https://crimea.ria.ru/20250614/ekonomika-rossii-pochti-ne-zavisit-ot-importa--dannye-statistiki-1147202629.html

Экономика России почти не зависит от импорта — данные статистики

Экономика России почти не зависит от импорта — данные статистики - РИА Новости Крым, 14.06.2025

Экономика России почти не зависит от импорта — данные статистики

Россия в 2024 году вошла в пятерку крупнейших экономик мира с самой низкой зависимостью от импорта. Она заняла в списке четвертое место. Такие выводы следуют из РИА Новости Крым, 14.06.2025

2025-06-14T21:33

2025-06-14T21:33

2025-06-14T21:33

экономика

россия

ввп (валовый внутренний продукт)

импорт

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. Россия в 2024 году вошла в пятерку крупнейших экономик мира с самой низкой зависимостью от импорта. Она заняла в списке четвертое место. Такие выводы следуют из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб.Агентство проанализировало соотношение стоимости импорта товаров в 2024 году к валового внутреннего продукта (ВВП) у 25 стран с наибольшим номинальным размером экономики. Средняя зависимость от поставок иностранных товаров у этих государств составляет 25,3%.Также аналитики отметили, что в десятку стран с самой низкой зависимостью от импорта входят Индонезия, Австралия, Япония, Индия и Саудовская Аравия.Больше всего в сравнении с размером экономики импортируют Бельгия - 55,4% ВВП и Нидерланды (50,2%).При этом первая пятерка стран с низкой зависимостью от импорта является крупными производителями продовольствия, а лидеры антирейтинга — Бельгия и Нидерланды — выступают в роли перекупщиков для Европейского Союза.В апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что рост валового внутреннего продукта России превышает 4 процента, что больше, чем в среднем у развитых стран. Он подчеркнул, что на данный момент Россия находится в четверке крупнейших экономик мира.Ранее президент России Владимир Путин отметил, что в 2025 году динамика роста ВВП снизится по сравнению с прошлогодними показателями, как к этому и стремились. Он пояснил, что это необходимо для того, чтобы сохранить макроэкономические показатели и, прежде всего, побороть инфляцию.В марте премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина, отмечал, что валовый внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей в номинальном выражении, тем самым показатель вырос в два раза с 2020 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Товарооборот России и Беларуси вырос в 1,8 раза за пять летЖдать ли дальнейшего снижения ключевой ставки – ответ НабиуллинойРост экономики России превысил европейскую в шесть раз

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, россия, ввп (валовый внутренний продукт), импорт, новости