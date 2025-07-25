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38 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи - РИА Новости Крым, 25.07.2025
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38 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи
38 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи - РИА Новости Крым, 25.07.2025
38 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи
38 рейсов на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Сочи утром в пятницу, информирует пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T09:55
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сочи
аэропорт
авиация
новости
безопасность
краснодарский край
самолет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. 38 рейсов на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Сочи утром в пятницу, информирует пресс-служба воздушной гавани.Время вылета может корректироваться, уточняет администрация аэропорта. Пассажирам рекомендуют внимательно следить за информацией на онлайн-табло, мониторах в терминале, а также за аудио объявлениями. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.В ночь на пятницу беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край. Под ударом оказались Темрюкский, Славянский и Тимашевский районы. В результате падения обломков дронов на пассажирский поезд пострадали два человека, зафиксированы повреждения жилых домов. 18 июля работу возобновил аэропорт в Геленджике. Впервые с февраля 2022 года здесь приземлился самолет - это был рейс из Москвы. Впервые о возобновлении работы воздушной гавани Геленджика сообщалось 9 июля. Тогда в пресс-службе Росавиации рассказали, что аэропорт откроют для выполнения внутренних рейсов. Продажа билетов началась сразу после выпуска извещения (NOTAM), 10 июля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аэропорт Симферополя получит дополнительную поддержку от государстваГендиректор аэропорта Симферополя стал лауреатом правительственной премииКак будет выглядеть новая диспетчерская вышка в аэропорту Симферополя
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сочи, аэропорт, авиация, новости, безопасность, краснодарский край, самолет
38 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи задерживаются 38 рейсов на вылет и прилет

09:55 25.07.2025 (обновлено: 10:06 25.07.2025)
 
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова,
Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова, - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. 38 рейсов на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Сочи утром в пятницу, информирует пресс-служба воздушной гавани.
"На данный момент на вылет задержано 20 рейсов (более 2-х часов), на прилет задержано 18 рейсов (более 2-х часов). Рейсы в аэропорту Сочи на вылет и прилет выполняются согласно очередности и готовности воздушных судов", – сказано в сообщении.
Время вылета может корректироваться, уточняет администрация аэропорта. Пассажирам рекомендуют внимательно следить за информацией на онлайн-табло, мониторах в терминале, а также за аудио объявлениями. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.
В ночь на пятницу беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край. Под ударом оказались Темрюкский, Славянский и Тимашевский районы. В результате падения обломков дронов на пассажирский поезд пострадали два человека, зафиксированы повреждения жилых домов.
18 июля работу возобновил аэропорт в Геленджике. Впервые с февраля 2022 года здесь приземлился самолет - это был рейс из Москвы. Впервые о возобновлении работы воздушной гавани Геленджика сообщалось 9 июля. Тогда в пресс-службе Росавиации рассказали, что аэропорт откроют для выполнения внутренних рейсов. Продажа билетов началась сразу после выпуска извещения (NOTAM), 10 июля.
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