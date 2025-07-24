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Сгорел до тла и вызвал пожар: Porshe вспыхнул на плато Ай-Петри в Крыму

Сгорел до тла и вызвал пожар: Porshe вспыхнул на плато Ай-Петри в Крыму - РИА Новости Крым, 24.07.2025

Сгорел до тла и вызвал пожар: Porshe вспыхнул на плато Ай-Петри в Крыму

В Ялтинском горно-лесном заповеднике кроссовер туриста-нарушителя забуксовал и загорелся, вызвав серьезный пожар. Об этом сообщили в Объединенной дирекции... РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T21:42

2025-07-24T21:42

2025-07-24T21:42

крым

фгбу "заповедный крым"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Ялтинском горно-лесном заповеднике кроссовер туриста-нарушителя забуксовал и загорелся, вызвав серьезный пожар. Об этом сообщили в Объединенной дирекции особо-охраняемых природных территорий ФГБУ "Заповедный Крым".ЧП произошло около четырех часов дня, говорится в сообщении. Нарушитель на спортивном кроссовере Porsche Cayenne решил прокатиться по бездорожью и заехать на территорию заповедника, минуя шлагбаум, по грунтовой дороге. Попав в запретную для посещения зону Ялтинского горно-лесного заповедника на плато Ай-Петри, машина не смогла преодолеть каменистый участок и, несмотря на все усилия водителя, продолжила буксовать, а потом загорелась. В итоге автомобиль сгорел дотла, предположительно из-за короткого замыкания.Сотрудники оперативной группы ФГБУ "Заповедный Крым" составили определение о возбуждении административного дела.Ранее в МЧС заявили, что предварительно причиной ландшафтного пожара, который на выходных вспыхнул на трассе Евпатория – Симферополь и охватил 40 гектаров, стала выброшенная из машины непотушенная сигарета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар разгорелся в центре СимферополяВ Крыму с начала года произошло около 2000 пожаровСевастополец лишился авто из-за долгов по штрафам на 1 млн рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, фгбу "заповедный крым", пожар, происшествия, новости крыма, ай-петри