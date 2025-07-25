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Положена ли компенсация за задержки поездов из-за ЧП в Ростовской области - РИА Новости Крым, 25.07.2025
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Положена ли компенсация за задержки поездов из-за ЧП в Ростовской области
Положена ли компенсация за задержки поездов из-за ЧП в Ростовской области - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Положена ли компенсация за задержки поездов из-за ЧП в Ростовской области
Финансовая компенсация пассажирам поездов, которые задержались в пути из-за ЧП в Ростовской области, не предусмотрена. Об этом сообщает компания-оператор... РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T12:00
2025-07-25T12:00
крым
поезд "таврия"
поезд
задержка поездов в крым из-за чп в ростовской области
логистика
гранд сервис экспресс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Финансовая компенсация пассажирам поездов, которые задержались в пути из-за ЧП в Ростовской области, не предусмотрена. Об этом сообщает компания-оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь "Гранд Сервис Экспресс" в ответ на информационный запрос РИА Новости Крым.19 и 21 июля в Ростовской области из-за падения обломков беспилотников движение поездов через станции Лихая и Каменоломни было ограничено. Это сказалось на графике следования более 130 пассажирских поездов, в том числе составов, следовавших в Крым и из Крыма. Пассажирам задерживавшихся поездов раздавали бутилированную воду, а для пассажиров составов, опаздывавших более чем на 4 часа - организовали питание. 22 июля все поезда были введены в график.Как отметили в компании, на поезд, следующий с опозданием, возврат средств за неиспользованный проездной документ, возвращенный на станции посадки, будет рассмотрен компанией в претензионном порядке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути и на отправлениеПоезда в Крым и из Крыма следуют с задержками до пяти часовВСУ атаковали вокзал в Ростовской области – задерживаются 26 поездов
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крым, поезд "таврия", поезд, задержка поездов в крым из-за чп в ростовской области, логистика, гранд сервис экспресс
Положена ли компенсация за задержки поездов из-за ЧП в Ростовской области

Компенсация пассажирам за задержку поездов из-за ЧП в Ростовской области не предусмотрена

12:00 25.07.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Финансовая компенсация пассажирам поездов, которые задержались в пути из-за ЧП в Ростовской области, не предусмотрена. Об этом сообщает компания-оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь "Гранд Сервис Экспресс" в ответ на информационный запрос РИА Новости Крым.
19 и 21 июля в Ростовской области из-за падения обломков беспилотников движение поездов через станции Лихая и Каменоломни было ограничено. Это сказалось на графике следования более 130 пассажирских поездов, в том числе составов, следовавших в Крым и из Крыма. Пассажирам задерживавшихся поездов раздавали бутилированную воду, а для пассажиров составов, опаздывавших более чем на 4 часа - организовали питание. 22 июля все поезда были введены в график.
"В соответствии со статьей 110 Устава железнодорожного транспорта РФ компенсация в данном случае не предусмотрена. Задержка отправления и опоздание поездов произошли вследствие обстоятельств, возникших не по вине перевозчика", - говорится в документе.
Как отметили в компании, на поезд, следующий с опозданием, возврат средств за неиспользованный проездной документ, возвращенный на станции посадки, будет рассмотрен компанией в претензионном порядке.
"В случае положительного решения возврат осуществляется в полном объеме без удержания сборов", - добавили в пресс-службе.
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КрымПоезд "Таврия"ПоездЗадержка поездов в Крым из-за ЧП в Ростовской областиЛогистикаГранд Сервис Экспресс
 
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