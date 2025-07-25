Положена ли компенсация за задержки поездов из-за ЧП в Ростовской области
Компенсация пассажирам за задержку поездов из-за ЧП в Ростовской области не предусмотрена
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Финансовая компенсация пассажирам поездов, которые задержались в пути из-за ЧП в Ростовской области, не предусмотрена. Об этом сообщает компания-оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь "Гранд Сервис Экспресс" в ответ на информационный запрос РИА Новости Крым.
19 и 21 июля в Ростовской области из-за падения обломков беспилотников движение поездов через станции Лихая и Каменоломни было ограничено. Это сказалось на графике следования более 130 пассажирских поездов, в том числе составов, следовавших в Крым и из Крыма. Пассажирам задерживавшихся поездов раздавали бутилированную воду, а для пассажиров составов, опаздывавших более чем на 4 часа - организовали питание. 22 июля все поезда были введены в график.
"В соответствии со статьей 110 Устава железнодорожного транспорта РФ компенсация в данном случае не предусмотрена. Задержка отправления и опоздание поездов произошли вследствие обстоятельств, возникших не по вине перевозчика", - говорится в документе.
Как отметили в компании, на поезд, следующий с опозданием, возврат средств за неиспользованный проездной документ, возвращенный на станции посадки, будет рассмотрен компанией в претензионном порядке.
"В случае положительного решения возврат осуществляется в полном объеме без удержания сборов", - добавили в пресс-службе.
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