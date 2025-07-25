https://crimea.ria.ru/20250725/polozhena-li-kompensatsiya-za-zaderzhki-poezdov-iz-za-chp-v-rostovskoy-oblasti-1148218814.html

Положена ли компенсация за задержки поездов из-за ЧП в Ростовской области

Положена ли компенсация за задержки поездов из-за ЧП в Ростовской области - РИА Новости Крым, 25.07.2025

Положена ли компенсация за задержки поездов из-за ЧП в Ростовской области

Финансовая компенсация пассажирам поездов, которые задержались в пути из-за ЧП в Ростовской области, не предусмотрена. Об этом сообщает компания-оператор... РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T12:00

2025-07-25T12:00

2025-07-25T12:00

крым

поезд "таврия"

поезд

задержка поездов в крым из-за чп в ростовской области

логистика

гранд сервис экспресс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Финансовая компенсация пассажирам поездов, которые задержались в пути из-за ЧП в Ростовской области, не предусмотрена. Об этом сообщает компания-оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь "Гранд Сервис Экспресс" в ответ на информационный запрос РИА Новости Крым.19 и 21 июля в Ростовской области из-за падения обломков беспилотников движение поездов через станции Лихая и Каменоломни было ограничено. Это сказалось на графике следования более 130 пассажирских поездов, в том числе составов, следовавших в Крым и из Крыма. Пассажирам задерживавшихся поездов раздавали бутилированную воду, а для пассажиров составов, опаздывавших более чем на 4 часа - организовали питание. 22 июля все поезда были введены в график.Как отметили в компании, на поезд, следующий с опозданием, возврат средств за неиспользованный проездной документ, возвращенный на станции посадки, будет рассмотрен компанией в претензионном порядке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути и на отправлениеПоезда в Крым и из Крыма следуют с задержками до пяти часовВСУ атаковали вокзал в Ростовской области – задерживаются 26 поездов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, поезд "таврия", поезд, задержка поездов в крым из-за чп в ростовской области, логистика, гранд сервис экспресс