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Сгорел до тла и вызвал пожар: Porshe вспыхнул на плато Ай-Петри в Крыму - РИА Новости Крым, 24.07.2025
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Сгорел до тла и вызвал пожар: Porshe вспыхнул на плато Ай-Петри в Крыму
Сгорел до тла и вызвал пожар: Porshe вспыхнул на плато Ай-Петри в Крыму - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Сгорел до тла и вызвал пожар: Porshe вспыхнул на плато Ай-Петри в Крыму
В Ялтинском горно-лесном заповеднике кроссовер туриста-нарушителя забуксовал и загорелся, вызвав серьезный пожар. Об этом сообщили в Объединенной дирекции... РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T21:42
2025-07-24T21:42
крым
фгбу "заповедный крым"
пожар
происшествия
новости крыма
ай-петри
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Ялтинском горно-лесном заповеднике кроссовер туриста-нарушителя забуксовал и загорелся, вызвав серьезный пожар. Об этом сообщили в Объединенной дирекции особо-охраняемых природных территорий ФГБУ "Заповедный Крым".ЧП произошло около четырех часов дня, говорится в сообщении. Нарушитель на спортивном кроссовере Porsche Cayenne решил прокатиться по бездорожью и заехать на территорию заповедника, минуя шлагбаум, по грунтовой дороге. Попав в запретную для посещения зону Ялтинского горно-лесного заповедника на плато Ай-Петри, машина не смогла преодолеть каменистый участок и, несмотря на все усилия водителя, продолжила буксовать, а потом загорелась. В итоге автомобиль сгорел дотла, предположительно из-за короткого замыкания.Сотрудники оперативной группы ФГБУ "Заповедный Крым" составили определение о возбуждении административного дела.Ранее в МЧС заявили, что предварительно причиной ландшафтного пожара, который на выходных вспыхнул на трассе Евпатория – Симферополь и охватил 40 гектаров, стала выброшенная из машины непотушенная сигарета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар разгорелся в центре СимферополяВ Крыму с начала года произошло около 2000 пожаровСевастополец лишился авто из-за долгов по штрафам на 1 млн рублей
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крым, фгбу "заповедный крым", пожар, происшествия, новости крыма, ай-петри
Сгорел до тла и вызвал пожар: Porshe вспыхнул на плато Ай-Петри в Крыму

В Ялтинском горно-лесном заповеднике автомобиль нарушителя загорелся и вызывал пожар

21:42 24.07.2025
 
© ФГБУ "Заповедный Крым"Porshe вспыхнул на плато Ай-Петри в Крыму
Porshe вспыхнул на плато Ай-Петри в Крыму
© ФГБУ "Заповедный Крым"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Ялтинском горно-лесном заповеднике кроссовер туриста-нарушителя забуксовал и загорелся, вызвав серьезный пожар. Об этом сообщили в Объединенной дирекции особо-охраняемых природных территорий ФГБУ "Заповедный Крым".
ЧП произошло около четырех часов дня, говорится в сообщении. Нарушитель на спортивном кроссовере Porsche Cayenne решил прокатиться по бездорожью и заехать на территорию заповедника, минуя шлагбаум, по грунтовой дороге. Попав в запретную для посещения зону Ялтинского горно-лесного заповедника на плато Ай-Петри, машина не смогла преодолеть каменистый участок и, несмотря на все усилия водителя, продолжила буксовать, а потом загорелась. В итоге автомобиль сгорел дотла, предположительно из-за короткого замыкания.
"Вследствие данного происшествия был нанесен значительный вред экологии... Из-за разлива горюче-смазочных материалов, которые проникли в почву и продолжали гореть, деградация оказалась значительно сильнее, чем при обычном пожаре. Восстановление этого участка займет больше двух лет", – рассказали в учреждении.
Сотрудники оперативной группы ФГБУ "Заповедный Крым" составили определение о возбуждении административного дела.
Ранее в МЧС заявили, что предварительно причиной ландшафтного пожара, который на выходных вспыхнул на трассе Евпатория – Симферополь и охватил 40 гектаров, стала выброшенная из машины непотушенная сигарета.
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