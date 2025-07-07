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На Керченском полуострове будут работать взрывотехники

На Керченском полуострове будут работать взрывотехники - РИА Новости Крым, 07.07.2025

На Керченском полуострове будут работать взрывотехники

В Ленинском районе Крыма в понедельник, 7 июля, взрывотехники проведут запланированный подрыв боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом... РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T10:12

2025-07-07T10:12

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утилизация взрывоопасных предметов в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма в понедельник, 7 июля, взрывотехники проведут запланированный подрыв боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом предупредили в районной администрации.Керчан и гостей полуострова просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.Ранее сообщалось, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Кроме того, на территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. Кроме того, ежедневные тактические учения военнослужащие армии России проводят на полигоне "Опук". Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее. С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На востоке и западе Крыма будет громко - в чем причинаОбломки БПЛА упали на мост через Дон в Волгоградской областиДва подозрительных предмета за день обнаружили под днищами авто в Москве

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