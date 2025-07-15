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Летний суп: сколько стоит приготовить окрошку в Крыму - РИА Новости Крым, 15.07.2025
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Летний суп: сколько стоит приготовить окрошку в Крыму
Летний суп: сколько стоит приготовить окрошку в Крыму - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Летний суп: сколько стоит приготовить окрошку в Крыму
Один из самых русских летних супов, окрошка, вызывающий оторопь у иностранцев. Ну как вот это все накрошенное как на салат, можно заливать жидкостью, есть... РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T06:41
2025-07-15T06:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Один из самых русских летних супов, окрошка, вызывающий оторопь у иностранцев. Ну как вот это все накрошенное как на салат, можно заливать жидкостью, есть холодным и нахваливать?!Но, как в поговорке, что немцу смерть, то русскому человеку хорошо: окрошка в летнюю крымскую жару, когда и есть-то особо не хочется – то, что надо. Ранее примитивное крестьянское кушанье из того, что было под рукой и было недорого (летней зелени, лука, огурцов, яиц), залитое традиционным копеечным квасом со временем превратилось в блюдо русской высокой кухни. Какую только окрошку не делают – на квасе и кефире, сыворотке и минералке, с жареным мясом, с языком, с рыбой, креветками, морскими гребешками и шампанским...Есть кулинарное мнение, что на севере в качестве заливки гущи предпочитают квас, а на юге – кисломолочные продукты. Но все это обязательно должно быть холодным – не выше 10 градусов.Не будем спорить, пусть каждый решит для себя, какую окрошку он любит. Редакция РИА Новости Крым хочет показать вам, что блюдо это как было недорогим, так недорогим и осталось. В нашей инфографике – стоимость примерно 2,5 литров самых распространенных окрошечных вариантов. Оба они, что с квасом и колбасой, что с курочкой и кефиром стоят в пределах 500 рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, цены в крыму, продукты, еда, вкусно и полезно, общество, инфографика
Летний суп: сколько стоит приготовить окрошку в Крыму

Сколько стоит приготовить окрошку в Крыму – инфографика РИА Новости Крым

06:41 15.07.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Один из самых русских летних супов, окрошка, вызывающий оторопь у иностранцев. Ну как вот это все накрошенное как на салат, можно заливать жидкостью, есть холодным и нахваливать?!
Но, как в поговорке, что немцу смерть, то русскому человеку хорошо: окрошка в летнюю крымскую жару, когда и есть-то особо не хочется – то, что надо. Ранее примитивное крестьянское кушанье из того, что было под рукой и было недорого (летней зелени, лука, огурцов, яиц), залитое традиционным копеечным квасом со временем превратилось в блюдо русской высокой кухни. Какую только окрошку не делают – на квасе и кефире, сыворотке и минералке, с жареным мясом, с языком, с рыбой, креветками, морскими гребешками и шампанским...
Есть кулинарное мнение, что на севере в качестве заливки гущи предпочитают квас, а на юге – кисломолочные продукты. Но все это обязательно должно быть холодным – не выше 10 градусов.
Не будем спорить, пусть каждый решит для себя, какую окрошку он любит. Редакция РИА Новости Крым хочет показать вам, что блюдо это как было недорогим, так недорогим и осталось. В нашей инфографике – стоимость примерно 2,5 литров самых распространенных окрошечных вариантов. Оба они, что с квасом и колбасой, что с курочкой и кефиром стоят в пределах 500 рублей.
Сколько стоит окрошка в КрымуСколько стоит окрошка в Крыму
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ИнфографикаКрымЦены в КрымуПродуктыЕдаВкусно и полезноОбщество
 
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