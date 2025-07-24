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Названа сумма ущерба от ударов боевиков ВСУ по Донбассу и Новороссии - РИА Новости Крым, 24.07.2025
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Названа сумма ущерба от ударов боевиков ВСУ по Донбассу и Новороссии
Названа сумма ущерба от ударов боевиков ВСУ по Донбассу и Новороссии - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Названа сумма ущерба от ударов боевиков ВСУ по Донбассу и Новороссии
Ущерб, который ВСУ нанесли Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям, оценивается Следственным комитетом более чем в... РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T14:52
2025-07-24T14:56
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
ущерб
новые регионы россии
ситуация в донбассе: новости и комментарии
обстрелы всу
атаки всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Ущерб, который ВСУ нанесли Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям, оценивается Следственным комитетом более чем в 550 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.Он подчеркнул, что следствие регулярно видит проявления террористической сущности украинских вооруженных формирований.В России возбуждено около 7500 дел против украинских боевиков и наемниковКиевский режим каждый день наносит удары беспилотниками, артиллерией, а также авиабомбами по населенным пунктам и объектам социальной и гражданской инфраструктуры новых регионов России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что данные действия киевского режима являются прицельными террористическими атаками на мирных жителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали машину "скорой" в Запорожской области – водитель погиб Обломки беспилотника упали на детсад в Бердянске – детей эвакуировалиВСУ ударили по рынку в Херсонской области – ранены люди
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александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), ущерб, новые регионы россии, ситуация в донбассе: новости и комментарии, обстрелы всу, атаки всу, новости
Названа сумма ущерба от ударов боевиков ВСУ по Донбассу и Новороссии

Ущерб от ударов Киева по новым регионам России превышает 550 млрд рублей – Бастрыкин

14:52 24.07.2025 (обновлено: 14:56 24.07.2025)
 
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Разрушенные дома в Артемовске - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Ущерб, который ВСУ нанесли Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям, оценивается Следственным комитетом более чем в 550 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Всего следователями осмотрено более 70 тысяч разрушенных ими объектов гражданской инфраструктуры. Общий ущерб, установленный экспертами судебно-экспертного центра СК, превышает 550 миллиардов рублей", - сказал Бастрыкин в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что следствие регулярно видит проявления террористической сущности украинских вооруженных формирований.
В России возбуждено около 7500 дел против украинских боевиков и наемников
Киевский режим каждый день наносит удары беспилотниками, артиллерией, а также авиабомбами по населенным пунктам и объектам социальной и гражданской инфраструктуры новых регионов России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что данные действия киевского режима являются прицельными террористическими атаками на мирных жителей.
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