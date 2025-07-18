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Магнитные бури в июле – почему Солнце атакует Землю

Магнитные бури в июле – почему Солнце атакует Землю - РИА Новости Крым, 18.07.2025

Магнитные бури в июле – почему Солнце атакует Землю

Магнитные бури на следующей неделе обрушатся на Землю. Такой прогноз дали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института... РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T16:55

2025-07-18T16:55

2025-07-18T16:56

магнитные бури

вспышки на солнце

солнце

космос

метеозависимость

новости

институт солнечно-земной физики

совет эксперта

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Магнитные бури на следующей неделе обрушатся на Землю. Такой прогноз дали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН. Почему солнечные атаки участились и как это пережить – в материале РИА Новости Крым.Магнитные бури идут к ЗемлеЗатяжной космический удар ожидается на следующей неделе – 22 и 23 июля. Начало двухдневного геомагнитного возмущения следует ожидать утром во вторник. Буря продолжится до вечера следующего дня. При этом по силе она также не превысит уровня G1.21, 28 и 29 июля магнитосфера будет немного возбуждена, но сила волнения не достигнет штормовых значений. В остальные дни до конца месяца магнитные бури не прогнозируются.Почему магнитные бури участилисьВ июле активность Солнца выросла в три раза по сравнению со средними значениями месяца, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Астрономы зафиксировали стремительный рост количества и размеров активных зон, включая те, что расположены на невидимой с Земли стороне.Все это ожидаемо – прогнозы на самую высокую за 11 лет солнечную активность в 2025 году ученые давали и ранее. Речь идет о многолетнем цикле солнечной активности. Как пояснял заведующий Лабораторией, доктор физико-математических наук Сергей Кузин, у звезды есть 11-летний цикл, который достиг максимума именно в этом году. В это время на Солнце много вспышек и выбросов вещества.Как пережить магнитную бурюВ период магнитных бурь необходимо обязательно применять рекомендации врачей: нормально отдыхать, питаться. В эти дни важно отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки. Но и не забывать про минимальные упражнения – зарядку каждое утро, советовал ранее академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.По мнению заведующей отделением восстановительного лечения Видновской больницы Светланы Малиновской, в период магнитной бури лучше не перетруждаться, побольше отдыхать и отложить на пару дней вопросы, которые требуют концентрации и внимания.В группе риска в период геомагнитной активности – люди с вредными привычками и страдающие хроническими заболеваниями, уточняла завкафедры нормальной физиологии медакадемии КФУ имени Вернадского Елена Евстафьева.При этом астрономы называют влияние магнитных бурь на состояние здоровья землян, не до конца изученным вопросом. Существующие исследования на эту тему проводились достаточно давно и, хотя подтвердили рост числа инфарктов и инсультов в моменты солнечной активности, но этот показатель незначительный и может быть вписан в рамки статистической погрешности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаСамая мощная за лето вспышка произошла на СолнцеУченые нашли на Луне подходящую для проживания людей пещеру

космос

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, вспышки на солнце, солнце, космос, метеозависимость, новости, институт солнечно-земной физики, совет эксперта, общество