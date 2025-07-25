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Ж/д станция и жилые дома повреждены в Ростовской области при атаке БПЛА

Ж/д станция и жилые дома повреждены в Ростовской области при атаке БПЛА - РИА Новости Крым, 25.07.2025

Ж/д станция и жилые дома повреждены в Ростовской области при атаке БПЛА

Российские военные отразили атаку на города и районы Ростовской области. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил врио губернатора региона... РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T07:20

2025-07-25T07:20

2025-07-25T07:20

ростовская область

происшествия

юрий слюсарь

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Российские военные отразили атаку на города и районы Ростовской области. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.По его данным, из-за падений обломков дронов загорелась трава во дворах в селе Генеральское и хутора Малая Федоровка. Пожары были оперативно потушены.Также взрывной волной выбило стекла в нескольких частных домах в хуторе Светлый Каменского района и в селе Песчанокопское, добавил Слюсарь. Взрывом повреждено и здание на железнодорожной станции в Песчанокопском.Как сообщалось, в ночь на пятницу беспилотники ВСУ также атаковали Краснодарский край. Под ударом оказались Темрюкский, Славянский и Тимашевский районы. В результате падения обломков дронов на пассажирский поезд пострадали два человека, зафиксированы повреждения жилых домов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, происшествия, юрий слюсарь, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости