, технические характеристики по дому нам дают понимание, откуда взялся тот или иной размер платы", – добавила заместитель начальника Инспекции по жилищному надзору Республики Крым, заместитель главного государственного жилищного инспектора Республики Крым Елена Кухоль.
Также в Крыму работает сервис круглосуточных диспетчерских для управляющих компаний (УК) полуострова.
"Мы имеем большой опыт по внедрению колл-центров, и первое, что мы стали делать, это помогать УК переводить номера в IP-телефонию и делать их многоканальными. Второе – внедрять такие инструменты, как автоматические голосовые уведомления", – рассказал Денис Шиндин.
Также в Крыму работает голосовой робот, который регистрирует аварийную заявку по номеру, затем оператор берет ее в работу.
Так же через приложение "Коммуналка", которое бесплатно доступно всем крымчанам для установки в мобильных телефонах, работает услуга, которая позволят прислать абоненту пуш-сообщение, если на тех или иных сетях произошла авария. Через это же приложение можно оплачивать коммунальные услуги по счетам, подключая лицевые счета, и оформлять аварийные заявки.
"Это удобно управляющим компаниям, потому что мы оптимизируем их работу, помогаем им удовлетворять требования законов – например, один из сервисов позволяет брать трубку в течение пяти минут или перезванивать через 10 минут, регистрировать звонки", – сказал разработчик.
По мнению директора АНО "ЖКХ-контроль" Анатолия Петрова, цифровизация поможет вывести деятельность управляющих компаний и формирование тарифов из тени.

"Она должна дать ответ людям на вопрос, за что они платят, из чего состоит его квартплата, что может требовать с УК, и не будет непонимания и жалоб", – подчеркнул Петров.

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Новости КрымаНаука и технологииКрымЖКХ Крыма и СевастополяАНО "ЖКХ Контроль Республики Крым"
 
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