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Летний суп: сколько стоит приготовить окрошку в Крыму

Летний суп: сколько стоит приготовить окрошку в Крыму - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Летний суп: сколько стоит приготовить окрошку в Крыму

Один из самых русских летних супов, окрошка, вызывающий оторопь у иностранцев. Ну как вот это все накрошенное как на салат, можно заливать жидкостью, есть... РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T06:41

2025-07-15T06:41

2025-07-15T06:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Один из самых русских летних супов, окрошка, вызывающий оторопь у иностранцев. Ну как вот это все накрошенное как на салат, можно заливать жидкостью, есть холодным и нахваливать?!Но, как в поговорке, что немцу смерть, то русскому человеку хорошо: окрошка в летнюю крымскую жару, когда и есть-то особо не хочется – то, что надо. Ранее примитивное крестьянское кушанье из того, что было под рукой и было недорого (летней зелени, лука, огурцов, яиц), залитое традиционным копеечным квасом со временем превратилось в блюдо русской высокой кухни. Какую только окрошку не делают – на квасе и кефире, сыворотке и минералке, с жареным мясом, с языком, с рыбой, креветками, морскими гребешками и шампанским...Есть кулинарное мнение, что на севере в качестве заливки гущи предпочитают квас, а на юге – кисломолочные продукты. Но все это обязательно должно быть холодным – не выше 10 градусов.Не будем спорить, пусть каждый решит для себя, какую окрошку он любит. Редакция РИА Новости Крым хочет показать вам, что блюдо это как было недорогим, так недорогим и осталось. В нашей инфографике – стоимость примерно 2,5 литров самых распространенных окрошечных вариантов. Оба они, что с квасом и колбасой, что с курочкой и кефиром стоят в пределах 500 рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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