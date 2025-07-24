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ВСУ атаковали машину "скорой" в Запорожской области – водитель погиб

ВСУ атаковали машину "скорой" в Запорожской области – водитель погиб - РИА Новости Крым, 24.07.2025

ВСУ атаковали машину "скорой" в Запорожской области – водитель погиб

Водитель погиб, а врач и фельдшер получили ранения при атаке украинского беспилотника на автомобиль скорой помощи в городе Пологи. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T12:01

2025-07-24T12:01

2025-07-24T12:02

запорожская область

пологи

евгений балицкий

происшествия

атаки всу

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новости

новые регионы россии

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Водитель погиб, а врач и фельдшер получили ранения при атаке украинского беспилотника на автомобиль скорой помощи в городе Пологи. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По его словам, бригада медиков ехала на помощь к пострадавшим на дороге.Родным и близким погибшего будет оказана вся возможная помощь, заверил Балицкий."Нападение на медицинских работников, которые, выполняя свой профессиональный долг, спасают жизни, является недопустимым и циничным актом, противоречащим всем нормам международного гуманитарного права и человеческой морали", – заключил губернатор Запорожской области.Ранее сообщалось, что в Горловке ДНР три сотрудника МЧС получили ранения при ударе дрона ВСУ по пожарной автоцистерне, которая подверглась массированной артиллерийской и беспилотной атаке украинских боевиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Каховке дрон ВСУ ударил по скорой помощи – медики выжили чудомВСУ ударили по рынку в Херсонской области – ранены людиВСУ практически уничтожили поликлинику в Новой Каховке – Сальдо

запорожская область

пологи

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, пологи, евгений балицкий, происшествия, атаки всу, обстрелы всу, новости, новые регионы россии, беспилотник (бпла, дрон)