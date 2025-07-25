38 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи
В аэропорту Сочи задерживаются 38 рейсов на вылет и прилет
09:55 25.07.2025 (обновлено: 10:06 25.07.2025)
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова,
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. 38 рейсов на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Сочи утром в пятницу, информирует пресс-служба воздушной гавани.
"На данный момент на вылет задержано 20 рейсов (более 2-х часов), на прилет задержано 18 рейсов (более 2-х часов). Рейсы в аэропорту Сочи на вылет и прилет выполняются согласно очередности и готовности воздушных судов", – сказано в сообщении.
Время вылета может корректироваться, уточняет администрация аэропорта. Пассажирам рекомендуют внимательно следить за информацией на онлайн-табло, мониторах в терминале, а также за аудио объявлениями. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.
В ночь на пятницу беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край. Под ударом оказались Темрюкский, Славянский и Тимашевский районы. В результате падения обломков дронов на пассажирский поезд пострадали два человека, зафиксированы повреждения жилых домов.
18 июля работу возобновил аэропорт в Геленджике. Впервые с февраля 2022 года здесь приземлился самолет - это был рейс из Москвы. Впервые о возобновлении работы воздушной гавани Геленджика сообщалось 9 июля. Тогда в пресс-службе Росавиации рассказали, что аэропорт откроют для выполнения внутренних рейсов. Продажа билетов началась сразу после выпуска извещения (NOTAM), 10 июля.
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