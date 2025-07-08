Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине: поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры - РИА Новости Крым, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250708/naneseny-udary-po-gazo-energeticheskoy-infrastrukture-ukrainy-1147799869.html
Удары по Украине: поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры
Удары по Украине: поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры - РИА Новости Крым, 08.07.2025
Удары по Украине: поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры
Вооруженные силы России нанесли удары по газо-энергетической инфраструктуре украинского ВПК, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T13:12
2025-07-08T14:00
министерство обороны рф
новости сво
авиация
беспилотник (бпла, дрон)
ракетные войска
артиллерия
газодобывающая отрасль украины
энергетика
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/07/1143138748_81:133:1018:660_1920x0_80_0_0_1421d2815ceb1bd65d1569e03826e438.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по газо-энергетической инфраструктуре украинского ВПК, сообщили в Минобороны РФ.Также поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 133 районах.На прошлой неделе российские военные уничтожили на Украине две пусковые установки и две американские радиолокационные станции AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла массированный удар по ВПК УкраиныМассированный удар "Кинжалами" нанесен по Киеву: что уничтоженоТрамп поговорил с Зеленским по телефону – что обсуждалось
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/07/1143138748_0:45:905:724_1920x0_80_0_0_3dae6724027046baba0bd43d183b9bd8.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, авиация, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска, артиллерия, газодобывающая отрасль украины, энергетика, потери всу
Удары по Украине: поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры

Удары по Украине – поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры

13:12 08.07.2025 (обновлено: 14:00 08.07.2025)
 
© Фото : ЦТАКЗапуск ракеты с разделяющимися управляемыми боеголовками
Запуск ракеты с разделяющимися управляемыми боеголовками
© Фото : ЦТАК
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по газо-энергетической инфраструктуре украинского ВПК, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК", – сказано в сообщении.
Также поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 133 районах.
На прошлой неделе российские военные уничтожили на Украине две пусковые установки и две американские радиолокационные станции AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России нанесла массированный удар по ВПК Украины
Массированный удар "Кинжалами" нанесен по Киеву: что уничтожено
Трамп поговорил с Зеленским по телефону – что обсуждалось
 
Министерство обороны РФНовости СВОАвиацияБеспилотник (БПЛА, дрон)Ракетные войскаАртиллерияГазодобывающая отрасль УкраиныЭнергетикаПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:53Крым – второй в ЮФО: промышленный рывок поднял регион на 13 позиций вверх
14:38Коллапсы в аэропортах РФ: решение станет приоритетом в работе Минтранса
14:16Собирал данные о ПВО: севастополец получил 17 лет за госизмену
14:03ВТБ: рублевые сбережения россиян за I полугодие в банках выросли на 7%
13:49Новости СВО: российские войска закрепляются по всей линии фронта
13:31Крымский мост: начала расти очередь со стороны Керчи
13:22Госдума утвердила Андрея Никитина на должность министра транспорта
13:12Удары по Украине: поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры
12:59Зубков рассказал о роковом дне в "Тайгане"
12:48В России семьи с двумя и более детьми смогут получить до 189 тысяч рублей
12:34ЕГЭ будут совершенствовать – Рособрнадзор начал сбор предложений
12:17"Коллеги подсказали": пара из Крыма поженится на фестивале в Москве
12:03В Севастополе готовят теплосети и котельные к отопительному сезону
11:48Пассажиры "Гранд Сервис Экспресс" смогут менять свои данные онлайн
11:32Пляжи Арабатской стрелки закрыли для купания
11:02В Казани во время испытаний летательный аппарат рухнул на жилой дом
10:54Сколько заработал Крым за полгода
10:40Как в Крыму снижают аварийность на тепловых сетях к отопительному сезону
10:25В России поддержат инвестпроекты на приграничных территориях
10:10Крым и Челябинская область будут сотрудничать в области промышленности
Лента новостейМолния