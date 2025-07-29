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В России АЗС оборудуют зарядными станциями для электромобилей
В России АЗС оборудуют зарядными станциями для электромобилей - РИА Новости Крым, 29.07.2025
В России АЗС оборудуют зарядными станциями для электромобилей
На автозаправочных станциях в России с 2026-го года должна быть обеспечена возможность использования зарядных станций постоянного тока для электромобилей... РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T12:57
2025-07-29T12:57
2025-07-29T12:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. На автозаправочных станциях в России с 2026-го года должна быть обеспечена возможность использования зарядных станций постоянного тока для электромобилей мощностью не менее 44 кВт. Такое требование установило правительство РФ.В правительстве уточнили, что документ дополняет перечень минимально необходимых услуг, оказываемых на объектах дорожного сервиса. Он был утвержден в 2020 году и до сих пор не регламентировал минимально необходимые требования к мощности зарядок для электромобилей.Как сообщалось, на туристических маршрутах по дороге в Крым в самый разгар курортного сезона будет работать 291 объект дорожного сервиса. Так, на 126-м км (слева) и 127-м км (справа) трассы А-290, рядом с Крымским мостом, находятся две многофункциональные зоны дорожного сервиса. Сюда входят автозаправочные станции, зарядные станции для электромобилей, пункты общепита, торговые точки и мотели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму наблюдается взрывной спрос на электрокары – с чем это связаноВ Крыму нарастили производство гольфкаров на 300%Обычные "ГАЗели" в электрические: в Крыму создали уникальный комплекс
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электромобиль, правительство россии, новости, россия, дороги
В России АЗС оборудуют зарядными станциями для электромобилей
В России с 2026 года АЗС оборудуют зарядными станциями для электромобилей