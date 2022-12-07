https://crimea.ria.ru/20221207/kakie-dorogi-v-krymu-postavili-v-prioritetnyy-plan-na-2023-god-1125732057.html

Какие дороги в Крыму поставили в приоритетный план на 2023 год

Какие дороги в Крыму поставили в приоритетный план на 2023 год - РИА Новости Крым, 07.12.2022

Какие дороги в Крыму поставили в приоритетный план на 2023 год

В Крыму составлен приоритетный перечень ремонта автомобильных дорог в 2023 году, работы пройдут в два этапа. Об этом сообщает пресс-служба минтранса республики. РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T13:25

2022-12-07T13:25

2022-12-07T13:25

дороги крыма

крым

ремонт и строительство дорог в крыму

симферополь

армянск

джанкой

евпатория

судак

алушта

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Крыму составлен приоритетный перечень ремонта автомобильных дорог в 2023 году, работы пройдут в два этапа. Об этом сообщает пресс-служба минтранса республики.Так, в приоритетный перечень вошли ремонтные работы на автостанции "Западная" в Симферополе, две улицы в Армянске, по три – в Джанкое и Евпатории, по четыре – в Красноперекопске и Судаке, пять – в Старом Крыму, семь – в Симферопольском районе, 15 - в городском округе Алушта и другие. Больше всего дорог планируют сделать в Керчи – 18.Перечень запланированных к реализации объектов опубликован на сайте регионального минтранса.

https://crimea.ria.ru/20221114/sevastopolskiy-uchastok-trassy-tavrida-gotov-pochti-na-90-1125362947.html

крым

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армянск

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евпатория

судак

алушта

керчь

красноперекопск

старый крым

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