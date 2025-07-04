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В России возбуждено около 7500 дел против украинских боевиков и наемников

В России возбуждено около 7500 дел против украинских боевиков и наемников - РИА Новости Крым, 04.07.2025

В России возбуждено около 7500 дел против украинских боевиков и наемников

В России возбуждено около 7,5 тысяч уголовных дел в отношении украинских боевиков и наемников, включая разбирательства по фактам терактов. Об этом во время... РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T12:30

2025-07-04T12:30

2025-07-04T12:30

родион мирошник

министерство иностранных дел рф (мид рф)

украина

всу (вооруженные силы украины)

уголовный кодекс

происшествия

теракт

иностранные наемники всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В России возбуждено около 7,5 тысяч уголовных дел в отношении украинских боевиков и наемников, включая разбирательства по фактам терактов. Об этом во время брифинга заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Он также уточнил, что по 449 делам уже вынесены обвинительные приговоры в отношении 588 лиц, в том числе участников таких радикальных структур, как "Азов"*, "Айдар"*, "Кракен"* и других, признанных экстремистскими на территории РФ.Мирошник подчеркнул, что резкий всплеск диверсионно-террористической активности со стороны Украины пришелся на период обсуждения подготовки второго этапа стамбульских переговоров.Кроме этого, представитель МИД резко осудил политику западных стран и ряда международных организаций за фактическое покрытие преступлений Киева."Государства-спонсоры должны отдавать себе отчет, что они становятся прямыми соучастниками преступных деяний режима Зеленского. Поставляемое Западом оружие, убивает и калечит мирных граждан, и их кровь на руках этих соучастников", – заявил он.Мирошник подчеркнул, что попытки замалчивания фактов и фабрикация правозащитных докладов на основе информации, предоставляемой украинской стороной, ведут к полному разрушению доверия к таким организациям."Давно пора понять и принять, что неонацистский киевский режим Зеленского не способен соблюдать нормы и принципы международного гуманитарного права, да и иные нормы международного права. Это лежит в его основе. Это является базисом националистической идеологии, совершения преступлений в нарушении общепризнанных норм, расчеловечивании представителей других народностей и национальностей", – заключил Мирошник.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв.В ту же ночь произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.* Организации признаны террористической и запрещены в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Подмосковье и Ростовскую область: что известно к этому часуВзрыв в Луганске квалифицирован как теракт – СледкомВиновный в ракетном обстреле пляжа Севастополя получил пожизненное

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, всу (вооруженные силы украины), уголовный кодекс, происшествия, теракт, иностранные наемники всу, новости