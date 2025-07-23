Магнитная буря обрушилась на Землю
Магнитная буря началась на Земле – ученые
07:01 23.07.2025 (обновлено: 07:17 23.07.2025)
© xras.ruТонкие магнитные структуры в короне Солнца над активной областью
© xras.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Утром 23 июля на Землю обрушилась очередная магнитная буря уровня G1. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
По данным ученых, космический удар уровня G1 начался в 6 часов утра. Магнитная буря будет продолжаться до 9 часов. Далее возмущение пойдет на спад и уже к полудню обстановка полностью нормализуется.
По мнению заведующей отделением восстановительного лечения Видновской больницы Светланы Малиновской, в период магнитной бури лучше не перетруждаться, побольше отдыхать и отложить на пару дней вопросы, которые требуют концентрации и внимания. В группе риска в период геомагнитной активности – люди с вредными привычками и страдающие хроническими заболеваниями, уточняла завкафедры нормальной физиологии медакадемии КФУ имени Вернадского Елена Евстафьева.
При этом астрономы называют влияние магнитных бурь на состояние здоровья землян, не до конца изученным вопросом. Существующие исследования на эту тему проводились достаточно давно и, хотя подтвердили рост числа инфарктов и инсультов в моменты солнечной активности, но этот показатель незначительный и может быть вписан в рамки статистической погрешности.
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