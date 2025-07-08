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Удары по Украине: поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры
Удары по Украине: поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры - РИА Новости Крым, 08.07.2025
Удары по Украине: поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры
Вооруженные силы России нанесли удары по газо-энергетической инфраструктуре украинского ВПК, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T13:12
2025-07-08T13:12
2025-07-08T14:00
министерство обороны рф
новости сво
авиация
беспилотник (бпла, дрон)
ракетные войска
артиллерия
газодобывающая отрасль украины
энергетика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по газо-энергетической инфраструктуре украинского ВПК, сообщили в Минобороны РФ.Также поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 133 районах.На прошлой неделе российские военные уничтожили на Украине две пусковые установки и две американские радиолокационные станции AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла массированный удар по ВПК УкраиныМассированный удар "Кинжалами" нанесен по Киеву: что уничтоженоТрамп поговорил с Зеленским по телефону – что обсуждалось
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, авиация, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска, артиллерия, газодобывающая отрасль украины, энергетика, потери всу
Удары по Украине: поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры
Удары по Украине – поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры
13:12 08.07.2025 (обновлено: 14:00 08.07.2025)