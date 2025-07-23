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Крым в лидерах – какие города выбирают туристы в августе - РИА Новости Крым, 23.07.2025
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Крым в лидерах – какие города выбирают туристы в августе
Крым в лидерах – какие города выбирают туристы в августе - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Крым в лидерах – какие города выбирают туристы в августе
Ялта, Феодосия, Судак, Алушта и Евпатория вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха в августе у российских туристов. Об этом свидетельствуют... РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T07:29
2025-07-23T07:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Ялта, Феодосия, Судак, Алушта и Евпатория вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха в августе у российских туристов. Об этом свидетельствуют данные исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.Ру.При этом средняя цена ночевки в сочинском отеле обойдется в 5497 рублей, в ялтинском – 5879, в Питерском – 5497 рублей.Кроме того, в десятку самых популярных направлений для отдыха в августе вошли Феодосия со средней стоимостью суточного размещения в 4119 рубля, Судак – 4376 рублей, Алушта – 5116 рублей. Далее следуют Геленджик, где за ночевка в отеле обойдется в среднем в 6407 рублей, Евпатория ― 4414 рубля, Ейск – 4072 рублей и Анапа – 5043 рублей.Ялта и Феодосия также вошли в тройку популярных направлений для отдыха возле парков, в десятке – Алушта, Судак и Евпатория, сообщали ранее аналитики российского сервиса бронирований Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: поражены объекты газо-энергетической инфраструктурыАрмия России ударила по ключевым газо- и энергетическим объектам УкраиныУкраина начала импорт газа из-за критического уровня в хранилищах
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РИА Новости Крым
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отдых, рейтинг, крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых в крыму
Крым в лидерах – какие города выбирают туристы в августе

Пять Крымских городов вошли в топ направлений для отдыха в августе – исследование

07:29 23.07.2025
 
© РИА Новости КрымЯлта. Набережная
Ялта. Набережная - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Ялта, Феодосия, Судак, Алушта и Евпатория вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха в августе у российских туристов. Об этом свидетельствуют данные исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.Ру.
"На первом месте по традиции Сочи, за которым 16% августовских бронирований, на втором Ялта, на третьем - Санкт-Петербург – 6% и 5% бронирований соответственно", – выяснили аналитики.
При этом средняя цена ночевки в сочинском отеле обойдется в 5497 рублей, в ялтинском – 5879, в Питерском – 5497 рублей.
Кроме того, в десятку самых популярных направлений для отдыха в августе вошли Феодосия со средней стоимостью суточного размещения в 4119 рубля, Судак – 4376 рублей, Алушта – 5116 рублей. Далее следуют Геленджик, где за ночевка в отеле обойдется в среднем в 6407 рублей, Евпатория ― 4414 рубля, Ейск – 4072 рублей и Анапа – 5043 рублей.
Ялта и Феодосия также вошли в тройку популярных направлений для отдыха возле парков, в десятке – Алушта, Судак и Евпатория, сообщали ранее аналитики российского сервиса бронирований Твил.Ру.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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