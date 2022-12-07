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Какие дороги в Крыму поставили в приоритетный план на 2023 год - РИА Новости Крым, 07.12.2022
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Какие дороги в Крыму поставили в приоритетный план на 2023 год
Какие дороги в Крыму поставили в приоритетный план на 2023 год - РИА Новости Крым, 07.12.2022
Какие дороги в Крыму поставили в приоритетный план на 2023 год
В Крыму составлен приоритетный перечень ремонта автомобильных дорог в 2023 году, работы пройдут в два этапа. Об этом сообщает пресс-служба минтранса республики. РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T13:25
2022-12-07T13:25
дороги крыма
крым
ремонт и строительство дорог в крыму
симферополь
армянск
джанкой
евпатория
судак
алушта
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Крыму составлен приоритетный перечень ремонта автомобильных дорог в 2023 году, работы пройдут в два этапа. Об этом сообщает пресс-служба минтранса республики.Так, в приоритетный перечень вошли ремонтные работы на автостанции "Западная" в Симферополе, две улицы в Армянске, по три – в Джанкое и Евпатории, по четыре – в Красноперекопске и Судаке, пять – в Старом Крыму, семь – в Симферопольском районе, 15 - в городском округе Алушта и другие. Больше всего дорог планируют сделать в Керчи – 18.Перечень запланированных к реализации объектов опубликован на сайте регионального минтранса.
https://crimea.ria.ru/20221114/sevastopolskiy-uchastok-trassy-tavrida-gotov-pochti-na-90-1125362947.html
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симферополь
армянск
джанкой
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дороги крыма, крым, ремонт и строительство дорог в крыму, симферополь, армянск, джанкой, евпатория, судак, алушта, керчь, красноперекопск, старый крым
Какие дороги в Крыму поставили в приоритетный план на 2023 год

В Крыму составили приоритетный перечень ремонта автодорог

13:25 07.12.2022
 
© Служба автомобильных дорог РКРемонт дорог в Крыму
Ремонт дорог в Крыму
© Служба автомобильных дорог РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Крыму составлен приоритетный перечень ремонта автомобильных дорог в 2023 году, работы пройдут в два этапа. Об этом сообщает пресс-служба минтранса республики.
"Ремонт муниципальных дорог пройдет в два этапа: сначала "первая волна", список участков которой уже сформирован и дополнительная программа, объекты ремонта которой сейчас формируются", - говорится в сообщении.
Так, в приоритетный перечень вошли ремонтные работы на автостанции "Западная" в Симферополе, две улицы в Армянске, по три – в Джанкое и Евпатории, по четыре – в Красноперекопске и Судаке, пять – в Старом Крыму, семь – в Симферопольском районе, 15 - в городском округе Алушта и другие. Больше всего дорог планируют сделать в Керчи – 18.
Перечень запланированных к реализации объектов опубликован на сайте регионального минтранса.
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