https://crimea.ria.ru/20250725/38-reysov-zaderzhivayutsya-v-aeroportu-sochi-1148208526.html

38 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи

38 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи - РИА Новости Крым, 25.07.2025

38 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи

38 рейсов на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Сочи утром в пятницу, информирует пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T09:55

2025-07-25T09:55

2025-07-25T10:06

сочи

аэропорт

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новости

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краснодарский край

самолет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. 38 рейсов на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Сочи утром в пятницу, информирует пресс-служба воздушной гавани.Время вылета может корректироваться, уточняет администрация аэропорта. Пассажирам рекомендуют внимательно следить за информацией на онлайн-табло, мониторах в терминале, а также за аудио объявлениями. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.В ночь на пятницу беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край. Под ударом оказались Темрюкский, Славянский и Тимашевский районы. В результате падения обломков дронов на пассажирский поезд пострадали два человека, зафиксированы повреждения жилых домов. 18 июля работу возобновил аэропорт в Геленджике. Впервые с февраля 2022 года здесь приземлился самолет - это был рейс из Москвы. Впервые о возобновлении работы воздушной гавани Геленджика сообщалось 9 июля. Тогда в пресс-службе Росавиации рассказали, что аэропорт откроют для выполнения внутренних рейсов. Продажа билетов началась сразу после выпуска извещения (NOTAM), 10 июля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аэропорт Симферополя получит дополнительную поддержку от государстваГендиректор аэропорта Симферополя стал лауреатом правительственной премииКак будет выглядеть новая диспетчерская вышка в аэропорту Симферополя

сочи

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, аэропорт, авиация, новости, безопасность, краснодарский край, самолет