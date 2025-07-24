https://crimea.ria.ru/20250724/v-krymu-osobyy-protivopozharnyy-rezhim--kak-shtrafuyut-narushiteley-1148201342.html

В Крыму особый противопожарный режим – как штрафуют нарушителей

В Крыму особый противопожарный режим – как штрафуют нарушителей - РИА Новости Крым, 24.07.2025

В Крыму особый противопожарный режим – как штрафуют нарушителей

В Крыму с начала мая оштрафовали 600 нарушителей правил особого противопожарного режима. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T21:35

2025-07-24T21:35

2025-07-24T21:35

гу мчс рф по республике крым

противопожарный режим

безопасность

штрафы

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/18/1148201210_0:111:1280:831_1920x0_80_0_0_27b100ee56bfafceeefc5f2e91513cd9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Крыму с начала мая оштрафовали 600 нарушителей правил особого противопожарного режима. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.По словам спасателей, межведомственные профилактические группы ежедневно проводят в республике превентивные мероприятия по пожарной безопасности.Они, в частности, включают профилактические беседы с жителями и гостями Крыма. Также в ходе проведения таких рейдов выявляют нарушителей запретов особого противопожарного режима и посещения лесов и выписывают им протоколы об административном правонарушении с последующим наложением штрафа.Напомним, особый противопожарный режим был объявлен в Крыму с 1 мая. Усилить контроль потребовалось в связи с пожароопасной погодой.Всего с начала года, по данным ведомства, в Крыму произошло около 2000 пожаров, из которых 70% – ландшафтные.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный природный пожар в Феодосии ликвидирован Лесной пожар в Ялте потушили На пожаре в ТЦ в Ростовской области обнаружено тело погибшей

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гу мчс рф по республике крым, противопожарный режим, безопасность, штрафы, крым, новости крыма