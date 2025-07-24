https://crimea.ria.ru/20250724/sevastopolets-lishilsya-avto-iz-za-dolgov-po-shtrafam-na-1-mln-rubley-1148197130.html

Севастополец лишился авто из-за долгов по штрафам на 1 млн рублей

Севастополец лишился авто из-за долгов по штрафам на 1 млн рублей - РИА Новости Крым, 24.07.2025

Севастополец лишился авто из-за долгов по штрафам на 1 млн рублей

Неоплаченные штрафы Госавтоинспекции более чем на один миллион рублей стали причиной изъятия у жителя Севастополя автомобиля Audi в ходе совместного с судебными РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T20:43

2025-07-24T20:43

2025-07-24T20:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Неоплаченные штрафы Госавтоинспекции более чем на один миллион рублей стали причиной изъятия у жителя Севастополя автомобиля Audi в ходе совместного с судебными приставами рейда "Неплательщик", сообщает пресс-служба ГАИ Севастополя.Во время оперативно-профилактического мероприятия на Камышовом шоссе Госавтоинспекторы остановили автомобиль Audi для проверки документов. Оказалось, что транспортное средство зарегистрировано на предприятие, которое накопило крупные долги.Основной долг составил неуплаченные штрафы Госавтоинспекции на сумму более одного миллиона. Также был выявлен задолженный исполнительский сбор ФССП в размере 1,8 миллиона рублей. Кроме того, у компании, на которую зарегистрирована иномарка, обнаружилась налоговая недоимка в размере 6,5 млн рублей."Судебные приставы наложили арест, изъяли транспортное средство и переместили его на специализированную стоянку. Вернуть автомобиль владелец сможет лишь после полного погашения задолженности, а также дополнительных расходов, включая исполнительский сбор и услуг спецстоянки", - указали в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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