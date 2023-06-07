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Аксенов оценил качество ремонта автостанции "Западная" в Симферополе - РИА Новости Крым, 07.06.2023
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Аксенов оценил качество ремонта автостанции "Западная" в Симферополе
Аксенов оценил качество ремонта автостанции "Западная" в Симферополе - РИА Новости Крым, 07.06.2023
Аксенов оценил качество ремонта автостанции "Западная" в Симферополе
Автостанция "Западная" в Симферополе, которую открыли после капитального ремонта, сможет в сутки обслуживать около 2,5 тысяч пассажиров. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 07.06.2023
2023-06-07T13:57
2023-06-07T13:57
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Автостанция "Западная" в Симферополе, которую открыли после капитального ремонта, сможет в сутки обслуживать около 2,5 тысяч пассажиров. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Напомним, в апреле прошлого года автостанцию "Западная" в Симферополе закрыли для проведения капремонта здания и благоустройства территории.Также он напомнил, что симферопольская автостанция была отремонтирована в рамках исполнения поручения главы государства Владимира Путина по развитию транспортной инфраструктуры в республике.Уточняется, что первые автобусы, отправленные с обновленной автостанции, ушли в рейс на Севастополь и в Бахчисарайский район. Планируется, что также будут организованы пассажироперевозки по межрегиональным маршрутам.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие дороги в Крыму поставили в приоритетный план на 2023 годГде в Симферополе появились новые дорожные знакиЧисло автобусных рейсов к новой больнице Семашко увеличат – Минтранс
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симферополь, сергей аксенов, транспорт, крым, новости крыма, новости
Аксенов оценил качество ремонта автостанции "Западная" в Симферополе

Аксенов: автостанция "Западная" в Симферополе сможет в сутки обслуживать 2,5 тыс. человек

13:57 07.06.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Автостанция "Западная" в Симферополе, которую открыли после капитального ремонта, сможет в сутки обслуживать около 2,5 тысяч пассажиров. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Напомним, в апреле прошлого года автостанцию "Западная" в Симферополе закрыли для проведения капремонта здания и благоустройства территории.
"Были отремонтированы как основное здание, так и прилегающая территория, включая дороги на подъезде к станции. Обновленная инфраструктура соответствует всем современным требованиям качества и безопасности. Особое внимание уделили повышению уровня комфорта для пассажиров. Ежесуточно на автостанции смогут принимать и отправлять около 2,5 тыс. человек", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Также он напомнил, что симферопольская автостанция была отремонтирована в рамках исполнения поручения главы государства Владимира Путина по развитию транспортной инфраструктуры в республике.
Уточняется, что первые автобусы, отправленные с обновленной автостанции, ушли в рейс на Севастополь и в Бахчисарайский район. Планируется, что также будут организованы пассажироперевозки по межрегиональным маршрутам.
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СимферопольСергей АксеновТранспортКрымНовости КрымаНовости
 
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