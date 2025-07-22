https://crimea.ria.ru/20250722/v-kerchi-odin-iz-mikrorayonov-otklyuchat-ot-gazosnabzheniya-1148104140.html

В Керчи один из микрорайонов отключат от газоснабжения

В Керчи один из микрорайонов отключат от газоснабжения - РИА Новости Крым, 22.07.2025

В Керчи один из микрорайонов отключат от газоснабжения

В Керчи 29 июля на день ограничат подачу газа для жителей крупного микрорайона из-за ремонтных работ на линии. Без ресурса останутся больше 450 домов. Об этом... РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T07:43

2025-07-22T07:43

2025-07-22T07:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Керчи 29 июля на день ограничат подачу газа для жителей крупного микрорайона из-за ремонтных работ на линии. Без ресурса останутся больше 450 домов. Об этом сообщили в городской администрации.В список на отключение попали абоненты на улицах Братьев Перепелицы, Петра Королева, Гайдара, Горького, Мирошника, Лейтенанта Бувина, Бориса Тасуя, Фрунзе, Шевякова. А также переулки Гвардейский, Гипсовый, Паши Глиняный, Ангелиной, Алебастровый, Каховский, Лермонтова, Ломаный, Ломоносова, Малый."Убедительная просьба всем абонентам перекрыть краны перед газовыми приборами. Подключение газоснабжения будет производиться с 29 июля при наличии абонентов", – предупредили в администрации города.Ранее сообщалось, что жители 15-ти населенных пунктов Красногвардейского района Крыма на пять дней останутся без газоснабжения из-за ремонта на магистральном газопроводе с 06:00 22 июля до 20:00 27 июля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму газ провели еще в два населенных пунктаКрым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификациюВ села Сакского района вернули газ после ремонта на станции

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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