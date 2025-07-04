https://crimea.ria.ru/20250704/v-rossii-vozbuzhdeno-okolo-7500-del-protiv-ukrainskikh-boevikov-i-naemnikov-1147702387.html
В России возбуждено около 7500 дел против украинских боевиков и наемников
В России возбуждено около 7500 дел против украинских боевиков и наемников - РИА Новости Крым, 04.07.2025
В России возбуждено около 7500 дел против украинских боевиков и наемников
В России возбуждено около 7,5 тысяч уголовных дел в отношении украинских боевиков и наемников, включая разбирательства по фактам терактов. Об этом во время... РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T12:30
2025-07-04T12:30
2025-07-04T12:30
родион мирошник
министерство иностранных дел рф (мид рф)
украина
всу (вооруженные силы украины)
уголовный кодекс
происшествия
теракт
иностранные наемники всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0f/1132108192_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e80f2fc0fd542f149d35a4eefe2d1650.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В России возбуждено около 7,5 тысяч уголовных дел в отношении украинских боевиков и наемников, включая разбирательства по фактам терактов. Об этом во время брифинга заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Он также уточнил, что по 449 делам уже вынесены обвинительные приговоры в отношении 588 лиц, в том числе участников таких радикальных структур, как "Азов"*, "Айдар"*, "Кракен"* и других, признанных экстремистскими на территории РФ.Мирошник подчеркнул, что резкий всплеск диверсионно-террористической активности со стороны Украины пришелся на период обсуждения подготовки второго этапа стамбульских переговоров.Кроме этого, представитель МИД резко осудил политику западных стран и ряда международных организаций за фактическое покрытие преступлений Киева."Государства-спонсоры должны отдавать себе отчет, что они становятся прямыми соучастниками преступных деяний режима Зеленского. Поставляемое Западом оружие, убивает и калечит мирных граждан, и их кровь на руках этих соучастников", – заявил он.Мирошник подчеркнул, что попытки замалчивания фактов и фабрикация правозащитных докладов на основе информации, предоставляемой украинской стороной, ведут к полному разрушению доверия к таким организациям."Давно пора понять и принять, что неонацистский киевский режим Зеленского не способен соблюдать нормы и принципы международного гуманитарного права, да и иные нормы международного права. Это лежит в его основе. Это является базисом националистической идеологии, совершения преступлений в нарушении общепризнанных норм, расчеловечивании представителей других народностей и национальностей", – заключил Мирошник.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв.В ту же ночь произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.* Организации признаны террористической и запрещены в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Подмосковье и Ростовскую область: что известно к этому часуВзрыв в Луганске квалифицирован как теракт – СледкомВиновный в ракетном обстреле пляжа Севастополя получил пожизненное
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0f/1132108192_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_bc74015595527ec40307d22b0aa1e086.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, всу (вооруженные силы украины), уголовный кодекс, происшествия, теракт, иностранные наемники всу, новости
В России возбуждено около 7500 дел против украинских боевиков и наемников
В России заведено около 7,5 тысяч уголовных дел по фактам преступлений ВСУ и наемников
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В России возбуждено около 7,5 тысяч уголовных дел в отношении украинских боевиков и наемников, включая разбирательства по фактам терактов. Об этом во время брифинга заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"За минувшие три месяца Следственный комитет России возбудил 477 уголовных дел по фактам совершенных украинскими боевиками преступных деяний. В том числе было возбуждено 256 уголовных дел по статье 205 УК РФ, которая предполагает терроризм, ответственность за терроризм", – сообщил дипломат.
Он также уточнил, что по 449 делам уже вынесены обвинительные приговоры в отношении 588 лиц, в том числе участников таких радикальных структур, как "Азов"*, "Айдар"*, "Кракен"* и других, признанных экстремистскими на территории РФ.
Мирошник подчеркнул, что резкий всплеск диверсионно-террористической активности со стороны Украины пришелся на период обсуждения подготовки второго этапа стамбульских переговоров.
"На фоне полуистеричных заявлений Зеленского о стремлении Украины к миру, киевский режим прибег к организации целой серии террористических актов на железной дороге в России. Эти деяния являются самым реалистичным отражением стремления Киева сорвать переговорный процесс и продолжить кровопролитие во что бы то ни стало", – отметил он.
Кроме этого, представитель МИД резко осудил политику западных стран и ряда международных организаций за фактическое покрытие преступлений Киева.
"Государства-спонсоры должны отдавать себе отчет, что они становятся прямыми соучастниками преступных деяний режима Зеленского. Поставляемое Западом оружие, убивает и калечит мирных граждан, и их кровь на руках этих соучастников", – заявил он.
Мирошник подчеркнул, что попытки замалчивания фактов и фабрикация правозащитных докладов на основе информации, предоставляемой украинской стороной, ведут к полному разрушению доверия к таким организациям.
"Давно пора понять и принять, что неонацистский киевский режим Зеленского не способен соблюдать нормы и принципы международного гуманитарного права, да и иные нормы международного права. Это лежит в его основе. Это является базисом националистической идеологии, совершения преступлений в нарушении общепризнанных норм, расчеловечивании представителей других народностей и национальностей", – заключил Мирошник.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли
. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения
стал подрыв.
В ту же ночь произошло ЧП
на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое
сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.
Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты
.
* Организации признаны террористической и запрещены в России
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: