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Ж/д станция и жилые дома повреждены в Ростовской области при атаке БПЛА
Ж/д станция и жилые дома повреждены в Ростовской области при атаке БПЛА - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Ж/д станция и жилые дома повреждены в Ростовской области при атаке БПЛА
Российские военные отразили атаку на города и районы Ростовской области. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил врио губернатора региона... РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T07:20
2025-07-25T07:20
2025-07-25T07:20
ростовская область
происшествия
юрий слюсарь
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Российские военные отразили атаку на города и районы Ростовской области. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.По его данным, из-за падений обломков дронов загорелась трава во дворах в селе Генеральское и хутора Малая Федоровка. Пожары были оперативно потушены.Также взрывной волной выбило стекла в нескольких частных домах в хуторе Светлый Каменского района и в селе Песчанокопское, добавил Слюсарь. Взрывом повреждено и здание на железнодорожной станции в Песчанокопском.Как сообщалось, в ночь на пятницу беспилотники ВСУ также атаковали Краснодарский край. Под ударом оказались Темрюкский, Славянский и Тимашевский районы. В результате падения обломков дронов на пассажирский поезд пострадали два человека, зафиксированы повреждения жилых домов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростовская область, происшествия, юрий слюсарь, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости
Ж/д станция и жилые дома повреждены в Ростовской области при атаке БПЛА
В Ростовской области беспилотники ВСУ атаковали жилые дома и железнодорожную станцию