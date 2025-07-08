https://crimea.ria.ru/20250708/naneseny-udary-po-gazo-energeticheskoy-infrastrukture-ukrainy-1147799869.html

Удары по Украине: поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры

Удары по Украине: поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры - РИА Новости Крым, 08.07.2025

Удары по Украине: поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры

Вооруженные силы России нанесли удары по газо-энергетической инфраструктуре украинского ВПК, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T13:12

2025-07-08T13:12

2025-07-08T14:00

министерство обороны рф

новости сво

авиация

беспилотник (бпла, дрон)

ракетные войска

артиллерия

газодобывающая отрасль украины

энергетика

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по газо-энергетической инфраструктуре украинского ВПК, сообщили в Минобороны РФ.Также поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 133 районах.На прошлой неделе российские военные уничтожили на Украине две пусковые установки и две американские радиолокационные станции AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла массированный удар по ВПК УкраиныМассированный удар "Кинжалами" нанесен по Киеву: что уничтоженоТрамп поговорил с Зеленским по телефону – что обсуждалось

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, авиация, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска, артиллерия, газодобывающая отрасль украины, энергетика, потери всу