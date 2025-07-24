Рейтинг@Mail.ru
В Крыму особый противопожарный режим – как штрафуют нарушителей - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250724/v-krymu-osobyy-protivopozharnyy-rezhim--kak-shtrafuyut-narushiteley-1148201342.html
В Крыму особый противопожарный режим – как штрафуют нарушителей
В Крыму особый противопожарный режим – как штрафуют нарушителей - РИА Новости Крым, 24.07.2025
В Крыму особый противопожарный режим – как штрафуют нарушителей
В Крыму с начала мая оштрафовали 600 нарушителей правил особого противопожарного режима. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T21:35
2025-07-24T21:35
гу мчс рф по республике крым
противопожарный режим
безопасность
штрафы
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/18/1148201210_0:111:1280:831_1920x0_80_0_0_27b100ee56bfafceeefc5f2e91513cd9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Крыму с начала мая оштрафовали 600 нарушителей правил особого противопожарного режима. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.По словам спасателей, межведомственные профилактические группы ежедневно проводят в республике превентивные мероприятия по пожарной безопасности.Они, в частности, включают профилактические беседы с жителями и гостями Крыма. Также в ходе проведения таких рейдов выявляют нарушителей запретов особого противопожарного режима и посещения лесов и выписывают им протоколы об административном правонарушении с последующим наложением штрафа.Напомним, особый противопожарный режим был объявлен в Крыму с 1 мая. Усилить контроль потребовалось в связи с пожароопасной погодой.Всего с начала года, по данным ведомства, в Крыму произошло около 2000 пожаров, из которых 70% – ландшафтные.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный природный пожар в Феодосии ликвидирован Лесной пожар в Ялте потушили На пожаре в ТЦ в Ростовской области обнаружено тело погибшей
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/18/1148201210_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9523c04ffb3666b6de34a4dd7cc5b3d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гу мчс рф по республике крым, противопожарный режим, безопасность, штрафы, крым, новости крыма
В Крыму особый противопожарный режим – как штрафуют нарушителей

В Крыму 600 нарушителей оштрафовали за несоблюдение правил особого противопожарного режима

21:35 24.07.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Крыму 600 нарушителей оштрафовали за несоблюдение правил особого противопожарного режима
В Крыму 600 нарушителей оштрафовали за несоблюдение правил особого противопожарного режима
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Крыму с начала мая оштрафовали 600 нарушителей правил особого противопожарного режима. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
По словам спасателей, межведомственные профилактические группы ежедневно проводят в республике превентивные мероприятия по пожарной безопасности.
Они, в частности, включают профилактические беседы с жителями и гостями Крыма. Также в ходе проведения таких рейдов выявляют нарушителей запретов особого противопожарного режима и посещения лесов и выписывают им протоколы об административном правонарушении с последующим наложением штрафа.
"600 нарушителей оштрафовали в Крыму за несоблюдение правил особого противопожарного режима", – сказано в сообщении ведомства.
Напомним, особый противопожарный режим был объявлен в Крыму с 1 мая. Усилить контроль потребовалось в связи с пожароопасной погодой.
Всего с начала года, по данным ведомства, в Крыму произошло около 2000 пожаров, из которых 70% – ландшафтные.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крупный природный пожар в Феодосии ликвидирован
Лесной пожар в Ялте потушили
На пожаре в ТЦ в Ростовской области обнаружено тело погибшей
 
ГУ МЧС РФ по Республике КрымПротивопожарный режимБезопасностьШтрафыКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:56В Севастополе мошенники обманом отняли у пенсионерки две квартиры
21:48Авария на сетях в Евпатории: когда дадут воду
21:42Сгорел до тла и вызвал пожар: Porshe вспыхнул на плато Ай-Петри в Крыму
21:35В Крыму особый противопожарный режим – как штрафуют нарушителей
21:20В центре Балаклавы изменят дорожное движение – причины и сроки
20:43Севастополец лишился авто из-за долгов по штрафам на 1 млн рублей
20:19Вся Евпатория останется без воды в ночь на пятницу из-за аварии на сетях
20:15Резонансное убийство в Евпатории - СК ведет расследование
20:10"Россия дала мне возможность быть счастливым": Джефф Монсон в Крыму
19:45Живописец тысячелетий: как работает художник-мозаичист
19:13Крымский мост сейчас - обстановка и трехчасовые очереди
19:05Число пострадавших при атаке БПЛА в Сочи увеличилось до 13 человек
18:49Умер Халк Хоган
18:41При атаке украинского дрона погибла 85-летняя жительница Курской области
18:33"Без риска нет меда": каково быть пчеловодом в Крыму
18:22Ядерные силы РФ пополнят 4 атомные подлодки проекта "Борей-А" – Путин
18:02Армия России освободила два населенных пункта в ДНР
17:31Джефф Монсон хотел бы жить у моря в Крыму
17:14Более 70 кораблей строятся сейчас на российских верфях - Путин
17:05Как участникам СВО в Крыму получить денежную выплату вместо участка земли
Лента новостейМолния