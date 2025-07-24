https://crimea.ria.ru/20250724/nazvana-summa-uscherba-ot-udarov-boevikov-vsu-po-donbassu-i-novorossii-1148192256.html

Названа сумма ущерба от ударов боевиков ВСУ по Донбассу и Новороссии

Названа сумма ущерба от ударов боевиков ВСУ по Донбассу и Новороссии - РИА Новости Крым, 24.07.2025

Названа сумма ущерба от ударов боевиков ВСУ по Донбассу и Новороссии

Ущерб, который ВСУ нанесли Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям, оценивается Следственным комитетом более чем в... РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T14:52

2025-07-24T14:52

2025-07-24T14:56

александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

ущерб

новые регионы россии

ситуация в донбассе: новости и комментарии

обстрелы всу

атаки всу

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/15/1128857515_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_99a28f2e7116364437991a82aa940ac9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Ущерб, который ВСУ нанесли Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям, оценивается Следственным комитетом более чем в 550 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.Он подчеркнул, что следствие регулярно видит проявления террористической сущности украинских вооруженных формирований.В России возбуждено около 7500 дел против украинских боевиков и наемниковКиевский режим каждый день наносит удары беспилотниками, артиллерией, а также авиабомбами по населенным пунктам и объектам социальной и гражданской инфраструктуры новых регионов России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что данные действия киевского режима являются прицельными террористическими атаками на мирных жителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали машину "скорой" в Запорожской области – водитель погиб Обломки беспилотника упали на детсад в Бердянске – детей эвакуировалиВСУ ударили по рынку в Херсонской области – ранены люди

https://crimea.ria.ru/20250708/17-rossiyan-pogibli-ot-udarov-vsu-po-prigranichyu-1147801330.html

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), ущерб, новые регионы россии, ситуация в донбассе: новости и комментарии, обстрелы всу, атаки всу, новости