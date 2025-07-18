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В Крыму 15 сел останутся без газа на пять дней

В Крыму 15 сел останутся без газа на пять дней - РИА Новости Крым, 18.07.2025

В Крыму 15 сел останутся без газа на пять дней

Жители 15-ти населенных пунктов Красногвардейского района на пять дней останутся без газоснабжения из-за ремонта на магистральном газопроводе. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T11:37

2025-07-18T11:37

2025-07-18T11:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Жители 15-ти населенных пунктов Красногвардейского района на пять дней останутся без газоснабжения из-за ремонта на магистральном газопроводе. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымгазсети".Под ограничение попадут абоненты в поселке Октябрьское, а также селах Амурское, Новоалексеевка, Звездное, Ленинское, Краснознаменка, Тимошенко, Янтарное, Григорьевка, Котельниково, Стахановка, Дубровское, Комаровка, Полтавка, Пятихатка.Пуск газа будет производиться с 8:00 26 июля по 20:00 27 июля при условии полного доступа специалистов во все отключенные домовладения и квартиры для проверки газового оборудования.Кроме того, в связи с ремонтными работами газоснабжение отключат в селах Широкое и Дивное Симферопольского района. Там газа не будет четыре дня – с 22 по 26 июля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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