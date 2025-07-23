Рейтинг@Mail.ru
В Ленинском районе Крыма проведут подрывы опасных предметов - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250723/v-leninskom-rayone-kryma-provedut-podryvy-opasnykh-predmetov-1148152906.html
В Ленинском районе Крыма проведут подрывы опасных предметов
В Ленинском районе Крыма проведут подрывы опасных предметов - РИА Новости Крым, 23.07.2025
В Ленинском районе Крыма проведут подрывы опасных предметов
В Ленинском районе Крыма в среду пройдут работы по ликвидации взрывоопасных предметов. Об этом сообщают в администрации региона. РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T11:14
2025-07-23T11:14
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
ленинский район
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/18/1145944033_0:26:1057:621_1920x0_80_0_0_35fdaceb3f63e46d87a63e5e3b212fdb.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма в среду пройдут работы по ликвидации взрывоопасных предметов. Об этом сообщают в администрации региона.Жителей района просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.Работы по ликвидации боеприпасов проводятся в Крыму регулярно. Кроме того, на территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России на полигоне "Опук". Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Керченском полуострове будут работать взрывотехникиНа востоке Крыма подорвут боеприпасы времен войны250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе
крым
ленинский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/18/1145944033_0:0:1020:765_1920x0_80_0_0_9031bb0c3e2f8b911fa96322d56c664a.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, ленинский район, утилизация взрывоопасных предметов в крыму
В Ленинском районе Крыма проведут подрывы опасных предметов

На востоке Крыма будет громко из-за ликвидации взрывоопасных предметов

11:14 23.07.2025
 
© Администрация Ленинского района КрымаУтилизация боеприпасов в Крыму
Утилизация боеприпасов в Крыму
© Администрация Ленинского района Крыма
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма в среду пройдут работы по ликвидации взрывоопасных предметов. Об этом сообщают в администрации региона.
"23 июля во второй половине дня на территории Багеровского сельского поселения, юго-западнее поселка Багерово на Багеровском полигоне планируются подрывы взрывоопасных предметов", – сказано в сообщении.
Жителей района просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.
Работы по ликвидации боеприпасов проводятся в Крыму регулярно. Кроме того, на территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России на полигоне "Опук". Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.
С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Керченском полуострове будут работать взрывотехники
На востоке Крыма подорвут боеприпасы времен войны
250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе
 
КрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяЛенинский районУтилизация взрывоопасных предметов в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:24Под Феодосией тушат пожар
15:13Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
14:55Опасные игры: в Алуште подростков сняли с крыши
14:44Магнитные бури несут к Земле потоки солнечного ветра
14:32Сгустки мазута выбросило на несколько километров Черноморского побережья
14:22В Крыму возбудили более 450 дел о коррупции с начала года
14:12ПСБ запустил в Крыму новый накопительный счет для малого бизнеса
13:58Премьер-министр Японии уходит в отставку – СМИ
13:47Новости СВО: Киев теряет людей и технику
13:28Украинские страсти: грозит ли Киеву новый Майдан
13:15На осквернителей Обелиска Славы в Феодосии возбудили уголовное дело
13:00Переговоры России и Украины: какие вопросы рассмотрят на встрече в среду
12:44Сбербанк заключил первую в Крыму лизинговую сделку по новой госпрограмме
12:26Жизнь и сцена Оззи Осборна
12:14Под контроль ВС РФ перешел еще один населенный пункт в Сумской области
12:09Сырский пожаловался на темпы мобилизации
11:51Зеленский расширил состав делегации от Украины на переговорах с Россией
11:31Эксперт назвал причину "неровной риторики" Трампа в отношении России
11:14В Ленинском районе Крыма проведут подрывы опасных предметов
11:03В Крыму ведется массированная DDoS-атака на крупных операторов связи
Лента новостейМолния