https://crimea.ria.ru/20250724/sevastopolets-lishilsya-avto-iz-za-dolgov-po-shtrafam-na-1-mln-rubley-1148197130.html
Севастополец лишился авто из-за долгов по штрафам на 1 млн рублей
Севастополец лишился авто из-за долгов по штрафам на 1 млн рублей - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Севастополец лишился авто из-за долгов по штрафам на 1 млн рублей
Неоплаченные штрафы Госавтоинспекции более чем на один миллион рублей стали причиной изъятия у жителя Севастополя автомобиля Audi в ходе совместного с судебными РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T20:43
2025-07-24T20:43
2025-07-24T20:43
крым
севастополь
новости севастополя
гаи
происшествия
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437207_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d9ba04a0c9e2aecc1e2fa3deda3b9b95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Неоплаченные штрафы Госавтоинспекции более чем на один миллион рублей стали причиной изъятия у жителя Севастополя автомобиля Audi в ходе совместного с судебными приставами рейда "Неплательщик", сообщает пресс-служба ГАИ Севастополя.Во время оперативно-профилактического мероприятия на Камышовом шоссе Госавтоинспекторы остановили автомобиль Audi для проверки документов. Оказалось, что транспортное средство зарегистрировано на предприятие, которое накопило крупные долги.Основной долг составил неуплаченные штрафы Госавтоинспекции на сумму более одного миллиона. Также был выявлен задолженный исполнительский сбор ФССП в размере 1,8 миллиона рублей. Кроме того, у компании, на которую зарегистрирована иномарка, обнаружилась налоговая недоимка в размере 6,5 млн рублей."Судебные приставы наложили арест, изъяли транспортное средство и переместили его на специализированную стоянку. Вернуть автомобиль владелец сможет лишь после полного погашения задолженности, а также дополнительных расходов, включая исполнительский сбор и услуг спецстоянки", - указали в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437207_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9dd640ae7325ba2d5ba627889d375352.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, севастополь, новости севастополя, гаи, происшествия, новости крыма
Севастополец лишился авто из-за долгов по штрафам на 1 млн рублей
У жителя Севастополя изъяли авто из-за долгов по штрафам ГАИ на 1 миллион рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Неоплаченные штрафы Госавтоинспекции более чем на один миллион рублей стали причиной изъятия у жителя Севастополя автомобиля Audi в ходе совместного с судебными приставами рейда "Неплательщик", сообщает пресс-служба ГАИ Севастополя.
Во время оперативно-профилактического мероприятия на Камышовом шоссе Госавтоинспекторы остановили автомобиль Audi для проверки документов. Оказалось, что транспортное средство зарегистрировано на предприятие, которое накопило крупные долги.
Основной долг составил неуплаченные штрафы Госавтоинспекции на сумму более одного миллиона. Также был выявлен задолженный исполнительский сбор ФССП в размере 1,8 миллиона рублей. Кроме того, у компании, на которую зарегистрирована иномарка, обнаружилась налоговая недоимка в размере 6,5 млн рублей.
"Судебные приставы наложили арест, изъяли транспортное средство и переместили его на специализированную стоянку. Вернуть автомобиль владелец сможет лишь после полного погашения задолженности, а также дополнительных расходов, включая исполнительский сбор и услуг спецстоянки", - указали в ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.