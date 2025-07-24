Сгорел до тла и вызвал пожар: Porshe вспыхнул на плато Ай-Петри в Крыму
В Ялтинском горно-лесном заповеднике автомобиль нарушителя загорелся и вызывал пожар
© ФГБУ "Заповедный Крым"Porshe вспыхнул на плато Ай-Петри в Крыму
© ФГБУ "Заповедный Крым"
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Ялтинском горно-лесном заповеднике кроссовер туриста-нарушителя забуксовал и загорелся, вызвав серьезный пожар. Об этом сообщили в Объединенной дирекции особо-охраняемых природных территорий ФГБУ "Заповедный Крым".
ЧП произошло около четырех часов дня, говорится в сообщении. Нарушитель на спортивном кроссовере Porsche Cayenne решил прокатиться по бездорожью и заехать на территорию заповедника, минуя шлагбаум, по грунтовой дороге. Попав в запретную для посещения зону Ялтинского горно-лесного заповедника на плато Ай-Петри, машина не смогла преодолеть каменистый участок и, несмотря на все усилия водителя, продолжила буксовать, а потом загорелась. В итоге автомобиль сгорел дотла, предположительно из-за короткого замыкания.
"Вследствие данного происшествия был нанесен значительный вред экологии... Из-за разлива горюче-смазочных материалов, которые проникли в почву и продолжали гореть, деградация оказалась значительно сильнее, чем при обычном пожаре. Восстановление этого участка займет больше двух лет", – рассказали в учреждении.
Сотрудники оперативной группы ФГБУ "Заповедный Крым" составили определение о возбуждении административного дела.
Ранее в МЧС заявили, что предварительно причиной ландшафтного пожара, который на выходных вспыхнул на трассе Евпатория – Симферополь и охватил 40 гектаров, стала выброшенная из машины непотушенная сигарета.
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