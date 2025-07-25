ЧП на железной дороге в Ростовской области – задерживаются 10 поездов
В Ростовской области из-за падения обломков беспилотников задерживаются 10 поездов – РЖД
08:21 25.07.2025 (обновлено: 08:23 25.07.2025)
© "Гранд Сервис Экспресс"Поезд
© "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Ростовской области на станции Песчанокопская обломки беспилотника повредили контактную сеть, это привело к сбою в графике поездов. Об этом сообщает Telegram-канал РЖД.
"Сегодня в 01.23 на станции Песчанокопская в Ростовской области в связи с падением обломков БПЛА повреждена контактная сеть. Пострадавших нет. Происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов. В настоящее время до пяти часов задерживаются в пути следования 10 пассажирских составов", - говорится в сообщении.
Кроме того, из-за падения обломков БПЛА была нарушена работа контактной сети на станции Тимашевская в Краснодарском крае.
"Из-за повреждения остекления в вагоне пострадал пассажир поезда №125 Москва – Новороссийск. Медицинскую помощь ему оказали на месте. Несколько пассажиров по этой причине пересадили на другие свободные места", - говорится в сообщении.
Движение поездов на станции Тимашевская восстановлено. Поезд №125 продолжил движение с опозданием 50 минут. В настоящее время до 1 часа задерживаются 12 поездов. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов, добавили в РЖД.
В Ростовской области из-за падения обломков загорелась растительность, были повреждены железнодорожная станция и частные жилые дома, сообщал врио губернатора региона Юрий Слюсарь о последствиях ночной атаки дронов ВСУ.
В ночь на пятницу беспилотники ВСУ также атаковали Краснодарский край. Под ударом оказались Темрюкский, Славянский и Тимашевский районы. В результате падения обломков дронов на пассажирский поезд пострадали два человека, зафиксированы повреждения жилых домов.
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