https://crimea.ria.ru/20250723/nedelnuyu-deflyatsiyu-vpervye-v-2025-godu-zafiksiroval-rosstat-1148171354.html

Недельную дефляцию впервые в 2025 году зафиксировал Росстат

Недельную дефляцию впервые в 2025 году зафиксировал Росстат - РИА Новости Крым, 23.07.2025

Недельную дефляцию впервые в 2025 году зафиксировал Росстат

Недельное снижение общего уровня цен на товары и услуги (дефляцию) с 15 по 21 июля впервые в текущем году зафиксировал Росстат. Показатель составил 0,05%. Об... РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T21:05

2025-07-23T21:05

2025-07-23T21:05

дефляция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Недельное снижение общего уровня цен на товары и услуги (дефляцию) с 15 по 21 июля впервые в текущем году зафиксировал Росстат. Показатель составил 0,05%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.Согласно данным ведомства, дефляция на плодоовощную продукцию на отчетной неделе вновь усилилась и в среднем составила 3,5% против 2,3% неделей ранее.В частности, свекла подешевела на 9,2%, белокочанная капуста – на 8,3%, картофель – на 7,3%, огурцы – на 6,8%, морковь – на 4,7%, репчатый лук – на 3,1%, помидоры – на 2,2%, бананы – на 1,7%.Однако за отчетный период Росстат зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, левомеколь подорожал на 0,7%, активированный уголь – на 0,6%, валидол и метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 0,2%, ренгалин – на 0,1%. В то же время лизобакт подешевел на 0,3%, пенталгин – на 0,2%, нимесулид – на 0,1%.Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что повышение качества жизни россиян, развитие системы здравоохранения и образования, улучшение облика городов и поселков является главной и важнейшей задачей властей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономика России почти не зависит от импорта — данные статистикиЛетний суп: сколько стоит приготовить окрошку в Крыму Цифровизация и реформирование системы ЖКХ: чего ждать?

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дефляция, новости, росстат, экономика, статистика