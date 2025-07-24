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ВСУ атаковали машину "скорой" в Запорожской области – водитель погиб - РИА Новости Крым, 24.07.2025
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ВСУ атаковали машину "скорой" в Запорожской области – водитель погиб
ВСУ атаковали машину "скорой" в Запорожской области – водитель погиб - РИА Новости Крым, 24.07.2025
ВСУ атаковали машину "скорой" в Запорожской области – водитель погиб
Водитель погиб, а врач и фельдшер получили ранения при атаке украинского беспилотника на автомобиль скорой помощи в городе Пологи. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T12:01
2025-07-24T12:02
запорожская область
пологи
евгений балицкий
происшествия
атаки всу
обстрелы всу
новости
новые регионы россии
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Водитель погиб, а врач и фельдшер получили ранения при атаке украинского беспилотника на автомобиль скорой помощи в городе Пологи. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По его словам, бригада медиков ехала на помощь к пострадавшим на дороге.Родным и близким погибшего будет оказана вся возможная помощь, заверил Балицкий."Нападение на медицинских работников, которые, выполняя свой профессиональный долг, спасают жизни, является недопустимым и циничным актом, противоречащим всем нормам международного гуманитарного права и человеческой морали", – заключил губернатор Запорожской области.Ранее сообщалось, что в Горловке ДНР три сотрудника МЧС получили ранения при ударе дрона ВСУ по пожарной автоцистерне, которая подверглась массированной артиллерийской и беспилотной атаке украинских боевиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Каховке дрон ВСУ ударил по скорой помощи – медики выжили чудомВСУ ударили по рынку в Херсонской области – ранены людиВСУ практически уничтожили поликлинику в Новой Каховке – Сальдо
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запорожская область, пологи, евгений балицкий, происшествия, атаки всу, обстрелы всу, новости, новые регионы россии, беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ атаковали машину "скорой" в Запорожской области – водитель погиб

В Запорожской области при атаке ВСУ по машине скорой помощи погиб водитель и ранены медики

12:01 24.07.2025 (обновлено: 12:02 24.07.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Водитель погиб, а врач и фельдшер получили ранения при атаке украинского беспилотника на автомобиль скорой помощи в городе Пологи. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, бригада медиков ехала на помощь к пострадавшим на дороге.

"Украинский БПЛА ударил по автомобилю скорой помощи в городе Пологи. Ранения, не совместимые с жизнью, получил водитель. Две женщины – фельдшер и медицинская сестра – получили ранения разной степени тяжести", – написал он в Telegram.

Родным и близким погибшего будет оказана вся возможная помощь, заверил Балицкий.
"Нападение на медицинских работников, которые, выполняя свой профессиональный долг, спасают жизни, является недопустимым и циничным актом, противоречащим всем нормам международного гуманитарного права и человеческой морали", – заключил губернатор Запорожской области.
Ранее сообщалось, что в Горловке ДНР три сотрудника МЧС получили ранения при ударе дрона ВСУ по пожарной автоцистерне, которая подверглась массированной артиллерийской и беспилотной атаке украинских боевиков.
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Запорожская областьПологиЕвгений БалицкийПроисшествияАтаки ВСУОбстрелы ВСУНовостиНовые регионы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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