Рейтинг@Mail.ru
На востоке Крыма подорвут боеприпасы времен войны - РИА Новости Крым, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250618/vzryvy-na-kerchenskom-poluostrove--rabotayut-sapery-1147307589.html
На востоке Крыма подорвут боеприпасы времен войны
На востоке Крыма подорвут боеприпасы времен войны - РИА Новости Крым, 18.06.2025
На востоке Крыма подорвут боеприпасы времен войны
В Ленинском районе Крыма в среду уничтожат взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Об этом предупредили в районной администрации. РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T10:01
2025-06-18T10:25
ленинский район
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
великая отечественная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0b/1147137437_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1f8f8bdd55a045c35fb81ce8ccc1e5b0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма в среду уничтожат взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Об этом предупредили в районной администрации.Крымчан просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в СевастополеВ Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снарядыВ севастопольской бухте Гильзовая обезвредили 680 боеприпасов времен ВОВ
ленинский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0b/1147137437_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7b0dc1fb15b7fb700bb9cde79e901611.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ленинский район, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, великая отечественная война
На востоке Крыма подорвут боеприпасы времен войны

В Ленинском районе Крыма уничтожат боеприпасы времен Великой Отечественной войны

10:01 18.06.2025 (обновлено: 10:25 18.06.2025)
 
© МЧС СевастополяУничтожение боеприпасов
Уничтожение боеприпасов
© МЧС Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма в среду уничтожат взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Об этом предупредили в районной администрации.

"18 июня во второй половине дня на территории Войковского сельского поселения в четырех километрах севернее от села Бондаренково запланировано проведение подрыва взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны", – предупредили в районной администрации.

Крымчан просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе
В Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снаряды
В севастопольской бухте Гильзовая обезвредили 680 боеприпасов времен ВОВ
 
Ленинский районНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяУтилизация взрывоопасных предметов в КрымуВеликая Отечественная война
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:14Любимый разведчик: судьба и яркие роли Юрия Соломина – к юбилею артиста
12:05ВС РФ освободили еще 2 населенных пункта в Сумской и Харьковской областях
12:00Реверсивное движение вводят на двух мостах трассы Симферополь – Джанкой
11:53На Украине узаконили множественное гражданство
11:41Герасимов проверил работу группировки войск "Центр"
11:28Крым на ПМЭФ поделился опытом поддержки бизнеса и ветеранов СВО
11:17Крымчанин пойдет под суд за обман пенсионеров на миллион
11:02Зеленский оказался лишним: саммит G7 обернулся для Киева полным провалом
10:48Поделиться опытом и почерпнуть новые практики: крымчане прибыли на ПМЭФ
10:36Режим ЧС введен в части Херсонской области
10:13Умерла звезда фильма "Любовь и голуби" Наталья Тенякова
10:10Крымский мост сейчас – обстановка на утро среды
10:01На востоке Крыма подорвут боеприпасы времен войны
09:51Иномарка сбила ребенка в Крыму
09:46Крым на ПМЭФ планирует заключить меморандумы на 67,9 млрд рублей
09:34Иран полностью контролирует небо Израиля после ночной атаки – КСИР
09:20Бессудные расправы в Симферополе в 1941 - ФСБ рассекретила новый архив
09:07Пожар произошел в многоквартирном доме в Зуе – людей эвакуировали
08:56Какие туристы едут в Крым и чего хотят от отдыха на полуострове
08:38Как курортный поселок Новофедоровка в Крыму развивается и чем удивляет
Лента новостейМолния