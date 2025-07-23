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Как в Крыму решают вопрос газификации зданий автостанций - РИА Новости Крым, 23.07.2025
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https://crimea.ria.ru/20250723/kak-v-krymu-reshayut-vopros-gazifikatsii-zdaniy-avtostantsiy-1148140770.html
Как в Крыму решают вопрос газификации зданий автостанций
Как в Крыму решают вопрос газификации зданий автостанций - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Как в Крыму решают вопрос газификации зданий автостанций
В Крыму рассматривают возможность газифицировать здания автостанций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав... РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T06:03
2025-07-23T06:03
крым
радио "спутник в крыму"
вячеслав мартынов
"крымавтотранс"
отопление
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Крыму рассматривают возможность газифицировать здания автостанций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов.По словам Мартынова, сегодня в управлении "Крымавтотранса" по всей республике находится 57 автостанций, среди которых есть крупные и конструктивно сложные объекты, как в Ялте, и небольшие "будочки" с кондиционером, где продают билеты, как в поселке Мирный.При этом здания в крупных населенных пунктах Крыма – это, как правило, постройки советской эпохи, где порой до сих пор находят "печки-буржуйки, которыми в далекие годы все отапливалось", отметил он.Капитальные ремонты автостанций в Крыму идут не первый год, некоторые объекты, как в Бахчисарае и Феодосии, уже имеют совсем другой вид, и вопрос газификации, по его словам, сегодня тоже на повестке дня."Мы в прошлом году газифицировали автостанцию в Судаке, которая отапливалась электрическими приборами. Газовое отопление, конечно, намного дешевле и больше дает теплоресурса. Поэтому посмотрим, где еще его можно внедрить, работаем над всей нашей инфраструктурой. Но все постепенно, сразу все охватить очень сложно", – сказал Мартынов.Так, например, после рабочего визита главы Крыма Сергея Аксенова в Бахчисарайский район в начале июля по его поручению сейчас определяют техническую возможность и экономическую целесообразность проведения работ по газификации на автостанции "Бахчисарай". По словам Мартынова, решать эти вопросы, имея дело с постройками прошлого века, бывает непросто."Мы уже проработали этот вопрос и отдали информацию в Совет министров РК. Будем дальше думать, как ее (автостанцию – ред.) дальше отапливать. Мы ее отапливали системами вентиляции и кондиционирования... Посмотрим, получится газифицировать, значит, газифицируем", – сказал Мартынов.А вот о газификации автостанции в Ялте, где сейчас идет грандиозный ремонт, по его словам, пока не задумывались."Газифицировать ее не планировали. Там идет капитальный ремонт. А в рамках капитального ремонта не предусмотрено устройство дополнительных инженерных сетей – это только в рамках реконструкции и нового строительства", – пояснил Мартынов.По его словам, в здании Ялтинской автостанции "скорее всего, будет система кондиционирования"."Она будет достаточно эффективная, современная. Не так, что по углам расставили какие-то обогреватели – все будет централизовано. И будут энергоемкие окна, которые в жаркие дни будут сдерживать тепло, а в холодные, наоборот, собирать", – уточнил Мартынов.Он напомнил, что здание автовокзала в Ялте, где сейчас ведутся ремонтные работы, очень необычное и напоминает "дом-город", где есть и набережная у реки, и платформы на разных уровнях, и подземные помещения, и много чего другого. Поэтому сумма, которая была получена предприятием на ремонт автостанции была "просто космическая" – 480 миллионов рублей, отметил Мартынов."Сумма колоссальная, мы ее пытаемся освоить и надеемся, что наш подрядчик вовремя все мероприятия проведет и сдаст объект вовремя", – заключил он.Ранее, в апреле, сообщалось, что в Ялте на капитальный ремонт закрывают здание автовокзала. Ремонт автостанций в Бахчисарае и Феодосии уже завершен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобусным сообщением в Крыму связаны все населенные пункты – власти Аксенов оценил качество ремонта автостанции "Западная" в Симферополе Крым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификацию
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крым, вячеслав мартынов, "крымавтотранс", отопление, новости крыма
Как в Крыму решают вопрос газификации зданий автостанций

В Крыму рассматривают возможность газифицировать здания некоторых автостанций

06:03 23.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтовокзал Симферополь
Автовокзал Симферополь - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Крыму рассматривают возможность газифицировать здания автостанций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов.
По словам Мартынова, сегодня в управлении "Крымавтотранса" по всей республике находится 57 автостанций, среди которых есть крупные и конструктивно сложные объекты, как в Ялте, и небольшие "будочки" с кондиционером, где продают билеты, как в поселке Мирный.
При этом здания в крупных населенных пунктах Крыма – это, как правило, постройки советской эпохи, где порой до сих пор находят "печки-буржуйки, которыми в далекие годы все отапливалось", отметил он.
"Какие-то были построены в 1960-е годы, какие-то в 1970-е. Газ в те годы был далеко не везде, и пользовались теми подручными средствами, которые были... И, конечно, хочется сделать все в современный лад", – сказал Мартынов.
Капитальные ремонты автостанций в Крыму идут не первый год, некоторые объекты, как в Бахчисарае и Феодосии, уже имеют совсем другой вид, и вопрос газификации, по его словам, сегодня тоже на повестке дня.
"Мы в прошлом году газифицировали автостанцию в Судаке, которая отапливалась электрическими приборами. Газовое отопление, конечно, намного дешевле и больше дает теплоресурса. Поэтому посмотрим, где еще его можно внедрить, работаем над всей нашей инфраструктурой. Но все постепенно, сразу все охватить очень сложно", – сказал Мартынов.
Так, например, после рабочего визита главы Крыма Сергея Аксенова в Бахчисарайский район в начале июля по его поручению сейчас определяют техническую возможность и экономическую целесообразность проведения работ по газификации на автостанции "Бахчисарай". По словам Мартынова, решать эти вопросы, имея дело с постройками прошлого века, бывает непросто.
"Мы уже проработали этот вопрос и отдали информацию в Совет министров РК. Будем дальше думать, как ее (автостанцию – ред.) дальше отапливать. Мы ее отапливали системами вентиляции и кондиционирования... Посмотрим, получится газифицировать, значит, газифицируем", – сказал Мартынов.
А вот о газификации автостанции в Ялте, где сейчас идет грандиозный ремонт, по его словам, пока не задумывались.
"Газифицировать ее не планировали. Там идет капитальный ремонт. А в рамках капитального ремонта не предусмотрено устройство дополнительных инженерных сетей – это только в рамках реконструкции и нового строительства", – пояснил Мартынов.
По его словам, в здании Ялтинской автостанции "скорее всего, будет система кондиционирования".
"Она будет достаточно эффективная, современная. Не так, что по углам расставили какие-то обогреватели – все будет централизовано. И будут энергоемкие окна, которые в жаркие дни будут сдерживать тепло, а в холодные, наоборот, собирать", – уточнил Мартынов.
Он напомнил, что здание автовокзала в Ялте, где сейчас ведутся ремонтные работы, очень необычное и напоминает "дом-город", где есть и набережная у реки, и платформы на разных уровнях, и подземные помещения, и много чего другого. Поэтому сумма, которая была получена предприятием на ремонт автостанции была "просто космическая" – 480 миллионов рублей, отметил Мартынов.
"Сумма колоссальная, мы ее пытаемся освоить и надеемся, что наш подрядчик вовремя все мероприятия проведет и сдаст объект вовремя", – заключил он.
Ранее, в апреле, сообщалось, что в Ялте на капитальный ремонт закрывают здание автовокзала. Ремонт автостанций в Бахчисарае и Феодосии уже завершен.
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Радио "Спутник в Крыму"КрымВячеслав Мартынов"Крымавтотранс"ОтоплениеНовости Крыма
 
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