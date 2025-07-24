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В Крыму особый противопожарный режим – как штрафуют нарушителей
В Крыму особый противопожарный режим – как штрафуют нарушителей - РИА Новости Крым, 24.07.2025
В Крыму особый противопожарный режим – как штрафуют нарушителей
В Крыму с начала мая оштрафовали 600 нарушителей правил особого противопожарного режима. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T21:35
2025-07-24T21:35
2025-07-24T21:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Крыму с начала мая оштрафовали 600 нарушителей правил особого противопожарного режима. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.По словам спасателей, межведомственные профилактические группы ежедневно проводят в республике превентивные мероприятия по пожарной безопасности.Они, в частности, включают профилактические беседы с жителями и гостями Крыма. Также в ходе проведения таких рейдов выявляют нарушителей запретов особого противопожарного режима и посещения лесов и выписывают им протоколы об административном правонарушении с последующим наложением штрафа.Напомним, особый противопожарный режим был объявлен в Крыму с 1 мая. Усилить контроль потребовалось в связи с пожароопасной погодой.Всего с начала года, по данным ведомства, в Крыму произошло около 2000 пожаров, из которых 70% – ландшафтные.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный природный пожар в Феодосии ликвидирован Лесной пожар в Ялте потушили На пожаре в ТЦ в Ростовской области обнаружено тело погибшей
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В Крыму особый противопожарный режим – как штрафуют нарушителей
В Крыму 600 нарушителей оштрафовали за несоблюдение правил особого противопожарного режима