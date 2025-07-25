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Задержка поездов "Таврия" после атаки дронов ВСУ: как помогают пассажирам - РИА Новости Крым, 25.07.2025
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Задержка поездов "Таврия" после атаки дронов ВСУ: как помогают пассажирам
Задержка поездов "Таврия" после атаки дронов ВСУ: как помогают пассажирам - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Задержка поездов "Таврия" после атаки дронов ВСУ: как помогают пассажирам
Пассажиров поездов "Таврия", следующих в Крым и из Крыма, обеспечивают бесплатным питанием в виде сухпайков и водой в случае, если задержка составов в пути... РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T19:37
2025-07-25T19:24
радио "спутник в крыму"
крымская железная дорога (кжд)
железная дорога
поезд
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Пассажиров поездов "Таврия", следующих в Крым и из Крыма, обеспечивают бесплатным питанием в виде сухпайков и водой в случае, если задержка составов в пути превышает четыре часа. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель Центра обслуживания пассажиров ФГУП "Крымская железная дорога" Виктория Савчук.Она отметила, что в первую очередь едой и питьем обеспечиваются маломобильные пассажиры, организованные группы детей и беременные женщины."Это в первую очередь. А так, конечно, все пассажиры получают эту услугу. Все абсолютно бесплатно", – уточнила руководитель Центра обслуживания пассажиров.Ранее компания оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь "Гранд Сервис Экспресс" в ответ на информационный запрос РИА Новости Крым сообщила, что финансовая компенсация пассажирам поездов, которые задержались в пути из-за ЧП в Ростовской области, не предусмотрена.19 и 21 июля в Ростовской области из-за падения обломков беспилотников движение поездов через станции Лихая и Каменоломни было ограничено. Это сказалось на графике следования более 130 пассажирских поездов, в том числе составов, следовавших в Крым и из Крыма.Рано утром в пятницу, 25 июля, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью российские военные отразили очередную атаку на города и районы региона. Он отметил, что взрывом было повреждено здание на железнодорожной станции в Песчанокопском. Также взрывной волной выбило стекла в нескольких частных домах, а из-за падения обломков сбитых беспилотников в некоторых местах возникли пожары.Позже в РЖД сообщили, что во время очередной атаки дронов ВСУ была повреждена контактная сеть, что привело к сбою в графике поездов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП на железной дороге в Ростовской области – задерживаются 10 поездовЖ/д станция и жилые дома повреждены в Ростовской области при атаке БПЛА38 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи
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Новости
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РИА Новости Крым
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крымская железная дорога (кжд), железная дорога, поезд, происшествия
Задержка поездов "Таврия" после атаки дронов ВСУ: как помогают пассажирам

Во время задержки поездов "Таврия" после атаки дронов ВСУ пассажиры обеспечены питанием

19:37 25.07.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Пассажиров поездов "Таврия", следующих в Крым и из Крыма, обеспечивают бесплатным питанием в виде сухпайков и водой в случае, если задержка составов в пути превышает четыре часа. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель Центра обслуживания пассажиров ФГУП "Крымская железная дорога" Виктория Савчук.

"При задержке поездов на пути следования свыше четырех часов предусмотрена раздача бутилированной воды и сухпайков в поездах, на станциях. Перевозчик это выполняет", – сказала Савчук.

Она отметила, что в первую очередь едой и питьем обеспечиваются маломобильные пассажиры, организованные группы детей и беременные женщины.
"Это в первую очередь. А так, конечно, все пассажиры получают эту услугу. Все абсолютно бесплатно", – уточнила руководитель Центра обслуживания пассажиров.
Ранее компания оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь "Гранд Сервис Экспресс" в ответ на информационный запрос РИА Новости Крым сообщила, что финансовая компенсация пассажирам поездов, которые задержались в пути из-за ЧП в Ростовской области, не предусмотрена.
19 и 21 июля в Ростовской области из-за падения обломков беспилотников движение поездов через станции Лихая и Каменоломни было ограничено. Это сказалось на графике следования более 130 пассажирских поездов, в том числе составов, следовавших в Крым и из Крыма.
Рано утром в пятницу, 25 июля, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью российские военные отразили очередную атаку на города и районы региона. Он отметил, что взрывом было повреждено здание на железнодорожной станции в Песчанокопском. Также взрывной волной выбило стекла в нескольких частных домах, а из-за падения обломков сбитых беспилотников в некоторых местах возникли пожары.
Позже в РЖД сообщили, что во время очередной атаки дронов ВСУ была повреждена контактная сеть, что привело к сбою в графике поездов.
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