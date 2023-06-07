https://crimea.ria.ru/20230607/aksenov-otsenil-kachestvo-remonta-avtostantsii-zapadnaya-v-simferopole-1129238870.html

Аксенов оценил качество ремонта автостанции "Западная" в Симферополе

Аксенов оценил качество ремонта автостанции "Западная" в Симферополе - РИА Новости Крым, 07.06.2023

Аксенов оценил качество ремонта автостанции "Западная" в Симферополе

Автостанция "Западная" в Симферополе, которую открыли после капитального ремонта, сможет в сутки обслуживать около 2,5 тысяч пассажиров. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 07.06.2023

2023-06-07T13:57

2023-06-07T13:57

2023-06-07T13:57

симферополь

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Автостанция "Западная" в Симферополе, которую открыли после капитального ремонта, сможет в сутки обслуживать около 2,5 тысяч пассажиров. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Напомним, в апреле прошлого года автостанцию "Западная" в Симферополе закрыли для проведения капремонта здания и благоустройства территории.Также он напомнил, что симферопольская автостанция была отремонтирована в рамках исполнения поручения главы государства Владимира Путина по развитию транспортной инфраструктуры в республике.Уточняется, что первые автобусы, отправленные с обновленной автостанции, ушли в рейс на Севастополь и в Бахчисарайский район. Планируется, что также будут организованы пассажироперевозки по межрегиональным маршрутам.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие дороги в Крыму поставили в приоритетный план на 2023 годГде в Симферополе появились новые дорожные знакиЧисло автобусных рейсов к новой больнице Семашко увеличат – Минтранс

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2023

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