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Магнитная буря обрушилась на Землю

Магнитная буря обрушилась на Землю - РИА Новости Крым, 23.07.2025

Магнитная буря обрушилась на Землю

Утром 23 июля на Землю обрушилась очередная магнитная буря уровня G1. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T07:01

2025-07-23T07:01

2025-07-23T07:17

магнитные бури

космос

земля

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Утром 23 июля на Землю обрушилась очередная магнитная буря уровня G1. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.По мнению заведующей отделением восстановительного лечения Видновской больницы Светланы Малиновской, в период магнитной бури лучше не перетруждаться, побольше отдыхать и отложить на пару дней вопросы, которые требуют концентрации и внимания. В группе риска в период геомагнитной активности – люди с вредными привычками и страдающие хроническими заболеваниями, уточняла завкафедры нормальной физиологии медакадемии КФУ имени Вернадского Елена Евстафьева.При этом астрономы называют влияние магнитных бурь на состояние здоровья землян, не до конца изученным вопросом. Существующие исследования на эту тему проводились достаточно давно и, хотя подтвердили рост числа инфарктов и инсультов в моменты солнечной активности, но этот показатель незначительный и может быть вписан в рамки статистической погрешности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Магнитные бури в июле – почему Солнце атакует ЗемлюНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаАктивность Солнца в июле выросла в три раза

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магнитные бури, космос, земля, солнце, вспышки на солнце, метеозависимость, новости