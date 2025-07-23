https://crimea.ria.ru/20250723/kak-v-krymu-reshayut-vopros-gazifikatsii-zdaniy-avtostantsiy-1148140770.html

Как в Крыму решают вопрос газификации зданий автостанций

Как в Крыму решают вопрос газификации зданий автостанций - РИА Новости Крым, 23.07.2025

Как в Крыму решают вопрос газификации зданий автостанций

В Крыму рассматривают возможность газифицировать здания автостанций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав... РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T06:03

2025-07-23T06:03

2025-07-23T06:03

крым

радио "спутник в крыму"

вячеслав мартынов

"крымавтотранс"

отопление

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Крыму рассматривают возможность газифицировать здания автостанций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов.По словам Мартынова, сегодня в управлении "Крымавтотранса" по всей республике находится 57 автостанций, среди которых есть крупные и конструктивно сложные объекты, как в Ялте, и небольшие "будочки" с кондиционером, где продают билеты, как в поселке Мирный.При этом здания в крупных населенных пунктах Крыма – это, как правило, постройки советской эпохи, где порой до сих пор находят "печки-буржуйки, которыми в далекие годы все отапливалось", отметил он.Капитальные ремонты автостанций в Крыму идут не первый год, некоторые объекты, как в Бахчисарае и Феодосии, уже имеют совсем другой вид, и вопрос газификации, по его словам, сегодня тоже на повестке дня."Мы в прошлом году газифицировали автостанцию в Судаке, которая отапливалась электрическими приборами. Газовое отопление, конечно, намного дешевле и больше дает теплоресурса. Поэтому посмотрим, где еще его можно внедрить, работаем над всей нашей инфраструктурой. Но все постепенно, сразу все охватить очень сложно", – сказал Мартынов.Так, например, после рабочего визита главы Крыма Сергея Аксенова в Бахчисарайский район в начале июля по его поручению сейчас определяют техническую возможность и экономическую целесообразность проведения работ по газификации на автостанции "Бахчисарай". По словам Мартынова, решать эти вопросы, имея дело с постройками прошлого века, бывает непросто."Мы уже проработали этот вопрос и отдали информацию в Совет министров РК. Будем дальше думать, как ее (автостанцию – ред.) дальше отапливать. Мы ее отапливали системами вентиляции и кондиционирования... Посмотрим, получится газифицировать, значит, газифицируем", – сказал Мартынов.А вот о газификации автостанции в Ялте, где сейчас идет грандиозный ремонт, по его словам, пока не задумывались."Газифицировать ее не планировали. Там идет капитальный ремонт. А в рамках капитального ремонта не предусмотрено устройство дополнительных инженерных сетей – это только в рамках реконструкции и нового строительства", – пояснил Мартынов.По его словам, в здании Ялтинской автостанции "скорее всего, будет система кондиционирования"."Она будет достаточно эффективная, современная. Не так, что по углам расставили какие-то обогреватели – все будет централизовано. И будут энергоемкие окна, которые в жаркие дни будут сдерживать тепло, а в холодные, наоборот, собирать", – уточнил Мартынов.Он напомнил, что здание автовокзала в Ялте, где сейчас ведутся ремонтные работы, очень необычное и напоминает "дом-город", где есть и набережная у реки, и платформы на разных уровнях, и подземные помещения, и много чего другого. Поэтому сумма, которая была получена предприятием на ремонт автостанции была "просто космическая" – 480 миллионов рублей, отметил Мартынов."Сумма колоссальная, мы ее пытаемся освоить и надеемся, что наш подрядчик вовремя все мероприятия проведет и сдаст объект вовремя", – заключил он.Ранее, в апреле, сообщалось, что в Ялте на капитальный ремонт закрывают здание автовокзала. Ремонт автостанций в Бахчисарае и Феодосии уже завершен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобусным сообщением в Крыму связаны все населенные пункты – власти Аксенов оценил качество ремонта автостанции "Западная" в Симферополе Крым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификацию

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вячеслав мартынов, "крымавтотранс", отопление, новости крыма