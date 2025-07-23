https://crimea.ria.ru/20250723/v-leninskom-rayone-kryma-provedut-podryvy-opasnykh-predmetov-1148152906.html
В Ленинском районе Крыма проведут подрывы опасных предметов
В Ленинском районе Крыма проведут подрывы опасных предметов - РИА Новости Крым, 23.07.2025
В Ленинском районе Крыма проведут подрывы опасных предметов
В Ленинском районе Крыма в среду пройдут работы по ликвидации взрывоопасных предметов. Об этом сообщают в администрации региона. РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T11:14
2025-07-23T11:14
2025-07-23T11:14
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
ленинский район
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/18/1145944033_0:26:1057:621_1920x0_80_0_0_35fdaceb3f63e46d87a63e5e3b212fdb.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма в среду пройдут работы по ликвидации взрывоопасных предметов. Об этом сообщают в администрации региона.Жителей района просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.Работы по ликвидации боеприпасов проводятся в Крыму регулярно. Кроме того, на территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России на полигоне "Опук". Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Керченском полуострове будут работать взрывотехникиНа востоке Крыма подорвут боеприпасы времен войны250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе
крым
ленинский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/18/1145944033_0:0:1020:765_1920x0_80_0_0_9031bb0c3e2f8b911fa96322d56c664a.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, ленинский район, утилизация взрывоопасных предметов в крыму
В Ленинском районе Крыма проведут подрывы опасных предметов
На востоке Крыма будет громко из-за ликвидации взрывоопасных предметов