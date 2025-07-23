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Пожар разгорелся в центре Симферополя
Пожар разгорелся в центре Симферополя - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Пожар разгорелся в центре Симферополя
В Симферополе на улице Воровского загорелась сухая растительность. Предварительная площадь пожара – 250 квадратных метров. Об этом сообщили в крымском главке... РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T16:16
2025-07-23T16:16
2025-07-23T16:22
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пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе на улице Воровского загорелась сухая растительность. Предварительная площадь пожара – 250 квадратных метров. Об этом сообщили в крымском главке МЧС.В пресс-службе МЧС уточнили, что площадь возгорания предварительно составляет 250 квадратных метров. Угрозы распространения нет, подчеркнули спасатели.Часом ранее стало известно, что сухая трава горит в селе Виноградное под Феодосией. На месте работают добровольная пожарная команда и лесоохотничье хозяйство.В ночь на среду вспыхнул пожар в районе лесного массива горы Иограф в Ялте. По состоянию на утро 23 июля возгорание было локализовано на площади около 0,5 гектара, а позже ликвидировано.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поймали полтысячи нарушителей противопожарного режимаВ Крыму назвали виновников природных пожаровВ Севастополе продлили запрет на посещение лесов
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новости крыма, симферополь, происшествия, гу мчс рф по республике крым, пожар
Пожар разгорелся в центре Симферополя
В центре Симферополя загорелась сухая трава на площади 250 "квадратов"
16:16 23.07.2025 (обновлено: 16:22 23.07.2025)