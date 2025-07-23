https://crimea.ria.ru/20250723/krym-v-liderakh--kakie-goroda-vybirayut-turisty-v-avguste-1148135781.html

Крым в лидерах – какие города выбирают туристы в августе

Крым в лидерах – какие города выбирают туристы в августе - РИА Новости Крым, 23.07.2025

Крым в лидерах – какие города выбирают туристы в августе

Ялта, Феодосия, Судак, Алушта и Евпатория вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха в августе у российских туристов. Об этом свидетельствуют... РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T07:29

2025-07-23T07:29

2025-07-23T07:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Ялта, Феодосия, Судак, Алушта и Евпатория вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха в августе у российских туристов. Об этом свидетельствуют данные исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.Ру.При этом средняя цена ночевки в сочинском отеле обойдется в 5497 рублей, в ялтинском – 5879, в Питерском – 5497 рублей.Кроме того, в десятку самых популярных направлений для отдыха в августе вошли Феодосия со средней стоимостью суточного размещения в 4119 рубля, Судак – 4376 рублей, Алушта – 5116 рублей. Далее следуют Геленджик, где за ночевка в отеле обойдется в среднем в 6407 рублей, Евпатория ― 4414 рубля, Ейск – 4072 рублей и Анапа – 5043 рублей.Ялта и Феодосия также вошли в тройку популярных направлений для отдыха возле парков, в десятке – Алушта, Судак и Евпатория, сообщали ранее аналитики российского сервиса бронирований Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: поражены объекты газо-энергетической инфраструктурыАрмия России ударила по ключевым газо- и энергетическим объектам УкраиныУкраина начала импорт газа из-за критического уровня в хранилищах

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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