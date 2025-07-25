https://crimea.ria.ru/20250725/chp-na-zheleznoy-doroge-v-rostovskoy-oblasti--zaderzhivayutsya-10-poezdov-1148204702.html

ЧП на железной дороге в Ростовской области – задерживаются 10 поездов

ЧП на железной дороге в Ростовской области – задерживаются 10 поездов - РИА Новости Крым, 25.07.2025

ЧП на железной дороге в Ростовской области – задерживаются 10 поездов

В Ростовской области на станции Песчанокопская обломки беспилотника повредили контактную сеть, это привело к сбою в графике поездов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T08:21

2025-07-25T08:21

2025-07-25T08:23

ростовская область

происшествия

поезд

российские железные дороги (ржд)

беспилотник (бпла, дрон)

краснодарский край

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Ростовской области на станции Песчанокопская обломки беспилотника повредили контактную сеть, это привело к сбою в графике поездов. Об этом сообщает Telegram-канал РЖД.Кроме того, из-за падения обломков БПЛА была нарушена работа контактной сети на станции Тимашевская в Краснодарском крае.Движение поездов на станции Тимашевская восстановлено. Поезд №125 продолжил движение с опозданием 50 минут. В настоящее время до 1 часа задерживаются 12 поездов. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов, добавили в РЖД.В Ростовской области из-за падения обломков загорелась растительность, были повреждены железнодорожная станция и частные жилые дома, сообщал врио губернатора региона Юрий Слюсарь о последствиях ночной атаки дронов ВСУ.В ночь на пятницу беспилотники ВСУ также атаковали Краснодарский край. Под ударом оказались Темрюкский, Славянский и Тимашевский районы. В результате падения обломков дронов на пассажирский поезд пострадали два человека, зафиксированы повреждения жилых домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ж/д станция и жилые дома повреждены в Ростовской области при атаке БПЛААтака беспилотников ВСУ на Кубань – что известноПоезда в Крым и из Крыма - что с графиком

ростовская область

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, происшествия, поезд, российские железные дороги (ржд), беспилотник (бпла, дрон), краснодарский край, новости