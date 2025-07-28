https://crimea.ria.ru/20250728/tseny-v-krymu--kak-na-stoimost-tovarov-vliyaet-turpotok-1148165340.html

Цены в Крыму – как на стоимость товаров влияет турпоток

Цены в Крыму – как на стоимость товаров влияет турпоток - РИА Новости Крым, 28.07.2025

Цены в Крыму – как на стоимость товаров влияет турпоток

В Крыму подешевели овощи и куриное яйцо и подорожал бензин, при этом в целом цены сохраняются на стабильном уровне. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-28T08:49

2025-07-28T08:49

2025-07-28T08:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Крыму подешевели овощи и куриное яйцо и подорожал бензин, при этом в целом цены сохраняются на стабильном уровне. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров Министерства промышленности и торговли Крыма Анатолий Гук.Снижение цен также отмечается на куриное яйцо в связи с увеличением в Крыму поголовья кур-несушек. По данным Крымстата, сейчас в республике стоимость яиц до 20% ниже, чем в соседних регионах, заявил гость эфира."При этом из-за трудной логистики отмечается небольшой рост цен на топливо, что связано с логистикой", – констатировал начальник профильного управдения.С учетом притока туристов повышения цен в Крыму не фиксируется, заверяет он. Представители министерства проводят регулярные совместные с администрациями муниципалитетов мониторинги цен на социально значимые товары. Сейчас в отдельных торговых сетях Крыма в этом перечне значатся до 93 позиций.Он напомнил, что в Крыму действуют Меморандумы о взаимопонимании между властями региона и торговыми сетями, которые обязуются сохранять торговые наценки на группу социальных товаров не выше 5%. Соблюдение этих меморандумов также мониторят. Товары по социальной цене нужно искать по синим ценникам, напомнил Гук. Качество товаров под синими ценниками тоже проверяют – оно соответствует стандартам.Цены на бензин в Крыму не должны превышать розничную стоимость литра топлива на Кубани более чем на 1,5 рубля. О достижении соответствующей договоренности с трейдерами ранее сообщал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым сам себя кормит: как сельское хозяйство держит регион на плавуРост тарифов на ЖКХ – мнение крымчанЛетний суп: сколько стоит приготовить окрошку в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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