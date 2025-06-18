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На востоке Крыма подорвут боеприпасы времен войны
На востоке Крыма подорвут боеприпасы времен войны - РИА Новости Крым, 18.06.2025
На востоке Крыма подорвут боеприпасы времен войны
В Ленинском районе Крыма в среду уничтожат взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Об этом предупредили в районной администрации. РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T10:01
2025-06-18T10:01
2025-06-18T10:25
ленинский район
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма в среду уничтожат взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Об этом предупредили в районной администрации.Крымчан просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в СевастополеВ Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снарядыВ севастопольской бухте Гильзовая обезвредили 680 боеприпасов времен ВОВ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ленинский район, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, великая отечественная война
На востоке Крыма подорвут боеприпасы времен войны
В Ленинском районе Крыма уничтожат боеприпасы времен Великой Отечественной войны
10:01 18.06.2025 (обновлено: 10:25 18.06.2025)