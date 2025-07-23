https://crimea.ria.ru/20250723/v-leninskom-rayone-kryma-provedut-podryvy-opasnykh-predmetov-1148152906.html

В Ленинском районе Крыма проведут подрывы опасных предметов

В Ленинском районе Крыма проведут подрывы опасных предметов - РИА Новости Крым, 23.07.2025

В Ленинском районе Крыма проведут подрывы опасных предметов

В Ленинском районе Крыма в среду пройдут работы по ликвидации взрывоопасных предметов. Об этом сообщают в администрации региона. РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T11:14

2025-07-23T11:14

2025-07-23T11:14

крым

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безопасность республики крым и севастополя

ленинский район

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма в среду пройдут работы по ликвидации взрывоопасных предметов. Об этом сообщают в администрации региона.Жителей района просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.Работы по ликвидации боеприпасов проводятся в Крыму регулярно. Кроме того, на территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России на полигоне "Опук". Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Керченском полуострове будут работать взрывотехникиНа востоке Крыма подорвут боеприпасы времен войны250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе

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ленинский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, ленинский район, утилизация взрывоопасных предметов в крыму