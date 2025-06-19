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В села Сакского района вернули газ после ремонта на станции
В села Сакского района вернули газ после ремонта на станции - РИА Новости Крым, 19.06.2025
В села Сакского района вернули газ после ремонта на станции
Сакского района восстановили подачу газа, которая была временно приостановлена в связи с ремонтом оборудования. Об этом сообщает предприятие "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T09:34
2025-06-19T09:34
2025-06-19T09:34
газ
газоснабжение
крым
крымгазсети
сакский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В десяти селах Сакского района восстановили подачу газа, которая была временно приостановлена в связи с ремонтом оборудования. Об этом сообщает предприятие "Крымгазсети"."В связи с окончанием ремонтных работ на газораспределительной станции "Черномортрансгаза" будет осуществляться возобновление подачи природного газа 19 июня 2025 года", - говорится в сообщении.Газоснабжение возобновилось с восьми часов утра в домах абонентов, проживающих в селах Долинка, Журавли, Листовое, Охотниково, Орлянка, Карьерное, Виноградово, Рунное, Митяево, Шелковичное. При этом подавать топливо будут при наличии стопроцентного доступа к газоиспользующему оборудованию, добавили в "Крымгазсети".Подача газа была временно приостановлена в 18 населенных пунктах Сакского региона в связи с проведением ремонтных работ на газораспределительной станции "Долинка". Планировалось, что после выполнения работ газ поэтапно будут запускать в период с 18 по 20 июня.Накануне в дома жителей восьми сел региона также уже вернулось голубое топливо.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму газ провели еще в два населенных пунктаКрым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификациюВ Крыму будут разрабатывать новые месторождения газа
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газ, газоснабжение, крым, крымгазсети, сакский район
В села Сакского района вернули газ после ремонта на станции
В Сакском районе Крыма возобновили подачу газа после ремонта
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В десяти селах Сакского района восстановили подачу газа, которая была временно приостановлена в связи с ремонтом оборудования. Об этом сообщает предприятие "Крымгазсети".
"В связи с окончанием ремонтных работ на газораспределительной станции "Черномортрансгаза" будет осуществляться возобновление подачи природного газа 19 июня 2025 года", - говорится в сообщении.
Газоснабжение возобновилось с восьми часов утра в домах абонентов, проживающих в селах Долинка, Журавли, Листовое, Охотниково, Орлянка, Карьерное, Виноградово, Рунное, Митяево, Шелковичное. При этом подавать топливо будут при наличии стопроцентного доступа к газоиспользующему оборудованию, добавили в "Крымгазсети".
Подача газа была временно приостановлена
в 18 населенных пунктах Сакского региона в связи с проведением ремонтных работ на газораспределительной станции "Долинка". Планировалось, что после выполнения работ газ поэтапно будут запускать в период с 18 по 20 июня.
Накануне в дома жителей восьми сел региона также уже вернулось
голубое топливо.
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